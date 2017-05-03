Пресса: "обманывают" ли женщины мужчин макияжем?

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Могут ли люди стать бессмертными, "обманывают" ли женщины мужчин, пользуясь макияжем, и можно ли уберечь себя от слабоумия - в обзоре иностранной прессы.

Возможно ли бессмертие?

После сообщения о смерти индонезийца, которому будто бы было 146 лет, Guardian поинтересовалась у экспертов, действительно ли люди могут жить так долго.

Копірайт зображення EPA Image caption По документам, этот индонезиец родился в 1870 году

Согласно исследованию американских ученых, у людей есть "потолок" продолжительности жизни, и он значительно меньше 146-ти лет.

По мнению генетика Яна Вийга, вероятность того, что человек доживет до такого возраста, "чрезвычайно мала".

Ученый убежден, что даже при увеличении количества людей, живущих сто лет и более, "биологический лимит" никто не отменял, и в организме все равно наступает стадия необратимого упадка.

В то же время ученые считают, что "потолок" в 115 лет, достигнутый человечеством сейчас, можно несколько "поднять", возможно, даже до 120, благодаря правильному питанию, медицинскому обслуживанию и т.д.

Но проблема в том, что сам человеческий организм запрограммирован на смерть "внутренними генетическими часам, которые активно заставляют наши клетки и органы постепенно останавливаться навсегда".

"Не стал бы говорить, что "потолок" нельзя сдвинуть с места. Но наука сейчас не может сказать, каков лимит жизни. Это предсказание будущего", - цитирует Вийга Guardian.

Двойные стандарты макияжа

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Более половины мужчин считают, что женщины пользуются макияжем, чтобы "обмануть" их относительно своей привлекательности, цитирует результаты исследования компании YouGov Independent.

По данным исследователей, 63% мужчин придерживаются такой точки зрения. Но неожиданным является то, что с ними соглашаются 47% женщин. По мнению издания, такие взгляды являются проявлением "двойных стандартов".

"С одной стороны, женщин обвиняют в том, что они обманывают мужчин тем, что носят макияж. Но ходить без совсем макияжа также не является полностью приемлемым", - пишет газета.

При этом 53% женщин обвиняют в этом тренде СМИ, которые пропагандируют "нереалистичные стандарты красоты".

В свою очередь, только треть мужчин соглашаются с тем, что во всем виноваты ТВ, интернет и модные журналы, пишет Independent.

4G оставляет желать лучшего

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Уровень покрытия 4G в Британии хуже, чем в Перу и Эстонии, пише Daily Mail.

Издание жалуется на то, что только 65% территории Соединенного Королевства имеет доступ к сигналу, в то время как остальные 35% удовлетворяются 3G.

"И это несмотря на то, что британцы платят миллиарды фунтов по своим мобильным счетам за будто бы "скоростной" сервис", - продолжает газета.

По данным компаний Which? и Open Signal, лучше всего дела с 4G обстоят в Мидлзбро и Тиссайде, где процент покрытия составляет почти 83%.

Интересно, что Лондон (74%) стал лишь 16-м городом из 20, в которых проводилось исследование.

Кроме того, издание отмечает, что скорость 4G интернета не соответствует заявленной.

"В теории, 4G до 10 раз быстрее системы 3G, но средняя скорость загрузки в Соединенном Королевстве с технологией 4G ... только в три раза быстрее, чем показатель ... для 3G", - пишет Daily Mail, добавляя, что в случаях перегрузки сети 3G может быть даже быстрее более новой технологии.

Как победить слабоумие

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Хорошие отношения с детьми и женой (мужем) снижают шансы развития болезни Альцгеймера, пишет Sun со ссылкой на исследование Университета Восточной Англии.

Исследователи более десяти лет следили за более чем 10 тысячами пар старше 50 лет, чтобы определить влияние семейной жизни на риск слабоумия.

По словам ученых, количество людей и микроклимат в кругу общения играют важную роль. Исследователи утверждают, что шансы людей, которые близко общаются с детьми, заболеть слабоумием на 17% ниже.

Подобный эффект наблюдается и при хороших отношениях между супругами.

"Исследование подчеркивает ценность социальных отношений между людьми, уязвимых для слабоумия, одновременно показывая способы, позволяющие снизить риски", - говорит профессор Эндрю Степту.

В то же время Лора Филипс из британского центра исследования болезни Альцгеймера призывает всех нас быть социально активными, ведь "активная социальная жизнь с крепкой поддержкой может принести пользу здоровью мозга в пожилом возрасте", пишет Sun.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС