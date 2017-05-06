Обзор СМИ: штаб Макрона заявил о "массированном взломе"

В субботу западная пресса пишет о заявлениях штаба Макрона о взломе своих серверов, а также о "нефти современного мира" - информации, которая дает интернет-компаниям огромную власть.

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Не без хакеров

Газета Monde комментирует сообщение штаба Макрона о "массированном и скоординированном" хакерском взломе своих серверов накануне второго тура президентских выборов во Франции.

Издание пишет, что первыми о взломе написали участники форума 4chan, где преимущественно общаются американские пользователи с крайне правыми политическими взглядами.

Также сообщение быстро подхватили англоязычные Twitter-страницы сторонников Дональда Трампа, и после этого о возможном взломе написал WikiLeaks, придав историю международной огласке.

Сам Эммануэль Макрон в течение своей предвыборной кампании неоднократно осуждал атаки на сайт своего предвыборного штаба. Целью хакеров, по его мнению, было блокирование его работы и похищение данных.

В марте партия Макрона стала жертвой фишинг-атаки - тогда хакеры пытались получить доступ к переписке штаба кандидата, напоминает Monde.

"Длительное расследование, проведенное японской компанией по кибербезопасности Trend Micro, показало, что к атаке причастна российская хакерская группа", - пишет газета.

Кроме того, как отмечает издание, штаб Макрона неоднократно жаловался на то, что кандидат оказался в центре клеветнической кампании со стороны Москвы. Кремль любые обвинения на этот счет отверг, добавляет Monde.

Атака без ответа

Копірайт зображення AFP Image caption Избирательная кампания перед президентскими выборами во Франции завершилась - в стране в субботу наступил день тишины. На фото - муниципальный работник готовит бюллетени

О хакерской атаке на штаб Макрона пишут и за пределами Франции.

Британская Guardian отмечает, что кандидат "не имел возможности ответить на возможную атаку из-за запрета на проведение предвыборной агитации в канун выборов".

При этом издание отмечает, что некоторые из опубликованных документов и писем могут оказаться фальшивыми. В штабе Макрона между тем отметили, что в аутентичных документах ни о каком нарушении закона речь не идет.

Регуляторы против цифровых титанов

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Economist публикует статью, в которой называет цифровые данные нефтью современного мира и обращает внимание на попытки регулирующих органов различных стран ограничить деятельность тех, кто контролирует цифровые потоки информации.

Еженедельник пишет, что "титаны" наподобие Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft в настоящее время имеют такие возможности, которые, кажется, трудно ограничить.

"Это пять самых дорогих компаний в мире, чьи акции торгуются на биржах", - отмечает издание. Только за первый квартал этого года они совместно заработали больше 25 млрд долларов чистой прибыли, добавляет журнал.

Economist отмечает, что вес таких компаний на рынке и масштаб их деятельности "не является преступлением". "Мало кто представляет свою жизнь без поисковика Google, однодневной доставки с Amazon или ленты новостей Facebook", - признает еженедельник.

Контроль над данными со стороны интернет-компаний дает им огромную власть Economist

Однако повод для беспокойства все же есть, считает еженедельник.

"Контроль над данными со стороны интернет-компаний дает им огромную власть. Предыдущие представления о конкуренции, сложившиеся в эпоху нефти, выглядят устаревшими в эпоху "экономики данных", как ее сейчас называют", - пишет Economist. И отмечает, что мир требует нового подхода.

Издание отмечает, что сейчас почти любая активность оставляет "цифровой след", поэтому информация приобретает довольно значительную ценность.

"Алгоритмы могут спрогнозировать, когда клиент готов сделать покупку, нуждается ли двигатель самолета в профилактическом ремонте и находится ли человек на грани заболевания", - приводит примеры издание.

В статье сказано, что цифровые данные быстро меняют природу конкуренции. Имея значительный объем информации о самоуправляемых автомобилях, Tesla может делать их все более совершенными. Этим частично объясняется почему компания, которая продала 25 тысяч авто за первый квартал, стоит больше, чем концерн General Motors, который продал более 2 миллионов авто, отмечает еженедельник.

Антимонопольным органам есть над чем подумать, пишет Economist. И призывает их "радикально пересмотреть" старые методы оценки компаний, подчеркивая, что разделение одного большого Google на пять маленьких вряд ли принесет много пользы.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC