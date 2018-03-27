Огляд преси: НАТО помиляється у прогнозах щодо Росії?

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У вівторок, 27 березня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чи помиляється НАТО щодо театрів військових дій?

Висилка дипломатів: єдність Заходу чи зміцнення позицій Путіна

20-річчя Віагри: погляд в минуле

Острів пекельного соусу під загрозою

Де гібридно, а де традиційно

НАТО може помилятися у прогнозах агресивних дій Росії в Україні та країнах Балтії, пише The Daily Signal.

"Російські військові мають гарну можливість розпочати традиційну війну в Україні та гібридну - в країнах Балтії, а не навпаки, як очікують західні лідери в кожному з цих театрів дій", - цитує видання березневу доповідь американського Інституту досліджень проблем війни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент України Петро Порошенко

Її автори Кетрін Гарріс і Фредерік Кеган вважають, що "керівництво США та їхні європейські союзники не готові до способів, якими Путін готовий вести війну в Україні та країнах Балтії".

"Розміщення сухопутних військ навколо України подібне на підготовку раптового вторгнення за участі механізованих військ - полки розташовані парами під керівництвом спеціальних штабів вздовж окремих ліній наступу, які пізніше збігаються; присутні добре захищені тилові зони, і все це розташоване за 50 миль (80 км) від кордону. Така диспозиція не схожа на імпровізацію, яка була б потрібна для механізованого вторгнення до Прибалтики", - йдеться у звіті.

За їхніми прогнозами, російська військова загроза не зменшиться, оскільки зовнішня політика Росії щонайменше шість років перебуватиме під впливом "колишнього полковника КДБ" Путіна.

Через цю загрозу експерти очікують, що країни Східної Європи продемонструють найбільше зростання військових бюджетів, як це вже відбулося в Литві, Латвії та Естонії.

"В аналогічний спосіб з 2014 року Україна відбудувала власні збройні сили, перетворивши їх на другу за розміром після Росії регулярну армію в Європі", - зауважує видання.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

"Безпрецедентна" єдність

Німецьку пресу, схоже, вразила солідарність США та ЄС щодо висилки російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки в британському Солсбері.

Одна з провідних газет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вважає це успіхом британської дипломатії та зауважує, що раніше Берлін уникав подібної політики щодо Росії. Видання додає, що висилка дипломатів є також реакцією на кібератаки проти німецького уряду, в яких підозрюють Росію.

Втім, на думку FAZ, санкції "можуть навіть сприяти закріпленню "бункерного" менталітету Москви й виграшу Путіна всередині країни у конфронтації із Заходом".

"Безпрецедентним спільним кроком" назвала рішення Заходу Sueddeutsche Zeitung. Газета також звернула увагу на жорстку критику висилки дипломатів з боку німецької опозиції, зокрема парламентської групи Die Linke, представники якої заявили, що це "ще більше закручує спіраль" напруги у відносинах із Росією.

Sueddeutsche Zeitung зауважує, що, ухвалюючи рішення про висилку дипломатів у знак солідарності з Британією, союзникам Лондона довелося повірити його доводам, оскільки "цілком можливо, що беззаперечні докази участі російської держави у злочині можуть ніколи не з'явитися".

За словами Die Welt, той факт, що лише половина членів Євросоюзу підтримали рішення про висилку дипломатів, "грає на руку" Путіну, який "хоче розділити Європу".

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"Неймовірний діамант"

Блакитна пігулка, яка формою нагадує діамант і використовується для терапії еректильної дисфункції, або ж Віагра, святкує сьогодні своє 20-річчя. Подія стала настільки важливою для життя суспільства, що потрапила на обкладинку Time у травні 1998 року.

Сучасний Time згадує, що спочатку попит на препарат був такий великий, що урологи купували гумові печатки, аби видавати рецепти, кількість якість сягала 10 тисяч у день.

"Миттєвий успіх Віагри був "щасливим випадком", оскільки вчені компанії Pfizer винайшли препарат випадково у 1980-х. Працюючи над ліками від болю в грудях, вони помітили, що сполука, з якою вони експериментували, збільшувала приток крові до пеніса, а не до серця", - пише журнал.

Окрім покращення статевої функції деякі також очікували, що широке використання Віагри призведе до збільшення сексуальної обізнаності. Редактор відвертого журналу Penthouse Боб Гуччіоне прогнозував, що Віагра "виб'є землю з-під ніг феміністок" і "звільнить лібідо американських чоловіків".

За 20 років Віагра стала менш доступною через коливання цін і змушена конкурувати з іншими препаратами.

"Попри те, що фірмовий препарат вже не є рушієм ринку, його вплив на два десятиліття розмов про сучасний секс був, як сказав один користувач про ефект Віагри у 1998 році, "абсолютно неймовірним", - пише Time.

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Пекельний соус в небезпеці

Батьківщина всесвітньо відомого гострого соусу Tabasco (Табаско) - Острів Евері близько узбережжя Луїзіани - може зникнути через солоні хвилі, які почали активно потрапляти до бухти Верміліон, де він розташований серед боліт, пише Guardian.

Хвилі відкушують від острова, а точніше від соляного пагорба, 9 метрів щороку, оскільки солона вода потрапляє до нього через канали, прориті газовими та нафтовими компаніями, а також через потепління океану та природне просідання острову. Солона вода винищує рослинність, розряджає ґрунти та прискорює ерозію.

Це ставить під загрозу виробництво соусу Tabasco, який протягом 150 років тут безперервно виробляла одна родина, відколи Едмунд МакІлгенні випадково натрапив на перець, який ріс за курником на острові.

Тоні Сіммонс, сьомий представник родини за кермом компанії, стурбований: "Ми хочемо захистити болото, бо воно захищає нас. Болото відокремлює нас від бухти Верміліон".

На думку Сіммонса, поки не йдеться про необхідність перенесення виробництва з острова, але родина вдаватиметься до всіх доступних засобів, аби зупинити затоплення.

"Ми б могли робити Tabasco деінде, але це більше ніж бізнес: це наш дім", - каже Сіммонс.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.