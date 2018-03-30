Перша леді КНДР зачарувала соцмережі - огляд ЗМІ

Західна преса 30 березня висвітлює наступні теми:

Як дружина лідера КНДР зачарувала користувачів соцмереж

Чи можливий компроміс в "небезпечному" трикутнику КНДР-Китай-США

Як Хейко Маас кардинально змінив політику Німеччини щодо Росії

Чому уряд Данії вирішив ускладнити процедуру розлучення

"Приваблива" перша леді

Копирайт изображения KCNA/AFP/Getty Images Image caption Керівник КНДР Кім Чен Ин із дружиною Лі Соль Чжу та лідер Китаю Сі Цзіньпін з дружиною, популярною співачкою Пен Лі Юань

Independent звертає увагу на те, що з популярної китайської соціальної мережі Sina Weibo видалили всі згадки про дружину північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Це нібито трапилось після того, як користувачі схвально відреагували на зовнішність Лі Соль Чжу та її вбрання під час нещодавнього візиту до Китаю разом із чоловіком. Під час цієї подорожі молоде подружжя неодноразово фотографували разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і його дружиною.

Як пише Independent, дехто з користувачів став порівнювати Лі Соль Чжу з популярними китайськими й південнокорейськими акторками та писати, що вона "більш приваблива" за дружину китайського лідера. Також в мережі порівнювали вбрання двох перших леді й відзначали одяг Лі Соль Чжу, яка раніше брала участь в групі підтримки північнокорейських спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Можу сказати, що вона добре могла б себе проявити в "дипломатії перших леді". Краще, ніж сестра Кіма", - написав один з користувачів Weibo.

Сестра лідера КНДР представляла Пхеньян на Олімпіаді в Південній Кореї. Дехто очікував, що саме її візьме з собою до Китаю Кім Чен Ин, відзначає видання.

Небезпечний трикутник Пекіна, Пхеньяна й Вашингтона

Копирайт изображения KCNA/AFP/Getty Image caption Подорож до Пекіна була першим закордонним візитом лідера КНДР

Guardian теж зосереджується на візиті північнокорейського лідера до Китаю, але робить акцент на геополітиці.

У редакційній статті британська газета пише, що перший закордонний візит Кім Чен Ина з 2011 року, коли він обійняв найголовнішу посаду в країні, варто розглядати в контексті його запланованої зустрічі з Дональдом Трампом.

"Пекін, Пхеньян і Вашингтон опинились в дивному трикутнику", - вважає видання. І додає, що в цьому трикутнику "самі лише підозри й велика угода на кону".

КНДР потрібні китайська їжа й енергоносії, але лідеру цієї країни не подобається бути надто залежним від Пекіна, пише Guardian. На думку авторів статті, прямі контакти зі США могли б допомогти Пхеньяну дещо збалансувати відносини з Китаєм.

Тим часом Пекін не хоче бути "витісненим" з гри, тож візит Кім Чен Ина до Китаю підсилив позиції Сі Цзіньпіна, зауважує британська газета.

Зі свого боку, Дональд Трамп неодмінно спробує перетворити переговори з Пхеньяном на особисту перемогу, і саме цього варто остерігатись, пише Guardian. "Небезпека полягає в тому, що ці перемовини можуть стати катастрофою. Для розмови з Північною Кореєю потрібні вміння, терплячість та координація. Натомість Трамп - нестабільна й егоїстична людина, що не зважає на думку інших і має команду, якій не вистачає досвіду", - відзначає видання.

На думку авторів, президент США може запропонувати Пхеньяну суттєві поступки, не дослухаючись до радників і союзників, або ж вийти з переговорів занадто рано й попередити всіх, що єдина альтернатива перемовинам - це застосування сили.

Німеччина "змінює тон" щодо Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий голова МЗС Німеччини Хейко Маас вже встиг схвалити вислання чотирьох російських дипломатів з країни

Financial Times пише, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виявився більш жорстким щодо Росії, ніж будь-хто міг очікувати.

Коли стало відомо, що саме Маас стане керівником німецького МЗС, "дипломати й експерти з міжнародних питань чухали голови", зазначає видання. Ніхто не знав, які в нього погляди на глобальний порядок денний і чи є вони взагалі.

"Минуло два тижні, п'ять подорожей і дипломатичне зіткнення з Росією - і стиль та суть дипломатичного підходу Мааса починають ставати чіткішими", - пише Financial Times.

На думку видання, риторика міністра щодо Росії виявилася жорсткою, адже вже в перший день на новій посаді він заявив про російську "агресію" й описав поведінку Москви як таку, що "змінює реальність нашої зовнішньої політики".

За словами пішли вчинки, додає газета. Маас оголосив про те, що Берлін висилає чотирьох російських дипломатів через події в Солсбері.

"Чиновники в міністерстві закордонних справ були приємно здивовані своїм новим начальником, який, здається, відповідає власній репутації людини, що вміє швидко вчитися й дослухатися до експертів", - відзначає видання.

У питаннях відносин з Францією та політики ЄС 51-річний міністр не має наміру робити жодних різких рухів, вважає газета. Але в питаннях, що стосуються Росії, "зміна тону є очевидною", адже Маас вже не раз наголошував на необхідності захищати верховенство права як головний принцип зовнішньої політики.

Видання додає, що минулого року Маас видав книгу, де в одній з глав "проводиться пряма паралель між російським президентом і нещодавнім зростанням підтримки авторитарних лідерів у Європі".

Занадто легке розлучення

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Данії уряд вирішив надати парам, які хочуть розлучитися тримісячний період на роздуми

New York Times пояснює, чому уряд Данії вирішив ускладнити процедуру розлучення.

Нині данському подружжю потрібні лише декілька кліків і 60 доларів, щоб покласти край шлюбу. Весь процес триває менш як тиждень. Але згідно з новими правилами, що набирають чинності з наступного року, парі з дітьми обов'язково буде надаватись так званий тримісячний період на роздуми.

Як пише New York Times, батьки в цей час зможуть безкоштовно консультуватися щодо їхнього шлюбу й сімейних стосунків.

"Ідея полягає в тому, щоб захистити дітей, які під час цього періоду також зможуть безкоштовно отримувати консультації", - пояснює газета.

За словами міністра з питань дітей і соціальних зав'язків, нинішні правила, коли батьки мають всього декілька днів, щоб уладнати всі питання щодо дитини, підвищують ризик конфліктів. "Ми хотіли б дати батькам час на роздуми", - цитує видання міністра.

Саме нововведення New York Times називає "рідкісним кроком назад" для країни, яка довгий час намагалася перевести в інтернет надання всіх державних послуг. Понад 90 відсотків жителів Данії віком від 16 до 89 років можуть використовувати цифровий ID, щоб мати доступ до особистих даних та спілкуватися з державними органами.

"Але, напевно, намагання оцифрувати Данію зайшло надто далеко, коли людям запропонували швидке вирішення сімейних проблем", - відзначає New York Times.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC