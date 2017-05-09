Политика и поп - навеки вместе? СМИ о Евровидении

Первый полуфинал песенного конкурса сопровождается многочисленными публикациями в иностранных СМИ с дискуссиями о его политической составляющей, а также шансами на победу различных участников.

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"Последняя евронадежда" России

Несмотря на то, что Россия отказалась от участия в "Евровидении-2017", пресса этой страны живо обсуждает песенный конкурс в Киеве. О том, за кого будут болеть россияне, рассказывает газета Московский Комсомолец. "Наша последняя евронадежда - ученик Билана с шоу "Голос", представляющий Болгарию", - пишет многолетний обозреватель Евровидения, музыкальный критик Артур Гаспарян.

"В отсутствие России и ее "не признанной" Киевом участницы Юлии Самойловой на "Евровидении-2017" все взгляды взволнованных фанатов-россиян обратились теперь на болгарина Кристиана Костова. Юный певец - не только москвич по рождению. Он вырос в столице, учился здесь музыке, делал первые шаги к профессиональной сцене в знаменитых "Непоседах", и именно в России впервые получил известность благодаря участию в детском "Голосе", где был участником команды Димы Билана", - пишет Гаспарян.

Гаспарян надеется, что ученик российского поп-исполнителя повторит его евроуспех. "Радостью и своего рода компенсацией за казус с Самойловой стала и новость о головокружительном взлете Кристиана с песней Beautiful Mess ("Чудесный хаос") в прогнозах букмекеров, которые накануне конкурса считаются главным маркером будущего результата. Эти прогнозы часто сбываются, хотя и не всегда. Разумеется, всем теперь хочется, чтобы эти прогнозы не сбылись, и почти родной наш старлет занял не второе место, которое ему настойчиво прочат букмекеры, а первое", - рассказывает он.

В отсутствие России и ее "не признанной" Киевом участницы Юлии Самойловой на "Евровидении-2017" все взгляды взволнованных фанатов-россиян обратились теперь на болгарина Кристиана Костова Московский комсомолец

Своими мыслями по этому поводу поделился с критиком и сам исполнитель. "Дело в том, что я никогда не думал о "Евровидении", даже когда был уже в команде Димы на "Голосе". И, когда мне предложили принять участие в национальном отборе в Болгарии, я сначала испугался и даже хотел отказать. Хотя я большой поклонник этого конкурса, и именно Дима Билан заставил меня полюбить этот конкурс. Мне было 9 лет и, как сейчас помню, мы смотрели "Евровидение-2008" из Белграда с мамой. Дима заставил меня улыбаться, когда я смотрел это шоу. Просто раньше это была как бы просто фоновая музыка из телевизора. А тут невозможно было оторвать глаз от его выступления", - рассказал Кристиан.

По поводу шансов на победу и места в списке фаворитов болгарский исполнитель заявил, что чувствует некоторое волнение по этому поводу: "Честно говоря, это единственное обстоятельство, которое заставляет меня теперь нервничать. Знать, что весь мир смотрит на тебя, и у всех есть какие-то ожидания, потому что ты - один из фаворитов и везде об этом говорят, испытание не из легких".

Евровидение и "брексит"

Копірайт зображення EPA Image caption Британцы не возлагают особых надежд на победу своей представительницы

Снизит ли "брексит" шансы Англии на победу в "Евровидении"? Таким вопросом задается британская газета Express. Издание отмечает, что решение туманного Альбиона о выходе из Евросоюза точно не помешает получить ноль очков от стран, выступающих за сохранение ЕС.

Express пишет, что английские фанаты "Евровидения" возлагают большие надежды на представительницу их страны Люси Джонс, "ведь в последний раз корона Евровидения досталась Великобритании 20 лет назад".

Однако, согласно исследованию Ассоциации Прессы, за 61 год существования песенного конкурса почти половина его победителей были представителями стран, не являющихся членами ЕС. Великобритания побеждала на Евровидении или получала второе место одинаковое количество раз и до вступления в Евросоюз в 1973 году, и после этого, продолжает Express. Следовательно, "брексит" вряд ли отразится на нынешнем выступлении представительницы Великобритании в Киеве, делает вывод издание.

В то же время Express отмечает: "Соединенное Королевство больше не может рассчитывать на большую поддержку своих ближайших европейских соседей в будущем, если тенденции последних лет сохранятся".

Эта тенденция наводит на мысль, что Великобритании необходимо искать друзей за пределами Западной Европы, если в будущем она хочет добится успеха на Евровидении Express

За исключением трех случаев, постоянно ставит Великобритании ноль Испания. Лишь трижды с 1999 года хоть какое-то количество очков давала Франция, а от Германии британцы не получили ни одного балла с 2009 года. "Только Ирландия продолжает щедро осыпать Соединенное Королевство высокими оценкам, поставив Великобритании целых 10 баллов в 2016 году", - добавляет Express.

"Эта тенденция наводит на мысль, что Великобритании необходимо искать друзей за пределами Западной Европы, если в будущем она хочет добится успеха на "Евровидении", - заключает издание.

Политика и поп - навеки вместе?

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О том, как переплелись на Евровидении политика и феерически блестящее поп-шоу, пишет одна из ведущих газет Израиля Jerusalem Post.

"Самая большая геополитическая драма нынешнего конкурса завершилась после того, как о неучастии в нем заявила Россия. Украина - страна-победитель прошлого года - запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году", - рассказывает газета.

Однако политические трения не остановили израильских фанатов "Евровидения" и многие из них увидят главные шоу конкурса в самом Киеве, добавляет Jerusalem Post.

Их огорчает одно - букмекеры не очень высоко оценивают шансы Израиля, который представит Имри Зива. Сейчас в их рейтингах он занимает 26 место. Газета ожидает, что, затаив дыхание, "сотни тысяч израильтян будут прикованы к телеэкранам" во время выступления 25-летнего певца в полуфинале.

Копірайт зображення EPA Image caption Австралийский подросток считает, что песенный конкурс посвящен любви

"Только любовь"

Никакой политики, только любовь - о таком отношении к конкурсу заявляют его участники, сообщает австралийское издание британской газеты Daily Telegraph.

На просьбу журналистов прокомментировать отказ России от участия в "Евровидении-2017", представительница Дании Анджа Ниссен заявила: "Я не думаю, что могу это комментировать, потому что мне всего 21 год и я не разбираюсь в этом. Я не политик, поэтому мне трудно говорить об этом" .

Отказался говорить о России и представитель Австралии Исайя Фаербрейс. На вопрос журналиста о том, присутствует ли между конкурсантами антипатия, 17-летний австралиец возмущенно ответил: "Здесь нет ненависти. С каких это пор "Евровидение" начали связывать с ненавистью? Здесь - только любовь".

Юноша рассказал Daily Telegraph о своих чувствах накануне выступления в полуфинале. По его словам, осознание того, что он будет выступать для телевизионной аудитории в 200 миллионов человек во всем мире в то время, как его друзья в Австралии будут сидеть за партами - из разряда сюрреалистических.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС