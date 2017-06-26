Спортобзор: украинские боксеры опередили россиян и британцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинский боксер Юрий Шестак

В спортивном обзоре:

Рекордное "золото" украинских боксеров на чемпионате Европы;

неожиданности "Формулы-1" в Казахстане;

заберут ли у России чемпионат мира по футболу;

поделят ли Северная и Южная Кореи зимнюю Олимпиаду?

Рекордное "золото" украинских боксеров

В Харькове завершился чемпионат Европы по боксу. Повод радоваться есть у болельщиков и в Украине, и в Великобритании. Чемпионат Европы - это самый престижный турнир любителей континента. Он проводится раз в два года.

Спортивные обозреватели Украины отмечают рекордное количество золотых медалей, которые завоевали украинские боксеры Юрий Шестак, Александр Хижняк и Виктор Выхрист.

По количеству золота Украина обошла Россию (две медали) и Великобританию (одна). В активе украинцев - серебряная медаль Николая Буценко, а также бронза Дмитрия Замотаева и Евгения Барабанова.

Британская пресса отмечает новый рекорд, установленный украинскими боксерами в Харькове.

Команда Великобритании привезла домой 13 медалей: одну золотую, шесть серебряных и шесть бронзовых. Таким образом по количеству наград команда Туманного Альбиона улучшила результат по сравнению с чемпионатом 2015 года. Тогда больше всего медалей выиграли россияне, ирландцы были вторыми, а британцы третьими. Правда, золота тогда они взяли больше - целых четыре медали.

Спортивные обозреватели говорят, что нынешний результат британцев вселяет большие надежды, ведь большинство команды, участвовавшей в соревнованиях в Харькове, - это новички, которые будут представлять Великобританию на Олимпиаде-2020 в Токио.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даниэль Риккардо из команды "Ред Булл" стал победителем Гран-При Азербайджана

Неожиданности "Формулы-1" в Баку

Фанаты "Формулы-1" запомнят гонки в Баку, состоявшиеся 25 июня, надолго. Такого напряжения нервов, амбиций и неожиданных поворотов эти соревнования не видели уже давно.

Столкновение лидеров и соперников Льюиса Гамильтона и Себастьяна Феттеля, "красный флаг", остановивший гонки, выезд сейфти-кара и ряд других инцидентов, а в завершение - победитель, которого никто не ожидал. Словом, посмотреть было на что.

Еще во время квалификации в субботу ничто не предвещало таких драматических событий. Поул-позицию выиграл англичанин Льюис Гамильтон из команды "Мерседес". Он уверенно лидировал на первых кругах гонки, пока не началось чрезвычайное действо, кульминацией которого стало двойное столкновение Феттеля и Гамильтона, завершившееся 10-секундным наказанием для пилота "Феррари".

Почему это произошло и были ли действия Феттеля преднамеренными - спорить об этом обозреватели "Формулы-1" будут еще долго. Но фактом остается то, что победителем Гран-При Азербайджана стал Даниэль Риккардо из команды "Ред Булл".

Команда "Мерседес" удовлетворилась вторым местом, которое ей принес пилот Валттери Боттас. Третьим приехал Лэнс Стролл из команды "Уильямс". Феттель и Гамильтон добрались до финиша соответственно четвертым и пятым.

Сейчас в личном зачете пилотов лидирует Феттель с 153 очками, Гамильтон - на втором месте с 139-ю.

Следующие гонки "Формулы-1" состоятся 9 июля в Австрии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виталий Мутко отрицает любые нарушения со стороны России

Россию могут лишить ЧМ-2018?

Россия фигурирует в новом допинговом скандале. ФИФА расследует возможное использование запрещенных веществ всей командой, которая представляла Россию на Чемпионате мира по футболу 2014 года. Россия устами вице-премьера Виталия Мутко отрицает любые нарушения.

Если предположения ФИФА оправдаются, право России принимать Чемпионат мира-2018 будет под большим вопросом, пишет британская Guardian.

"То, что Россия на государственном уровне поощряет и покрывает употребление допинга, хорошо известно. Но это первый случай, когда ведется следствие по футболистам из топ-эшелона этой страны, - рассказывает газета. - Насколько нам известно, ФИФА владеет подробными показаниями".

Издание цитирует представителя организации, который заявил: "ФИФА до сих пор расследует обвинения, выдвинутые против российских футболистов".

Речь идет о 23-х членах команды Российской Федерации, которая выступала на Чемпионате мира в Бразилии три года назад. Пятеро из них являются членами команды, участвовавшей в Кубке Конфедерации, добавляет Guardian.

Когда именно обнародуют результаты расследования, пока не известно. Газета добавляет, что образцы мочи российских футболистов взяты еще в 2015 году.

Другая британская газета, Daily Mail, цитирует заместителя правительства России, опровергающего обвинения против его соотечественников.

"Никаких проблем с допингом в нашем футболе не было и не будет. Наши команды постоянно проверяют. Они сдают анализы на допинг после каждого матча", - цитирует издание г-на Мутко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Южная Корея готовится принимать Зимние Олимпийские Игры 2018

Будет ли принимать Олимпиаду Северная Корея?

Активисты, которые отстаивают права человека, обратились к МОК с призывом "не повторять ошибку Берлинских игр 1936 года" и не позволять Северной Корее частично принимать Зимние Олимпийские Игры 2018 года, пишет британская Daily Telegraph.

Как известно, следующая зимняя Олимпиада должна состояться в Южной Корее.

Недавно Чен Хван, министр спорта этой страны, выступил с предложением провести некоторые соревнования на горнолыжном курорте в Северной Корее.

Он также предложил, чтобы общая женская команда представляла обе страны на соревнованиях по хоккею.

"Новая администрация Мун Джаи-ин стремится навести мосты с Пхеньяном и считает, что именно в спорте две страны могут преодолеть идеологические разногласия", - пишет Daily Telegraph.

Однако правозащитники не в восторге от таких предложений.

Разрешение на проведение Олимпийских мероприятий "подаст неправильный сигнал северокорейскому режиму и поощрит его к нарушению прав человека и распространению ядерного оружия, так же, как Летние Олимпийские Игры в Берлине были поощрением для нацистов", - цитирует газета письмо Кена Като, директора правозащитной организации "Права человека в Азии", главе МОК Томасу Баху.

"Оборудование на горнолыжном курорте Масикрюон было получено преимущественно из-за нарушений санкций ООН, и МОК не может пользоваться оборудованием, полученным преступным путем", - убеждает он.

Г-н Като также обращает внимание главы МОК на то, что Северная Корея использует "тяжелую работу детей", чтобы поддерживать горнолыжный курорт в надлежащем состоянии.

Daily Telegraph напоминает, что в декабре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую "систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека в Северной Корее" и призвала режим Ким Чен Ына принять меры для прекращения всех нарушений.

Северокорейские дипломаты при ООН систематически отрицают любые нарушения прав человека в их стране.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС