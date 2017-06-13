Обзор СМИ: зачем Трамп едет в Польшу?

В обзоре:

Польская программа Трампа

Раскаяние британского премьера

Закрепили санкции

Критическая угроза

Польская программа Трампа

Копірайт зображення AFP

Июльский визит Дональда Трампа в Польшу может дать новый толчок сотрудничеству между Польшей и США, пишет польский портал Defence24.

По мнению издания, наиболее перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества является военно-индустриальное и энергетическое сотрудничество, особенно учитывая укрепление присутствия НАТО в регионе и начало поставок сжиженного газа из США в Польшу.

Издание отмечает несколько важных пунктов предполагаемой программы визита и пишет о перспективах долгосрочного сотрудничества в этих областях.

По мнению издания, Трамп может использовать свой визит в Польшу, чтобы подтвердить обязательства по обороне стран, которым может угрожать Россия.

Также Трамп может объявить о новых проектах военного сотрудничества и укреплении военно-промышленного сотрудничества со странами региона, пишет издание.

В энергетическом аспекте США могут обсудить свои перспективы газового трейдера. Ведь они все активнее выходят на мировой рынок сжиженного газа, пишет издание.

Польша благодаря наличию LNG-терминала может стать важным элементом нового газового рынка Европы с потенциалом 70 млрд кубических метров газа ежегодно, на котором раньше доминировал Газпром, пишет издание. По его мнению, часть этого газа, скорее всего, попадет в Украину. Ведь госсекретарь США Рекс Тиллерсон открыто назвал экспорт газа не "только источником дохода, но и элементом политического давления на Россию и помощи союзникам по НАТО".

Среди других тем, которые бесспорно будут обсуждаться во время визита, издание называет Северный Поток-2, климатическое соглашение, санкции против российского энергетического сектора и тому подобное.

Раскаяние британского премьера

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Британский премьер Тереза ​​Мэй извинилась перед своими однопартийцами и пообещала исправить положение, в котором оказалась Консервативная партия после досрочных выборов, пишет Guardian.

По словам издания, своим раскаянием Мэй "купила себе время", чтобы укрепить свои позиции и подготовиться к переговорам по брекситу.

Сейчас консерваторы считают необходимым осторожнее подходить к этим переговорам.

Также партия рассматривает возможность смягчить свое отношение к миграционным квотам, в частности исключить из них иностранных студентов, пишет издание.

Никаких конкретных договоренностей пока нет, пишет издание, но любое смягчение позиции Великобритании в отношении мигрантов увеличит шансы страны удержать лучшие связи с ЕС.

Г-жа Мэй также заверила, что не будет никаких ущемлений прав сообщества ЛГБТ, несмотря на план тори создать коалицию с крайне консервативной партией ДЮП.

Закрепили санкции

Американские сенаторы договорились рассмотреть законопроект о санкциях против России, пишет Washington Post, по которому Конгресс имеет право пересмотреть любые попытки президентской администрации ослабить антироссийские санкции.

По словам издания, законопроект также предусматривает закрепление уже действующих санкций против России.

Во время обсуждения, сенаторы выдвинули три законопроекта об усилении санкций против России из-за ее действия в Украине и Сирии, а также из-за ее вероятного вмешательства в процесс президентских выборов в США, пишет издание.

"Это действительно всеобъемлющий законопроект. Он касается всех аспектов", - описал инициативу сенатор Коркер.

Критическая угроза

Копірайт зображення Reuters Image caption Декабрьские перебои в подаче электроэнергии в части Киева были ихакерской атакой, считают эксперты, изучающие инцидент

Краткосрочные отключения электроэнергии в северных районах Киева в декабре прошлого года были, скорее всего, тестом кибероружия нового образца, считает издание Daily Beast.

Это была вторая в истории кибератака на энергетическую инфраструктуру и, как и первая годом ранее, она произошла на территории Украины, отмечает издание.

Долгое время эксперты по кибербезопасности удивлялись, почему хакеры пошли на такие сравнительно небольшие операции, и предполагали, что это были только испытания.

Кажется, худшие опасения экспертов подтверждаются, пишет издание. В понедельник исследователи из двух лабораторий заявили, что они наконец-то смогли идентифицировать программу-вредителя, и она намного опаснее, чем прежде считалось.

Программа, которую назвали CrashOverride, анализирует управляющие сети электростанций и с минимальным вмешательством человека выдает вредоносные команды непосредственно критически важному оборудованию, пишет издание.

До этого подобный потенциал имела только программа Stuxnet, разработанная для саботажа иранской ядерной программы.

CrashOverride - это первая программа-вредитель, нацеленная на гражданскую инфраструктуру и атакующая конкретно сети электроснабжения.

Непонятно, кто создал этот вирус, но эксперты из компаний ESET и Dragos считают, что она написана "с нуля" без "отпечатков пальцев".

"Это настоящий кошмар. В ее нынешнем виде, эта программа может использоваться против любой электростанции в Европе", - говорит исполнительный директор Dragos Роберт Ли.

По его словам, программу создали не для одноразовой атаки, ее можно легко модифицировать, чтобы атаковать для различных целей, а некоторые ее возможности вообще не использовались во время атаки в Киеве, говорит г-н Ли.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС