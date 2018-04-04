ЗМІ: міжнародна "коаліція" проти Росії хитається?

Image caption Тереза Май оголошує про вислання 23 російських дипломатів з Британії через отруєння Сергія Скрипаля

В огляді:

Як заява британських хіміків про "Новачка" загрожує міжнародній "коаліції" проти Росії

Напад на офіс YouTube: чому жінки набагато рідше, ніж чоловіки, влаштовують стрілянини

50 років після вбивства Мартіна Лютера Кінга: чи покращилася ситуація з расовою рівністю у США

Як таємничий Instagram-користувач налякав блогерів

Чи витримає "коаліція"?

Антиросійський "альянс", який створила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей після отруєння Сергія Скрипаля, може похитнутися. Про це попереджає британська The Times на тлі заяв британської хімічної лабораторії про походження отруйної речовини "Новачок".

Керівник лабораторії Портон-Даун Гері Ейткенхед напередодні підтвердив у інтерв'ю, що колишнього шпигуна та його доньку отруїли "Новачком", втім, не став називати країну походження отрути.

За словами газети, ці слова "засмутили" британський уряд.

"На Даунінг-стріт спробували мінімізувати шкоду від коментарів пана Ейткенхеда. Там заявили, що перед тим як звинувачувати Росію, Тереза Мей проаналізувала висновки розвідки та що голова Портон-Даун цього не заперечив", - коментує видання.

"Тим не менше, інтерв'ю зі Sky News, яке уряд заздалегідь схвалив, може поставити під загрозу міжнародну коаліцію проти Москви", - додає газета.

Заява пана Ейнткенхеда вже викликала неоднозначну реакцію. Німецький політик Армін Лашет, наприклад, спитав, чи не варто було б Британії спочатку подбати про докази, а вже потім закликати країни НАТО до солідарності.

А один із британських міністрів висловив занепокоєння тим, що заяви Портон-Даун можуть призвести до нового витку "пропаганди" з боку Росії, додає газета.

Втім, в уряді наполягають, що висновки хімічної лабораторії - лише частина загальної картини.

"Згідно з нашими висновками, саме Росія несе відповідальність за цей нахабний та зухвалий вчинок і, як погоджується міжнародне співтовариство, немає іншого правдоподібного пояснення", - цитує The Times речника британського уряду.

Стрілянина, влаштована жінкою

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Стрілянина у головному офісі YouTube стала одним із багатьох подібних інцидентів у США за останні роки. Втім, як зауважує британська Guardian, є суттєва відмінність - цього разу стрільцем була жінка, а це трапляється вкрай рідко.

Підозрювана, ім'я якої поки що офіційно не називають, застрелилася після того, як поранила щонайменше трьох людей у містечку Сан-Бруно у Каліфорнії.

За даними ФБР, з 2000 до 2013 року жінки вчинили усього шість стрілянин, тобто 3,8% від загальної кількості. У всіх цих випадках нападниці використовували лише пістолети.

"З усіх цих нападів найбільше людей - шестеро - було вбито у 2006 році під час стрілянини у відділенні пошти у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. У п'яти з шести випадків жінки відкривали вогонь проти колег чи колишніх співробітників на робочих місцях, в тому числі в Університеті Алабами, супермаркеті у Флориді та фабриці у Філадельфії. Всі ці інциденти сталися у 2010 році", - зазначає видання.

Загалом же, вірогідність, що стрілянину влаштує чоловік, набагато вища, свідчать дослідження. До того ж, жінки набагато частіше, ніж чоловіки, гинуть від вогнепальної зброї власних чоловіків або коханців, додає Guardian.

"Земля обітована" ще не знайдена?

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Сьогодні відзначають вже 50 роковини вбивства Мартіна Лютера Кінга, але його рідна країна і досі далека від расової рівності, про яку мріяв лідер руху за громадянські права, вважає британська Independent.

Втім, газета визнає значний прогрес у цьому питанні за останні десятиліття: дискримінації у освіті та працевлаштуванні все ж стало набагато менше, ніж у 1960-х роках, а обрання Барака Обами першим темношкірим президентом та поява сильного чорного середнього класу довели ефективність "мирного підходу" Кінга до боротьби з расизмом.

"Він боровся за принципами вірності американським ідеалам, національної єдності та відкидав ідеї сепаратизму чорного населення", - вважає видання.

Втім, США під керівництвом Дональда Трампа дуже далекі від "землі обітованої", про яку пан Кінг говорив у своїй останній промові, зазначає Independent.

Американський президент призначає набагато менше афроамериканців на провідні посади, ніж його попередники, у Білому домі мало темношкірих співробітників, та й інтересами афроамериканців пан Трамп не надто цікавиться, вважає газета.

"Здається, президент думає, що голоси темношкірого населення не мають значення, так само як і національне порозуміння чи права людини. Пам'ять про Кінга та слова, що відлунюють протягом десятиліть, мають нагадати йому, що він не має рації як у цьому, так і у багатьох інших речах", - резюмує Independent.

Загадковий випадок у Instagram

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Загадковий користувач Instagram, підписаний на 200 людей на ім'я Пол Вільямс, серйозно стурбував блогерів, пише Daily Mail.

Першим увагу на це звернув Пол Вільямс, 19-річний хлопець з Індіанаполіса. Коли на нього підписався користувач на ім'я lisajames419419, він вирішив, що це черговий бот, який хоче, щоб на нього підписалися у відповідь.

Але Пол був шокований, коли побачив, що він є лише одним з 200 Полів Вільямсів, яких "фоловить" таємнича "Ліза Джеймс".

"Що ти від нас хочеш? - спитав він у особистому повідомленні. - Це якась урядова змова? Чи лабораторний експеримент?"

Втім, відповіді так і не було - "Ліза" його заблокувала, розповідає видання.

Це "посилило упевненість Пола в тому, що це не бот, адже бот би його просто проігнорував".

Як би там не було, але коли Пол розповів про загадкову ситуацію ЗМІ, інтернетом поширилася ціла низка конспірологічних теорій.

"Хтось припустив, що вона шукає загубленого батька, інші ж вважають, що вона зустріла на вечірці хлопця на ім'я Пол Вільямс, закохалася і захотіла знайти", - пише Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC