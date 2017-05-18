Грозит ли Трампу импичмент? - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Ненадежность" Трампа может привести к его импичменту?

В обзоре мировых СМИ:

Как США оказались в "тупике"

Почему импичмент Дональда Трампа "неизбежен"

О чем свидетельствуют назначения кабинета министров во Франции

Насколько опасен алкоголь для беременных

Вашингтон в "тупике"?

США зашли в "тупик", констатирует корреспондент Financial Times в Вашингтоне Эдвард Льюс.

"Если бы американская политическая система работала как следует, это стало бы началом конца для Дональда Трампа", - говорит он, комментируя последние действия американского президента.

Речь идет об увольнении главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и разглашении секретной информации Трампом российским чиновникам.

Автор добавляет, что при таких обстоятельствах Конгресс должен был бы делать первые шаги на пути к объявлению импичмента хозяину Белого дома, или же люди из его окружения должны были бы прийти к выводу, что для этой должности он не годится.

Вместо этого республиканцы буквально "парализованы", и ни один из них не решается пойти против воли Трампа, замечает журналист. И это может быть опасным для страны, считает он.

"Большинство знает, что господин Трамп не годится быть главнокомандующим, и ни один из тех, кто имеет возможность изменить ситуацию, не решается на действия", - говорит корреспондент Financial Times.

Льюс предполагает, что ситуация останется без изменений как минимум до выборов в Конгресс, которые должны состояться в следующем году.

Наконец, журналист говорит, что республиканцы - единственные, кто может заставить Дональда Трампа отвечать за свои поступки, но они "закрывают глаза" на политическую ситуацию в Вашингтоне.

"В течение десятилетий республиканцы выступали за национальную безопасность и моральные принципы американской власти. Теперь господин Трамп раздирает эти принципы на куски просто у них перед глазами", - заключает Льюс.

Дональд Трамп: импичмент неизбежен?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майк Пенс может перейти со второй позиции на первую?

Его коллега из Independent Шон О'Грейди, в свою очередь, считает импичмент Дональда Трампа "неизбежным". В своей статье редактор издания приводит аргументы в пользу вице-президента США Майка Пенса в качестве нового главы государства.

По его словам, Пенс, в отличие от Трампа, человек "осторожный, консервативный, с традиционными взглядами" и является "одним из своих" для республиканцев.

"Что касается Майка Пенса, то он, наверное, чувствует себя так, будто от президентства его отделяет лишь один твит, учитывая неудачи, неверные шаги и гораздо худшие примеры того, что нам, очевидно, следует называть неправомерными действиями администрации Трампа", - отмечает журналист.

Автор вспоминает Уотергейтского дело, приведшее к отставке 37-го президента США Ричарда Никсона, и говорит, что такая же участь может постигнуть и миллиардера. В его партии уже прослеживаются признаки возмущения, и кроме того, Дональд Трамп не имеет необходимой поддержки в Конгрессе, говорит О'Грейди.

Но, с другой, стороны, он имеет поддержку американцев, добавляет он.

Если же угроза импичмента в конце концов нависнет над нынешним хозяином Белого дома, а у руля власти станет Пенс, возникает вопрос относительно того, помилует ли новый президент своего предшественника за все "преступления и нарушения, которые могли быть совершены" во время его президентства.

Что касается политического курса, он вряд ли будет отличаться от курса Дональда Трампа, за исключением разве что вопроса строительства мексиканской стены и остальных "эксцентричных" предложений, предусматривает автор.

"Возможно, республиканцам это будет более по душе, и возможно, в интересах США иметь президента, который не зря сказал в своей речи по случаю назначения на должность: "Я - христианин, консерватор и республиканец, именно в такой последовательности", - заключает редактор Independent.

Washington Post: Макрон - консерватор

Копірайт зображення Getty Images Image caption Радикальный Макрон оказался консерватором?

Политическая платформа новоиспеченного президента Франции Эммануэля Макрона оказалась "на удивление консервативной", пишет Washington Post.

"Радикальный центризм" Макрона, несомненно, напоминает консерватизм" - под таким заголовком газета публикует статью, в которой комментирует назначение самым молодым французским лидером кабинета министров.

Издание обращает внимание на то, что управление экономикой страны Макрон отдал в руки правых политиков. В частности, министрами экономики и бюджетных дел он назначил двух консерваторов Бруно Ле Мэра и Жеральда Дарманена.

Обещания французского президента дать экономике страны новый старт были одним из ключевых положений его предвыборной кампании. А предложения о мерах, которые могут это обеспечить, нашли поддержку среди сторонников консервативных взглядов, пишет Washington Post.

Несмотря на то, что Макрон имел опыт в должности министра экономики в правительстве социалистов, он поддержал ряд непопулярных мер, таких как увеличение 35-часовой рабочей недели и упрощение процедуры увольнения работников местных компаний. Благодаря этому, он заработал репутацию неолиберального политика, который не поддается левым взглядам, отмечает газета.

Теперь же перед президентом стоит задача эти реформы продолжить, заключает издание.

Новые лица сексизма

Копірайт зображення AFP Image caption Во Франции беременным не запрещают работать с вином

Запрещать беременным женщинам употреблять алкоголь является проявлением сексизма, считают ученые, сообщает Daily Telegraph.

Исследователи призвали британские власти пересмотреть "тревожные" нормы, которые запрещают беременным употреблять алкогольные напитки.

По их словам, такие нормы не имеют никаких подкрепленных фактами оснований, а "навешивают ярлыки" на беременных и поощряют враждебное отношение к тем, кто выпивает на людях.

Исследования установили, что злоупотребление алкоголем во время беременности может негативно сказаться на физическом развитии ребенка и его когнитивных способностях. Однако достаточных доказательств того, что употребление алкоголя в небольших или умеренных дозах или даже единичные случаи злоупотребления могут нанести ощутимый вред, нет, пишет издание.

Газета цитирует директора центра исследования материнства Кентского университета Элли Ли, которая говорит, что "лишать женщину возможности заниматься привычными вещами лишь на основании предостережения" является проявлением сексизма.

"Общественный дискурс стал чрезвычайно враждебным, и теперь бытует мнение, что беременная с бокалом вина делает нечто совершенно неприемлемое", - цитирует Daily Telegraph Ли.

В британском департаменте здравоохранения отказались комментировать критику, и заметили, что во время беременности от алкоголя все же лучше воздержаться.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга BBC