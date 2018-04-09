Преса Британії: як хлопчикам дозволили одягати у школу спідниці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зазвичай престижні школи у Британії відзначаються досить суворим дрес-кодом

Читайте у свіжому огляді іноземної преси:

Навіщо хлопцям спідниці у школі

Загроза Орбана

Українські писанки у США

Нові деталі про отруєння Скрипаля

Спідниці для хлопців

В одній з престижних британських шкіл хлопчикам дозволять носити спідниці. Керівництво школи-інтернату Аппінгем пішло на такий крок заради того, щоб розширити можливості учнів для самовираження.

У коментарі виданню Times директор навчального закладу Річард Мелоні каже, що йому хотілося б, щоб учні могли відкрито заявити про себе і свої уподобання в одязі без жодного сорому.

"Мені б хотілося, щоб кожен учень міг підійти до мене і сказати: "Ми такі які є, і хочемо самовиражатися саме так. Ми хочемо носити такий одяг", - цитує газета директора школи.

Ідея запровадити таку традицію з'явилася у пана Мелоні торік під час так званого "тижня інклюзивності", коли один з хлопчиків з'явився на заняття у довгій спідниці.

У школі Аппінгем також практикують гендерно-нейтральне виховання. Учнів тут не поділяють на хлопчиків та дівчат.

Guardian: Європа на порозі боротьби

ЄС має розпочати боротьбу з ксенофобією та расистською політикою деяких країн-членів на рівні місцевих урядів, пише Guardian.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Орбан переміг за допомогою антимігрантської риторики

У своїй редакційній статті присвяченій результатам парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогу здобула партія прем'єра Віктора Орбана, газета пише про "загрозу", перед якою стоїть Європа.

Видання критикує риторику угорського політика і пише, що вона грає на занепокоєнні громадян країни через економічну нестабільність та "культурну дезорієнтацію", що стала наслідком десятиліть глобалізації.

"Окрім цього, вона (риторика Орбана - Ред.) підіймає на поверхню більш глибокі упередження, що вкоренилися в етноцентричній ідеї білої Європи, яку захопив натовп невірних.

Така риторика підживлюється ультраправими ісламофобськими ідеологіями зі США, що культивують трансатлантичну співпрацю. Навряд чи варто вкотре наголошувати на загрозі", - пише Guardian.

Видання підкреслює, що ЄС створювався, зокрема, заради подолання континентального націоналізму. Проте зводу правил, яким він керується, може бути недостатньо. Для того, щоб запобігати розпалюванню міжетнічної ворожнечі, потрібно починати проводити роботу на базовому рівні, підсумовує видання.

Писанкарство в Нью-Йорку

Майстер-класу з писанкарства, який вже став традицією у Нью-Йорку, присвячує свій матеріал New York Times.

Щороку напередодні Великодня всі охочі збираються в Українському музеї в Іст-Віллідж, щоб навчитися давньої української традиції. Більшість відвідувачів майстер-класу не з України, зазначає видання.

Під час заходу їм показують документальний фільм про історію писанок, а після цього вчать розмальовувати великодні яйця технікою батик.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські писанки

Перший майстер-клас у музеї провели у 1977 році.

"Заняття стали настільки популярними, що ми почали організовувати їх щороку", - цитує газета директора музею Марію Шуст.

Виставка писанок триватиме в Українському музеї до вересня.

Нові подробиці про "Новачок"

Один з провідних розробників групи нервово-паралітичних препаратів, до яких входить "Новачок", став на бік Великої Британії у справі отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, повідомляє Financial Times.

Володимир Угльов, який брав участь у радянській програмі з розробки хімічної зброї "Фоліант", запевняє, що пана Скрипаля та його доньку Юлію отруїли речовиною, яку він розробив у 1975 році. Та він додає, що достеменно встановити країну походження отрути не вдасться.

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Москва спростовує інформацію про те, що "Новачок" розробили в Росії.

"Не маю жодних сумнівів, що застосували саме А-234", - заявив у коментарі виданню радянський науковець.

Пан Угльов наголошує, що агент А-234 не лишає жодних слідів, тому його важко встановити. Отже, і шансів в експертів на визначення країни походження практично немає, додає він.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.