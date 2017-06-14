Обзор СМИ: как критики Трампа поздравляют его с днем рождения?

Копірайт зображення Getty Images Image caption За результатами виборів, Консервативна партія Терези Мей втратила абсолютну більшість у палаті громад

ЕС призывает Британию отказаться от "жесткого брексита", Трампа поздравляют с днем рождения, а в Британии не утихает интерес к новорожденным двойняшкам Джорджа и Амаль Клуни - темы обзора иностранной прессы.

ЕС - Терезе Мэй: "Опомнитесь!"

День рождения Трампа: разные подарки

Демократы против Трампа: получает ли он выгоду?

Где и как рожала Амаль Клуни

Норвежский вариант "брексита"

Представитель Европарламента на переговорах с Великобританией по "брекситу" Ги Верхофштадт считает, что премьер-министр Тереза ​​Мэй должна публично признать: внеочередные выборы показали, что большинство избирателей отвергают идею "жесткого" выхода из Евросоюза. Об этом пишет британское издание Independent.

Издание отмечает, что Верхофштадт обратился с призывом к возглавляемым Мэй консерваторам поставить интересы всего Соединенного Королевства выше "кошачьих споров" внутри партии.

"Брексит касается не только тори и их выхода из ЕС. Это касается всего Соединенного Королевства. Надо услышать голос каждого человека", - цитирует Independent переговорщика ЕС.

Издание рассказывает, что многие члены Консервативной партии склоняются к "норвежскому варианту" отношений с ЕС, ведь время, отпущенное на выход Великобритании, уже пошло.

Сама Мэй запустила этот отсчет письмом к руководству Евросоюза об активации статьи 50 Лиссабонского договора.

"Норвежский вариант" облегчил бы переговоры, ведь он предусматривает пребывание страны в Европейской экономической зоне с полным доступом к единому рынку. В обмен на это Великобритания должна принять свободное передвижение граждан стран ЕС, но именно это и вызывает возражения как среди консерваторов, так и лейбористов, пишет Independent.

Поздравления для Трампа

14 июня президент США Дональд Трамп празднует свой 71-й день рождения.

Как и в предыдущие годы, он будет отмечать его рядом различных мероприятий, пишет американский еженедельник Newsweek.

Свою вечеринку под лозунгом "Печальный день рождения" планирует устроить и группа оппонентов Трампа "Восстань и сопротивляйся", которая образовалась вскоре после выборов 2016 года.

Newsweek сообщает, что сотни протестующих придут к небоскребу Trump Tower на Манхэттене, куда принесут и подарок для Трампа - билет на самолет в Россию.

"Дональд Трамп предлагает политику, которая будет разрушительной для Америки, - цитирует еженедельник Энди Ратто, члена группы "Восстань и сопротивляйся". - Пока он в Вашингтоне будет задувать свечи на своем торте, мы выйдем на улицы, чтобы выразить свои надежды, что ни одно из его желаний не сбудется".

По информации Newsweek, протесты против политики Трампа состоятся также около его курорта Мар-а-Лаго во Флориде и в Trump National Golf Club в округе Вестчестер штата Нью-Йорк.

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А тем временем жена президента Мелания пытается создать мужу праздничное настроение, рассказывает Newsweek.Она рассылает электронные письма его сторонникам с просьбой, чтобы они поздравили президента с днем ​​рождения.

"Дорогой друг, Дональд будет рад получить поздравления от друзей - таких, как ты, кто сделал так много для его успеха и успеха нашей партии", - говорится в сообщении.

Очередной удар демократов

Не слишком приятный подарок подготовили Трампу и его оппоненты из Демократической партии, пишет New York Times.

Почти 200 членов Конгресса от этой партии подают 14 июня очередной иск в федеральный суд, обвинив президента США в нарушении конституции из-за получения прибыли от деловых контактов с другими странами.

Истцы, а это рекордное количество членов Конгресса, когда-либо подававшее в суд на действующего президента, утверждают, что Tрамп будто бы нарушал норму, которая запрещает федеральным чиновникам принимать подарки или вознаграждение от других стран без одобрения Конгресса.

Это уже третий подобный иск против Трампа с момента его избрания президентом, добавляет New York Times.

Демократы обвиняют Трампа в получении незаконной прибыли от своего бизнеса в различных формах, например платежи от иностранных дипломатов, которые останавливаются в его гостиницах, а также предоставление товаров и услуг компаниями Трампа иностранным странам.

Адвокаты главы Белого Дома все обвинения отвергают. Они отмечают, что согласно статусу Трампа, такие дела должны слушаться в Конгрессе, а не в федеральном суде. К тому же они убеждают, что Трамп принял все необходимые меры, чтобы избежать конфликта интересов.

На это сенатор Ричард Блюменталь, бывший генеральный прокурор Коннектикута, заявляет, что компании президента ведут бизнес в 20 странах и окутаны такой завесой секретности, что это делает невозможным выполнение Конгрессом своего конституционного долга.

"Это правда, что мы и понятия не имеем о инвесторах президента, - сказал он. - Сколько среди инвестиций российских денег? Все, что мы хотим, - это, прежде всего, открытость", - цитирует Блюменталя газета New York Times.

Роды по-королевски

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В Британии не утихает интерес к новорожденным двойняшкам Джорджа и Амаль Клуни.

Британская газета Daily Mail сообщает, что супруги, которые считаются "королевской парой шоу-бизнеса", заплатили более 100 тыс. фунтов стерлингов за роды Амаль в люкс-палатах роддома, где рожала жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Маленькие Александр и Элла Клуни появились на свет в больнице Святой Марии в Паддингтоне, за что Клуни выложил 119 тыс. фунтов, пишет Daily Mail.

Газета добавляет, что именно в этих трех соединенных люксах в свое время рожала принцев Уильяма и Гарри принцесса Диана.

Один из этих люксов был "зарезервирован" для Амаль и младенцев, второй - для Джорджа, а третий - для охранников супругов. Палаты оснащены мебелью, выбранной Клуни и доставленной в больницу за 10 дней до родов.

Супруги имели в своем распоряжении доступ к интернету, доставке в номер, как в гостиницах, а также меню шампанских вин, пишет Daily Mail.