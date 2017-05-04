Обзор СМИ: дебаты Ле Пен и Макрона - это диалог глухих

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Ведущие европейские СМИ рьяно обсуждают теледебаты между кандидатами на пост президента Франции, а также пишут об угрозе, которую несут мобильные приложения.

"Диалог глухих"

Французские СМИ назвали решающий словесный поединок между кандидатами в президенты Франции Эммануэлем Макрона и Марин Ле Пен жестоким. Газеты пишут, что дебаты были полны словесными атаками и обвинениями.

Но, по словам Le Figaro, им не хватало содержания.

"В среду вечером конфронтация между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен превратилась в диалог глухих", - пишет издание.

Газета добавляет, что г-жа Ле Пен "пошла в наступление", избрав "тактику войны, которая заключалась в непрерывной бомбардировке оппонента". Впрочем, Макрону все же удавалось донести тезисы своей программы и обосновать свои предложения.

Liberation предлагает вниманию читателей список "ложных и преувеличенных заявлений" лидера "Национального фронта". По словам издания, она "накрыла дебаты лавиной дезинформации".

"Слишком большое количество нападок убило дебаты", - пишет обозреватель Les Echos Сесиль Корнудет.

Она добавляет, что и Макрон, и Ле Пен потратили больше времени на взаимные обвинения, чем на объяснение будущих реформ.

Le Monde, в свою очередь, отмечает, что дебаты пролили свет на фундаментальные различия в позициях обоих политиков.

Макрон - фаворит?

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Немецкая пресса победу в словесном противостоянии отдала Макрону.

Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что, по мнению большинства, независимый центрист был более убедительным.

"Около 63% опрошенных зрителей считают либерального кандидата Макрона более убедительным", - сообщает издание, ссылаясь на французский канал BFMTV.

Sueddeutsche Zeitung пишет, что, по словам экспертов, победа Ле Пен в воскресенье "маловероятна", однако они не исключают такой возможности.

Многие издания обвиняют модераторов в непрофессионализме.

В частности, Die Welt пишет, что встреча пошла не по плану с первой минуты.

"Натали Сен-Крик и Кристоф Джакубишин (модераторы. - Ред.) вели себя так, словно выиграли билеты в первый ряд. К сожалению, никто им, очевидно, не сказал, что президентские дебаты необходимо модерировать", - говорит издание.

Испанские СМИ тоже отдали победу независимому центристу.

Так, El Pais пишет, что Макрон "кажется фаворитом" гонки после вчерашних дебатов, которые были похожи на "аномальный и неравный бой".

El Mundo, в свою очередь, назвала Макрона "меньшим злом, чем Ле Пен".

В стиле "американского ток-шоу"

Британская и американская пресса тоже заметили "агрессивный" стиль дебатов.

"С сокрушительной критикой в ​​адрес друг друга Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон выступили вчера вечером во время агрессивных дебатов", - пишет Daily Telegraph.

Guardian отмечает, что эта встреча была больше об "обмене персональными оскорблениями", чем о политике.

Оба обращались друг к другу со злостью, перебивали друг друга, размахивали кулаками, тыкали пальцами, что сбивало с толку модераторов и делало их совершенно беззащитными New York Times

New York Times пишет, что эти дебаты были больше похожи на американское ток-шоу, в котором гости студии пытаются перекричать друг друга, чем на взвешенное обсуждение проблем, с которыми приходится сталкиваться французам.

"Оба обращались друг к другу со злостью, перебивали друг друга, размахивали кулаками, тыкали пальцами, что сбивало с толку модераторов и делало их совершенно беззащитными", - пишет газета.

Издание добавляет, что эта встреча также показала, между какими двумя "радикально противоположными" взглядами на будущее Франции придется выбирать гражданам страны в это воскресенье.

Чем опасен Google Play

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Часто пользуетесь популярной программой Google Play для загрузки новых программ на свой мобильный телефон? Тогда, возможно, за вами уже охотятся киберпреступники.

Сотни приложений Google Play ставят под угрозу владельцев смартфонов на платформе Android и делают их более уязвимыми перед хакерами. Таковы данные нового исследования, проведенного учеными из университета Мичигана, сообщает Independent.

Специалисты утверждают, что из 24 тысяч программ, 410 позволяют киберпреступникам похищать личную информацию пользователя и дистанционно загружать на его гаджет опасные программы.

Некоторые из них очень популярны. Их загрузили миллионы людей, пишет издание.

Ключевую угрозу представляют так называемые открытые порты. Именно они позволяют хакерам устанавливать вредоносные программы на недостаточно защищенные смартфоны.

"Такие пробелы (в безопасности. - Ред.) могут быть использованы для материального ущерба, вроде дистанционного похищения контактов, фото и даже информации о защите на устройстве", - говорят ученые.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС