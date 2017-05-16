"Слив" Трампа и опасность - СМИ

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В обзоре мировых СМИ:

"Слил" ли Трамп ценные разведданные россиянам?

Пострадают ли из-за этого отношения США с партнерами?

Израиль обеспокоен

Трамп о "Стене Плача"

"Слив" или снова "ложь"?

Президент США Дональд Трамп якобы раскрыл главе российского МИДа Сергею Лаврову сверхсекретную информацию касательно организации "Исламское государство". Как утверждает издание The Washington Post, это произошло 10 мая на встрече в Белом доме.

Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий "важнейший зарубежный источник разведданных" об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Президент США назвал город на территории, контролируемой ИГ, откуда поступает информация.

Собеседники издания указывают, что теперь Россия может вычислить, откуда США и их партнеры получают сведения об ИГ. После встречи с Лавровым, по данным The Washington Post, Белый дом обратился в ЦРУ и АНБ, чтобы не допустить усугубления ситуации.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сведения, изложенные в этой статье.

Теперь Россия может вычислить, откуда США и их партнеры получают сведения об ИГ Washington Post

Также опровержение последовало и от советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера.

"То, как описывает издание эту встречу - фальшивка. Я присутствовал при разговоре. Президент и министр обсуждали, в частности, угрозы для гражданской авиации. Ни в каком виде, ни в какое время действия разведок не обсуждались", - заявил чиновник.

Удар по союзниках?

Копірайт зображення AFP Image caption Президент США Дональд Трамп раскрыл главе российского МИДа Сергею Лаврову сверхсекретную информацию касательно организации "Исламское государство", пишут американские СМИ

Откровения Трампа могут нанести непоправимый урон отношениям США с союзниками, особенно в области сбора и обмена разведданными, считает британская Guardian.

Как пишет издание, в отношении команды Трампа существуют многочисленные подозрения в связях с Россией.

"Иногда складывалось впечатление, что он больше доверял сомнительным сайтам и Кремлю, чем брифингам о разведданных, которые он получил до вступления в должность", - рассказывает Guardian.

В отношении команды Трампа существуют многочисленные подозрения в связях с Россией. Guardian

За несколько дней до инаугурации израильские разведчики "нервничали" потому, что работа новой администрации может привести к утечке информации России, оттуда попадет в Тегеран, добавляет издание.

Газета предполагает, что спецслужба, чьи секреты Трамп якобы "слил" Лаврову и Кисляку, находится на Ближнем Востоке, а это может дополнительно осложнить амбициозные планы президента во время его мирового турне, которое вскоре начнется со встреч в Израиле и Саудовской Аравии.

Если информация о "сливе" подтвердится, продолжает газета, партнеры США могут перестать делиться конфиденциальной информацией, и это может привести к непоправимым последствиям.

"Могут погибнуть люди, в том числе и американские граждане, - предостерегает бывший член Совета национальной безопасности США Ричард Нефью. - [Это] касается безопасности самих источников и методов".

Израиль обеспокоен

Jerusalem Post сообщает, что переговоры Трампа с россиянами вызвали немалую обеспокоенность в Конгрессе США. Один из лидеров демократов в Сенате Дик Дурбин, назвал поведение Трампа "опасным" и "безрассудным", а глава сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер, заявил: "Очень, очень тревожно, если это правда".

Газета обращает внимание, что сразу по окончании встречи Тампа и Лаврова один из чиновников, который принимал в ней участие, позвонил в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, которые имеют соглашения с рядом разведывательными служб во всем мире, чтобы сообщить им о том, что произошло.

Jerusalem Post добавляет, что, по законам США, президент, в отличие от других госчиновников, имеет право распространять самую секретную информацию.

Чья "Стена Плача"

Копірайт зображення AFP Image caption Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман у Стены Плача

New York Timesсообщает, чтов преддверии визита президента США Дональда Трампа в Израиль, а также на фоне скандала с разведданными произошел дипломатический инцидент.

Члены американской делегации, прибывшие в Иерусалим для подготовки визита, вместе с израильскими коллегами посещали "Стену плача", которую планирует посетить глава Белого дома. Там они попросили официальных представителей Израиля уйти, поскольку, по их словам, это "пространство" принадлежит не Израилю, а является частью "Западного берега" (то есть палестинской территорией).

"Мы хотим побыть здесь одни, без вашего сопровождения. Вообще это не ваша территория. Официальным представителям Израиля делать на Западном берегу нечего, - сказали двое американских дипломатов. - Наш президент побывает здесь с частным визитом".

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля выразил недоумение подобной позицией. Он тут же позвонил своему руководству и поставил его в известность.

После этого канцелярия Нетаниягу опубликовала заявление: "Мы потрясены этим инцидентом. Мы уверены, что он не отражает позиции президента США Дональда Трампа".

New York Times напоминает, что Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Израильские войска захватили территорию вокруг Западной Стены в 1967 году во время так называемой Шестидневной войны.

Палестинцы также считают Иерусалим своей столицей. Западная Стена расположена в Старом Городе Иерусалима под мечетью Аль-Акса на Храмовой горе, которая является одним из самых святых мест для мусульман.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС