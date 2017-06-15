Обзор СМИ: чудо-спасение детей из горящей высотки

Копірайт зображення AFP Getty

Чудо-спасение детей во время пожара в Лондоне, необходимость пересмотра стандартов строительства, новые обвинения против Дональда Трампа и эра оптимизма во Франции - в обзоре иностранной прессы 15 июня

Чудом спасенные

Чудом считает британская Independent случай, когда во время пожара в лондонской многоэтажке младенца, выброшенного с 10 этажа, спас мужчина из толпы, стоявшей внизу.

"Пытаясь спасти ребенка, женщина, наверняка его мать, выбросила младенца из окна на девятом или десятом этаже", - цитирует издание свидетелей. Они рассказали, что мужчина из толпы подбежал к дому и схватил падающего ребенка.

Копірайт зображення GUILHEM BAKER/LNP

Самира Ламрани, которая была на месте происшествия, говорит, что ребенок не получил ни одной травмы. Судьба матери пока неизвестна, поскольку десятки людей все еще считаются пропавшими без вести.

Еще одна свидетельница по имени Зара рассказала, как другая женщина бросила ребенка примерно пяти лет с 5-го или 6-го этажа. Ребенок остался жив, но получил переломы, синяки и царапины, рассказала Зара радиостанции LBC.

Утепление пенопластом - неизбежная катастрофа

Британские эксперты считают, что пожар в лондонской многоэтажке, который привел к многочисленным жертвам, был просто вопросом времени, пишет Guardian.

"Неизбежная катастрофа", - так описывает эксперт по пожарной безопасности Сэм Уэбб сотни многоэтажек в Британии. "Мы до сих пор обшиваем послевоенные многоэтажки материалами, которые быстро воспламеняются, и оставляем их без автоматической системы пожаротушения, а потом удивляемся, когда они сгорают дотла", - говорит Уэбб.

Когда он обследовал сотни многоэтажек в 1990 году, половина из них не отвечала базовым стандартам противопожарной безопасности. Он подал правительству специальный доклад об этом, но ответ был: "Ничего нельзя сделать, потому что из-за этого многие люди останутся бездомными".

Копірайт зображення PA Image caption Премьер Британии посетила место пожара

Г-н Уэбб говорит, что строители не понимают, как распространяется огонь и насколько опасным он может быть. А дерегуляция в строительной отрасли приводит к тому, что стандарты безопасности не выполняются, говорит он.

По строительным стандартам только поверхность облицовки должна быть негорючей. Пенопласт в лондонском доме был покрыт алюминием. Но это не остановило горение самого пенопласта под ним.

Еще один эксперт по пожарной безопасности, Джим Глокинг, говорит, что этому "нет оправдания, потому что для утепления всегда есть выбор, и есть очень хорошие негорючие материалы".

Новое следствие против Трампа

Американская Washington Post пишет, что против Дональда Трампа открыто расследование возможного препятствования правосудию.

Специальная комиссия, расследующая роль России в выборах 2016 года опрашивает высокопоставленных чиновников разведки, чтобы установить, пытался ли Дональд Трамп препятствовать правосудию, пишет издание.

Эта инициатива специального прокурора Роберта Мюллера - новый поворот в расследовании ФБР, которое длится уже год, и которое до сих пор исследовало влияние Кремля на президентских выборах в США.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми уверял Дональда Трампа, что расследование против него лично не ведется. Но после увольнения Коми все изменилось, цитирует издание чиновников из Вашингтона.

Пять человек, причастных к организации свидетельств, сообщили изданию на условиях анонимности, что среди тех, кто согласился свидетельствовать уже на этой неделе, есть нынешний глава национальной разведки Дэниел Коутс и председатель Национального агентства по безопасности Майк Роджерс, пишет издание.

Франция и оптимизм

Под таким заголовком британская Financial Times анализирует перемены во Франции после президентских и первого тура парламентских выборов.

"Мир завидует нам", цитирует издание кандидата от партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Оливию Грегуа. "Я снова горжусь тем, что я француженка", - говорит она.

Копірайт зображення AFP Image caption Макрон с супругой Брижит Троньо

Недавно на Францию ​​смотрели с тревогой из-за возможности прихода к власти праворадикалов во главе с Марин Ле Пен. Но победил Эммануэль Макрон, который "захватил воображение французского общества и привлек к себе внимание всего мира". Европа движется к росту, и разговоры о Франции в упадке сменились разговорами о французских перспективах, пишет издание.

"Избрание г-на Макрона не только остановило праворадикалов. Он стал антитезой Дональда Трампа и глобалистом, который не боится нести флаг европейского единства", - пишет Financial Times.

Обзор подготовил Сергей Арсентьев, Служба мониторинга ВВС