Культобзор: почему так сильно похудел Брэд Питт

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Как фанаты Брэда Питта отреагировали на его интервью GQ, каким будет римейк "Убийства в Восточном экспрессе" и кто стал самым богатым из молодых британских исполнителей - ответы ищите в культобзоре.

Похудевший Брэд Питт

Интервью Брэда Питта изданию GQ уже успело поднять волну дискуссий во всем мире. Но немало сторонников актера обратили внимание не только на его первый откровенный рассказ о жизни после развода с Анджелиной Джоли, но и на его фотографии.

На них, как заметили фанаты, Питт выглядит очень худым.

Как отмечает британское издание Daily Mirror, поклонники "обеспокоены" тем, что актер потерял немало килограммов после развода.

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На одной из фотографий можно увидеть не только "впалые щеки", но и "нервозность в глазах" актера. Его лицо кажется "обветренным", а в бороде можно увидеть седину, добавляет газета.

Однако вполне возможно, что фанатам не о чем беспокоиться, отмечает издание. Наоборот - в этом году уже сообщалось, что после развода Питт решил "взяться за себя".

В частности, как сообщала американская пресса, актер активно занимается спортом и даже имеет повара, который готовит ему полезные блюда.

"Он много времени проводит на свежем воздухе, ходит пешком и занимается пешеходным туризмом. У него много времени, чтобы сконцентрироваться на себе", - цитирует Daily Mirror источник из окружения актера.

Пуаро снова при деле

"Убийство в Восточном экспрессе" возвращается. Римейк легендарной картины 70-х выйдет на экраны уже в этом году, и актерский состав не будет уступать оригинальному, пишет Daily Mail.

Героев детективного романа Агаты Кристи сыграют такие звезды, как Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Джуди Денч и Пенелопа Круз. Ну, а главную роль детектива Эркюля Пуаро исполнит Кэннет Брана, который выступил и как режиссер.

Он же представит публике "эффектные усы", которые в классических картинах о Пуаро были главным атрибутом знаменитого детектива.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кэннет Брана сыграл Пуаро

Чтобы сделать идеальные усы, создателям фильма пришлось несколько месяцев работать над вариантами.

"Результат был настолько впечатляющим, что внук Агаты Кристи Мэтью Притчард назвал их самыми очаровательными усами во всей Англии", - пишет газета.

Кэннет Брана заявил, что все актеры получили огромное удовольствие от съемок. В том числе - и благодаря стараниям передать атмосферу путешествий в те давние времена.

А чтобы фильм был более реалистичным, построили даже отдельные железнодорожные пути, на которых поезд мог бы на самом деле попасть в аварию - конечно же, под контролем специалистов, добавляет Daily Mail.

Адель богатеет

Ей еще нет и 30 лет, но она уже стала самым богатым музыкантом среди своих сверстников. Газета Daily Telegraph пишет это об Адель со ссылкой на рейтинг The Sunday Times Rich List.

В этом списке она оказалась на 19-м месте и к тому же стала единственной соло-певицей в топ-20. Состояние Адель равно 125 млн фунтов - это почти на 40 млн больше, чем в прошлом году.

Большинство исполнителей, которые расположились выше Адель в списке, по меньшей мере вдвое старше певицы.

Возглавил рейтинг сэр Пол Маккартни вместе со своей женой Нэнси Шевелл. В активе супругов - 780 млн фунтов. Далее идут Эндрю Ллойд-Уэбер, группа U2, Элтон Джон и Мик Джаггер. Среди более молодых исполнителей отметился Робби Уильямс - он на 16-й позиции с 150 млн.

"Если карьера Адель продлится столько же, сколько у других музыкантов в нашем рейтинге, то она вполне может стать самой богатой британской исполнительницей всех времен", - цитирует Daily Telegraph одного из составителей списка Роберта Уоттса.

Он также добавил, что высокие показатели таких групп, как Rolling Stones, свидетельствуют, что рок-музыка - "не только для молодых".

Не тот "Отель Калифорния"

Группа Eagles решила проучить один из отелей в Мексике за использование названия их главного хита - Hotel California.

Участники коллектива подали соответствующее заявление в суд и настаивают, что отель не имел их разрешения на использование названия, пишет Guardian. "Eagles говорят, что владельцы отеля на 11 номеров в штате Калифорния уверяют посетителей, что их учреждение напрямую связано с группой", - поясняет газета.

Сама группа опровергает информацию, что якобы именно этот отель вдохновил музыкантов написать их знаменитую композицию.

Особое недовольство у коллектива вызвал тот факт, что отель регулярно включает в помещении песни Eagles, и в частности ту самую - Hotel California. Его владельцы обвинения пока не прокомментировали, добавляет Guardian.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC