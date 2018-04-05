ООН боїться появи "роботів-убивць" та термінатора - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені бояться автономних роботів-убивць

В огляді іноземної преси 5 квітня:

Вчені бойкотують розробників зброї з використанням штучного інтелекту;

Польська армія вчить українських військових та сама набуває досвіду;

Польща ніяк не впорається з забороною Комуністичної партії;

Половина холодильників на ринку є пожежонебезпечними, каже незалежна організація

Ні "роботам-вбивцям"

Спеціалісти з питань штучного інтелекту з понад 30 країн вирішили бойкотувати південнокорейський університет через побоювання, що його співпраця з провідним виробником зброї може призвести до створення "роботів-вбивць", - пише Guardian.

Понад 50 вчених підписали листа, в якому заявили, що переривають будь-які контакти з Корейським провідним науково-технологічним інститутом (KAIST) через його співпрацю з виробником зброї Hanwha Systems.

На їхню думку, метою цієї співпраці є "пришвидшення гонки озброєнь", кінцевою метою якої є створення автономних систем зброї.

Копирайт изображения AFP Image caption Поки що "роботи-вбивці" є тільки фантастикою, яка може стати реальністю

"Є багато чудових речей, які можна зробити зі штучним інтелектом, що рятує життя, навіть в військовому контексті. Але відкрите декларування курсу на створення автономних систем озброєння та подібне партнерство викликають занепокоєння", - цитує видання спільного листа вчених.

Наступного тижня ООН збереться в Женеві обговорити перспективи розвитку автономних збройних систем, і вже понад 20 країн висловилися за повну заборону розробки "роботів-вбивць".

"Використання штучного інтелекту для військових цілей породило побоювання розвитку ситуацій в стилі Термінатора, та постають питання щодо точності такої зброї та її здатності відрізняти союзника від ворога", - каже видання.

У свою чергу, президент KAIST Сунг-Чуль Шин пожалкував з приводу бойкоту. "Я хотів би заявити, що KAIST не має жодного наміру брати участь в розробці автономних збройних систем чи роботів-вбивць", - сказав він у відповідній заяві.

Нова армія

Учасники польської військової тренувальної місії в Україні кажуть, що допомагають країні створити сучасну армію за стандартами НАТО, пише польське військове видання Defence24.

За словами видання, серед військових інструкторів з різних країн, що присутні на Яворівському полігоні, тільки Польща має спільний кордон з Україною.

Під час семи ротацій, Україну встигли відвідати польські артилеристи, танкісти, снайпери, розвідники та штабні офіцери.

Метою об'єднаної міжнародної тренувальної місії є не навчання окремих солдатів чи підрозділів, а перебудова українських збройних сил відповідно до стандартів НАТО з поступовим відходом від пострадянської структури, каже видання. Триватиме місія до 2020 року.

Основними проблемами роботи місії видання називає абсолютно іншу структуру армії та різні підходи до функціонування.

За словами членів місії, в Яворові вони не тільки вчать, але і самі вчаться, адже в українських військових є унікальний досвід участі в антитерористичній операції на Донбасі.

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"Навчання та реалії війни - це дві різні речі. Солдати моєї ротації винесли для себе цікаві висновки та вміння. Це важливо не тільки для українських військ, але й для нас, адже цей конфлікт відбувається безпосередньо біля нас. Українські солдати охоче ділилися досвідом, здобутим під час бойових дій. Особливо нас цікавили тактичні рішення", - каже майор Радослав Кравець, командир сьомої ротації польського контингенту.

Незмінні комуністи

Польський уряд так і не зміг заборонити діяльність Комуністичної партії, пише видання Rzeczpospolita.

Ще в січні цього року, віце-міністр юстиції Патрик Які заявляв, що буквально за кілька днів Конституційний суд розгляне внесок про заборону діяльності Комуністичної партії Польщі.

Але, за словами видання, польська прокуратура і досі не склала відповідне подання, та невідомо, коли це зробить.

Речниця прокуратури зазначила, що її відомство "виконує прискіпливий аналіз діяльності та цілей партії".

"Звучить так, ніби прокуратура тільки почала займатися цим питанням", - каже один з активістів, що виступають за заборону компартії, та додає, що таке затягування справи виглядає досить дивним.

Адже правляча партія Право і Справедливість (PiS) вже давно намагається позбутися комуністів.

Комуністична партія Польщі з'явилась в 2002 році. Конфлікт довкола неї розпочався в 2013 році, коли вона опублікувала доповідь на своїй інтернет-сторінці, в якій звинувачувала нацистів у вбивствах в Катині.

Голова Компартії Кшиштов Швей вважає, що немає жодних підстав для заборони його партії. "Те, що ми писали про Сталіна та Дзержинського, ще не означає, що схвалюємо їхні методи. Ми вважаємо, що сучасний комунізм не мусить вдаватися до революційного насильства", - каже він.

Видання додає, що польська конституція не забороняє існування конкретно комуністичних партій, а партій, які покладаються на "тоталітарні методи та практики".

Холодна небезпека

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Практично половина холодильників та морозильних камер, які зараз можна придбати, несуть велику пожежну небезпеку через пластикові панелі в задній частині, пише Daily Mail, цитуючи товариство з захисту прав споживачів.

Група Which? провела дослідження понад 500 моделей холодильників та дійшла висновку, що в 45% з них застосовувався пластик, який не пройшов вимогливі протипожежні випробування.

Організація створила список з 251 моделі холодильників, які вони не радять купувати.

Всі ці моделі з задніми пластиковими кришками мають сертифікати безпеки та пройшли відповідні випробування.

"Але Which? попереджає, що ці тести є неадекватними, не пристосованими до реальності та навіть близько не відтворюють умови під час реальної пожежі", - заявив речник організації.

Вважається, що загоряння холодильника стало причиною пожежі в будинку Гренфел Тауер в Лондоні, під час якої загинула 71 людина.

У свою чергу, Асоціація виробників домашніх приладів звинуватила Which? в розповсюдженні панічних настроїв. "Всі прилади на ринку відповідають законним вимогам безпеки та пройшли відповідні тести під час виробництва", - заявила асоціація.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.