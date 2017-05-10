СМИ: что Украина хочет доказать миру Евровидением?

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Первый полуфинал Евровидения в Киеве и американская политика - в центре внимания мировых СМИ.

Евровидение: праздник на фоне войны

Что значит Евровидение для рядовых украинцев? Ответ на этот вопрос пытается дать ирландская Irish Times.

"Для киевлян это событие - прощание с прошлым. Несмотря на войну, которая продолжается на востоке, украинцы пытаются доказать, что способны сделать хоть что-то на европейском уровне", - пишет газета.

"Рядом с Майданом расположена большая сцена и белые куполообразные палатки. Эта зона наполнена музыкой, искусством и вкусностями, где проводят время семьи улыбающихся людей", - отмечает издание.

Но в отличие от Стокгольма прошлого года, на входе в город Евровидения установлены металлоискатели и повсюду дежурит полиция, пишет Irish Times.

"Вчера один солдат был убит и девять получили ранения, - рассказал украинский писатель Андрей Курков. - Это официально. Сколько неофициально - не знает никто".

"Евровидение - это просто развлечение, - считает он. - Но оно очень важно. Оно создает впечатление, что жизнь продолжается, почти как всегда. Это одна из очень немногих хороших новостей для Украины, которая остро нуждается в хороших новостях".

"В конце Крещатика расположилась Арка Разнообразия - памятник советской эпохи, недавно перекрашенный в цвета радуги. Проект пока не завершен из-за жалоб и запугивания со стороны небольшой ультраправой группы", - продолжает Irish Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прошлогодняя победительница Джамала выступила на открытии первого конкурсного дня

Молодая киевлянка Елена Матковская объяснила: "Это произошло из-за пожилых людей. Они выросли при диктатуре. Я думаю, что когда последний человек, рожденный в СССР, умрет, менталитет Украины изменится. Мы будем европейцами".

Как и Курков, она убеждена, что молодые украинцы, по крайней мере за пределами восточных регионов страны, видят свое будущее в Европе.

"Мы хотим показать европейцам, что мы, может, и бедные, но мы европейская нация и способны сделать что-либо на европейском уровне", - подытожила г-жа Матковская.

Молдова "порвала всех"

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Молдавские СМИ радуются первому успеху представителей этой страны на нынешнем Евровидении. Это и неудивительно, ведь удача отворачивалась от соседки Украины три года подряд - в последний раз Молдова выходила в финал песенного конкурса 2013 года.

"Молдавская группа SunStroke Project в полуфинале Евровидения "порвала всех", - сообщает популярная ежедневная газета страны Комсомольская Правда в Молдове.

Газета в восторге от выступления группы SunStroke Project, которая исполнила зажигательную песню "Hey Mamma!".

"Композиция, очевидно, пришлась европейскому слушателю по вкусу - она ​​сильно выделялась на фоне большинства песен, звучавших в тот вечер. В целом наши ребята явно выглядели фаворитами".

"Кто знает, может, в этом году коллектив поборется за победу?" - выражает надежду Комсомольская Правда в Молдове.

Газета напоминает, что SunStroke Project уже участвовали в Евровидении в 2010 году. Правда, тогда музыканты заняли лишь 22 место.

Увольнение Коми - почему сейчас?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

О неожиданном увольнении главы американского Федерального бюро расследований Джеймса Коми пишет британская Independent.

Издание сообщает, что в ответ на решение Дональда Трампа избавиться от руководителя одной из главных правоохранительных структур страны лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал к назначению специального независимого прокурора, который бы возглавил расследование возможных связей команды Трампа с Россией.

Господин президент, при всем уважении, вы делаете большую ошибку. Почему именно сейчас? Почему это произошло сегодня? Чак Шумер, лидер демократов в Сенате

Г-н Шумер поставил вопрос о том, когда именно Трамп решил уволить Коми.

"Господин президент, при всем уважении, вы делаете большую ошибку, - цитирует его Independent. - Почему именно сейчас? Почему это произошло сегодня?"

Шумер предположил, что увольнение Коми произошло на фоне прогресса в расследовании связей с Россией.

"Не подошло ли оно слишком близко к жилищу президента?" - спросил он.

Новый "Уотергейт"

"Эхо Уотергейта", скандала, приведшего к импичменту президента США Ричарда Никсона 1973 года, увидела в увольнении Джеймса Коми New York Times.

"Жестко отстранив его, президент Tрамп уволил человека, который, возможно, помог ему стать президентом. В то же время этот же человек потенциально представлял наибольшую угрозу его президентству", - пишет газета.

Издание напоминает, что именно Коми обнародовал информацию об электронной переписке Хиллари Клинтон в решающий момент президентских выборов 2016 года. Многие сторонники Клинтон считают, что именно этот фактор и решил судьбу гонки.

New York Times рассказывает, что, как и Трамп, в свое время Никсон уволил тогдашнего специального прокурора, когда тот потребовал дополнительной информации о незаконном проникновении в гостиницу "Уотергейт".

Помогло ли это Никсону избежать ответственности? Конец истории известен всем. Этот политический скандал закончился отставкой президента Никсона.

Увольнение директора ФБР в процессе ТАКОГО расследования - это уже выход за все нормальные рамки New York Times

"Решение (Трампа. - Ред.) буквально шокировало членов обеих партий, которые рассматривают это как наглый поступок, что наверняка раздует и так политически взрывоопасное расследование", - продолжает New York Times.

"Несмотря на все свои нетрадиционные шаги в течение почти четырех месяцев на посту президента, г-н Трамп до сих пор способен шокировать, но увольнение директора ФБР в процессе ТАКОГО расследования - это уже выход за все нормальные рамки", - заключает газета.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС