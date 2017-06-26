Обзор СМИ: за кибератакой на парламент Великобритании стоит Москва?

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Европейская пресса пишет о:

кибератаке на британский парламент;

европейском противодействие российской пропаганде;

настроениях среди европейцев;

смете пожарных проверок в Британии.

Парламент на прицеле хакеров

Анализируя недавнюю кибератаку на британский парламент, издание Guardian пишет, что существуют подозрения, что за ней стоит российское правительство.

"Хотя расследование находится на начальной стадии, и существует вероятность, что установить личности нападавших не удастся, Москва считается наиболее вероятной подозреваемой", - пишет издание.

Британские спецслужбы тоже придерживаются версии, что атака была инициирована другим государством, а не просто группой хакеров. Среди государств, способных провести атаку такого уровня, - Россия, Северная Корея, Китай и Иран, пишет издание.

И напоминает, что благодаря атаке на серверы Вестминстера хакеры получили доступ к около 90 почтовых ящиков британских депутатов.

По словам издания, хакерам удалось взломать ящики со слабыми паролями, что составляет примерно 1% от всех пользователей.

Из-за опасений относительно возможности шантажа парламентариев парламент был вынужден ограничить доступ депутатов к своим ящикам, пока последствия атаки полностью не устранили, пишет издание.

Контрпропаганда

Европа годами работает над тем, чтобы ограничить вмешательство России в свои внутренние дела, пишет издание Washington Post.

По словам издания, чиновники и исследователи чувствуют себя увереннее относительно результатов своей работы, чем их коллеги из США.

"Реакция здесь была очень практичной. Все здесь этим занимаются", - одобрительно отозвался об усилиях Европы противостоять российской пропаганде американский офицер разведки высокого ранга, находящийся в Европе.

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Европейские эксперты считают лучшим антидотом против пропаганды раскрытие этого влияния для широкой общественности, пишет издание.

"Нам надо подготовить общество", - говорит немецкий депутат Патрик Сенсбург.

В частности, в Швеции запустили школьную программу, чтобы научить учеников, как различать российскую пропаганду, а шведское министерство обороны создало отдельное подразделение для выявления и противодействия российским попыткам расшатать общество, пишет издание.

"Возможно, это новое явление для западного мира, но не для нас, - говорит Нормундс Межвейтс, председатель латвийской службы безопасности. - Уже 20 лет мы пытаемся привлечь к этому внимание. Паниковать не стоит".

Скептическая Европа

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Польская газета Rzeczpospolita размышляет о будущем Европы и настроениях ее жителей.

Обозреватель Анджей Белецкий говорит, что уже несколько недель на Западе доминирует простой тезис. Мол, после яркой победы над ультраправыми французский президент Эмануэль Макрон вместе с Ангелой Меркель отстроят ЕС, а те, кто не присоединится к этому процессу, отправятся на свалку истории.

В частности, такое "коллективное самоубийство" уже устроили британцы, начав процесс выхода из ЕС. Также в этом направлении якобы движется Польша и другие страны Центральной Европы, которые, по мнению Западной Европы, строят авторитарные государства и не благодарят ЕС за структурные инвестиции, отказываясь принимать мигрантов согласно квотам, пишет автор.

Но социологические опросы показывают несколько иную картину, говорит автор. В частности, больше поляков, чем французов (74 против 56%), выступают за большую интеграцию ЕС, хотя и там более 75% выступают за то, чтобы отдать право решать вопросы приема мигрантов непосредственно конкретным странам.

А образ немецко-французского тандема, который должен провести глубокую реформу еврозоны, больше пугает юг Европы, считает автор, где 89% греков, 69% итальянцев и 68% испанцев считают, что Германия имеет слишком большой влияние в ЕС, тогда как в Польше такого мнения придерживаются 54% опрошенных.

Противопожарный хаос

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Британское правительство потратит более 600 млн фунтов на переоборудование домов после трагического пожара в Лондоне, унесшего жизни по меньшей мере 79 человек, пишет Telegraph.

Инспекции, срочно проведенные после пожара, идентифицировали 60 домов, где внешняя изоляция не прошла тест на пожарную безопасность, пишет издание, а 540 домов все еще стоят в очереди на проверку.

Переоборудование одного дома стоит минимум 1 млн фунтов, и эта цифра может значительно возрасти, если нужно будет отселять жителей, говорят эксперты.

Издание добавляет, что планы правительства проверить все больницы на соответствие пожарным нормам рушатся на глазах после того, как пожарная инспекция заявила, что ей не хватает ресурсов для проведения таких проверок.

К всеобщему хаосу добавилось то, что официальные письма о необходимости проведения проверок в больницах часто попадали в папку со спамом, говорит издание, а пожарные инспекции вообще не были предупреждены об этих проверках.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС