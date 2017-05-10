СМИ: что Украина хочет доказать миру Евровидением?
Первый полуфинал Евровидения в Киеве и американская политика - в центре внимания мировых СМИ.
Евровидение: праздник на фоне войны
Что значит Евровидение для рядовых украинцев? Ответ на этот вопрос пытается дать ирландская Irish Times.
"Для киевлян это событие - прощание с прошлым. Несмотря на войну, которая продолжается на востоке, украинцы пытаются доказать, что способны сделать хоть что-то на европейском уровне", - пишет газета.
"Рядом с Майданом расположена большая сцена и белые куполообразные палатки. Эта зона наполнена музыкой, искусством и вкусностями, где проводят время семьи улыбающихся людей", - отмечает издание.
- "Евровидение": что, где и как будет происходить в Киеве
- Политика и поп - навеки вместе? СМИ о Евровидении
- В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"
Но в отличие от Стокгольма прошлого года, на входе в город Евровидения установлены металлоискатели и повсюду дежурит полиция, пишет Irish Times.
"Вчера один солдат был убит и девять получили ранения, - рассказал украинский писатель Андрей Курков. - Это официально. Сколько неофициально - не знает никто".
"Евровидение - это просто развлечение, - считает он. - Но оно очень важно. Оно создает впечатление, что жизнь продолжается, почти как всегда. Это одна из очень немногих хороших новостей для Украины, которая остро нуждается в хороших новостях".
"В конце Крещатика расположилась Арка Разнообразия - памятник советской эпохи, недавно перекрашенный в цвета радуги. Проект пока не завершен из-за жалоб и запугивания со стороны небольшой ультраправой группы", - продолжает Irish Times.
Молодая киевлянка Елена Матковская объяснила: "Это произошло из-за пожилых людей. Они выросли при диктатуре. Я думаю, что когда последний человек, рожденный в СССР, умрет, менталитет Украины изменится. Мы будем европейцами".
Как и Курков, она убеждена, что молодые украинцы, по крайней мере за пределами восточных регионов страны, видят свое будущее в Европе.
"Мы хотим показать европейцам, что мы, может, и бедные, но мы европейская нация и способны сделать что-либо на европейском уровне", - подытожила г-жа Матковская.
Молдова "порвала всех"
Молдавские СМИ радуются первому успеху представителей этой страны на нынешнем Евровидении. Это и неудивительно, ведь удача отворачивалась от соседки Украины три года подряд - в последний раз Молдова выходила в финал песенного конкурса 2013 года.
"Молдавская группа SunStroke Project в полуфинале Евровидения "порвала всех", - сообщает популярная ежедневная газета страны Комсомольская Правда в Молдове.
Газета в восторге от выступления группы SunStroke Project, которая исполнила зажигательную песню "Hey Mamma!".
"Композиция, очевидно, пришлась европейскому слушателю по вкусу - она сильно выделялась на фоне большинства песен, звучавших в тот вечер. В целом наши ребята явно выглядели фаворитами".
"Кто знает, может, в этом году коллектив поборется за победу?" - выражает надежду Комсомольская Правда в Молдове.
Газета напоминает, что SunStroke Project уже участвовали в Евровидении в 2010 году. Правда, тогда музыканты заняли лишь 22 место.
Увольнение Коми - почему сейчас?
О неожиданном увольнении главы американского Федерального бюро расследований Джеймса Коми пишет британская Independent.
Издание сообщает, что в ответ на решение Дональда Трампа избавиться от руководителя одной из главных правоохранительных структур страны лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал к назначению специального независимого прокурора, который бы возглавил расследование возможных связей команды Трампа с Россией.
Г-н Шумер поставил вопрос о том, когда именно Трамп решил уволить Коми.
"Господин президент, при всем уважении, вы делаете большую ошибку, - цитирует его Independent. - Почему именно сейчас? Почему это произошло сегодня?"
Шумер предположил, что увольнение Коми произошло на фоне прогресса в расследовании связей с Россией.
"Не подошло ли оно слишком близко к жилищу президента?" - спросил он.
Новый "Уотергейт"
"Эхо Уотергейта", скандала, приведшего к импичменту президента США Ричарда Никсона 1973 года, увидела в увольнении Джеймса Коми New York Times.
"Жестко отстранив его, президент Tрамп уволил человека, который, возможно, помог ему стать президентом. В то же время этот же человек потенциально представлял наибольшую угрозу его президентству", - пишет газета.
Издание напоминает, что именно Коми обнародовал информацию об электронной переписке Хиллари Клинтон в решающий момент президентских выборов 2016 года. Многие сторонники Клинтон считают, что именно этот фактор и решил судьбу гонки.
New York Times рассказывает, что, как и Трамп, в свое время Никсон уволил тогдашнего специального прокурора, когда тот потребовал дополнительной информации о незаконном проникновении в гостиницу "Уотергейт".
Помогло ли это Никсону избежать ответственности? Конец истории известен всем. Этот политический скандал закончился отставкой президента Никсона.
"Решение (Трампа. - Ред.) буквально шокировало членов обеих партий, которые рассматривают это как наглый поступок, что наверняка раздует и так политически взрывоопасное расследование", - продолжает New York Times.
"Несмотря на все свои нетрадиционные шаги в течение почти четырех месяцев на посту президента, г-н Трамп до сих пор способен шокировать, но увольнение директора ФБР в процессе ТАКОГО расследования - это уже выход за все нормальные рамки", - заключает газета.
Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС