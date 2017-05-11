Обзор СМИ: Трамп "объявил войну" работникам ФБР?

Копірайт зображення Reuters Image caption Глава ФБР рассказал сенаторам, что его агентство расследует возможное вмешательство России в предвыборную кампанию в США

Иностранная пресса рассуждает о последствиях увольнения главы ФБР Джеймса Коми, обсуждает встречу Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом и рассказывает о том, почему зависимость от соцсетей равноценна никотиновой.

Трамп "объявил войну"?

Увольнением главы американского Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми Дональд Трамп "фактически объявил войну" многим сотрудникам агентства. Такое мнение в комментарии Washington Post выразил один из агентов американских спецслужб.

Он говорит, что в ФБР не скоро забудут шаг американского президента.

Действия Трампа вызвали гнев и "определенное чувство страха" среди сотрудников агентства, пишет издание.

Так, по словам президента ассоциации агентов ФБР Томаса О'Коннора, увольнение Коми стало "ударом ниже пояса".

Большинство сотрудников агентства в гневе и говорят, что обстоятельства увольнения нанесли больше вреда независимости ФБР, чем любые действия Коми в течение последних трех лет.

В окружении же президента США говорят, что Коми неправильно понял причину увольнения.

Бывший политический советник Трампа Сэм Нанберг говорит, что экс-глава ФБР ошибается, если думает, что причиной его увольнения стало начало расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США.

"По моему мнению, президент должен был уволить Коми еще в день, когда тот принес присягу", - цитирует газета Нанберга.

"Никаких правил"

Увольнение Джеймса Коми может "сойти с рук" президенту США, считает обозреватель Times Дэвид Аароновитч.

"Трамп знает, что на самом деле не существует никаких правил", - пишет он в своей колонке.

С одним сложно поспорить, пишет обозреватель: "Трамп ненавидит это российское дело и очень хочет положить этому конец".

А вот Коми был настроен довести расследование до конца, отмечает автор.

Автор добавляет, что Дональд Трамп действует инстинктивно и, скорее всего, следует известному изречению 37-го президента США Ричарда Никсона, который говорил, что действия президента не могут быть незаконными.

Наконец, Аароновитч отмечает, что и хозяин Белого дома, и многие среди республиканцев считают, что прессу и реакцию общественности можно обойти дерзостью и твитами.

"Если общественность им это позволит, тогда им многое может сойти с рук, и сойдет", - заключает обозреватель Times.

"Неудобный момент"

Копірайт зображення Reuters Image caption Встреча Трампа и министра зокордонних дел России Лаврова состоялась в среду в Овальном кабинете Белого дома без журналистов

Считанные часы отделяли увольнение главы ФБР и встречу Дональда Трампа с российскими чиновниками в Вашингтоне.

В такой "неудобный момент" президент США принимал у себя министра иностранных дел России Сергея Лаврова и российского посла в США Сергея Кисляка, пишет New York Times.

Ни одного американского журналиста на встречу не пустили, поэтому подробности переговоров мир узнал лишь через освещение события российским информационным агентством ТАСС, отмечает газета.

Кроме этого, Госдепартамент не выступил с брифингом по результатам переговоров. Зато Лавров, который хорошо знает, как работать со СМИ, пригласил репортеров в российское посольство задать интересующие их вопросы.

Главной темой общения с прессой стали кадровые изменения в ФБР. Но российский министр рассчитывал не на это, отмечает издание.

"Несмотря на приподнятое состояние господина Лаврова, реальность выглядела несколько иначе по сравнению с тем, чего ожидал Кремль", - пишет New York Times.

Вместо того, чтобы сиять в свете вопросов, которые позволили бы сконцентрировать внимание СМИ на планах России принести мир в Сирию, Лавров был вынужден отвечать на волну вопросов о последствиях увольнения Джеймса Коми.

"Они воспринимают это как нежелательное отвлечение внимания, что еще больше усиливает резонанс российской дела", - цитирует газета эксперта по международным отношениям Владимира Фролова.

Принесет ли встреча в Вашингтоне какие-то результате, пока неясно, но в Москве это по крайней мере могут использовать, чтобы показать, что Россию радушно принимали в Белом доме, отмечает издание.

Сетевая зависимость

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Зависимость от социальных сетей может быть такой же мощной, как от никотина или шоколада, свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного исследователями из Университета Амстердама.

Некоторым людям достаточно увидеть логотип Facebook, чтобы прийти в возбужденное состояние, сообщает Daily Mail.

Результаты эксперимента с участием 200 человек показали, что у активных пользователей этой социальной сети ее логотип вызвал "гедонистические реакции". При этом те люди, которые редко заходят в соцсеть, таких реакций не демонстрировали.

По словам доктора Бренды Вайдерголд, результаты этого исследования совпадают с теми, которые ученые получали от изучения зависимости от шоколада и никотина.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС