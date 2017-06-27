Украинские мозги "текут" в Израиль - обзор СМИ

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Читайте в обзоре мировых СМИ 27 июня:

Куда "текут" украинские мозги

Как Великобритания планирует защищать демократию

Где падает и растет поддержка Дональда Трампа

Кто является самым влиятельным пользователем интернета

Куда "текут" мозги из Украины?

Ответ на этот вопрос дает британская газета СityAM.

"Украина является самым популярным местом", откуда многочисленные израильские стартапы черпают креативную рабочую силу, пишет издание.

"Сильные традиции обучения математике и информатике во многих странах бывшего СССР ежегодно дают Украине более 20 тыс. выпускников в области информационных технологий", - отмечает газета. Именно таким путем израильские фирмы заполняют вакансии в секторе высоких технологий.

СityAM рассказывает, что стартапы являются сейчас главной движущей силой в технологической отрасли Израиля, которая, в свою очередь, является самым быстрорастущим сектором экономики. Поэтому понятно, почему этот сектор нуждается в дополнительных руках - то есть мозгах.

Правительственное израильское агентство по вопросам инноваций прогнозирует дефицит в 10 тыс. инженеров и программистов в течение следующего десятилетия на рынке, где уже сейчас работают 140 тыс.

"Израиль потеряет лидирующие позиции, если этот дефицит не будет заполнен", - цитирует газета представителя агентства Ноа Аккера.

Хотя правительство Израиля принимает меры для стимулирования обучения работников в своей стране, одновременно ведется работа по облегчению получения соответствующих виз иностранными работниками.

Известно, что около 500 иностранных студентов из-за рубежа, которые изучают науку и технику в израильских высших учебных заведениях, смогут работать в компаниях страны после получения образования.

Как защитить демократию и мир

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Своими мыслями относительно вызовов для Британии делится на страницах газеты Daily Telegraph министр обороны страны Майкл Фэллон.

"Мы столкнулись с ужасными всплесками терроризма дома - в Манчестере, на Лондонском мосту, в Вестминстере и в Финсбери-парке. Мы наблюдаем возрождение российской агрессии за рубежом. На днях с кибератаками столкнулся наш парламент", - так обрисовал глава оборонного ведомства страны ситуацию с безопасностью в Соединенном Королевстве и за его пределами.

Фэллон отверг заявления о том, что западноевропейская демократия доживает последние дни.

"На нас нападают не потому, что мы потерпели неудачу, а из-за успеха наших ценностей", - убежден он.

Министр обороны отметил, что чтобы успешно противостоять атакам на демократию, надо четко назвать источники угрозы. По его мнению, к таким противникам прежде всего относится так называемое "Исламское государство" с его "культом смерти".

Вторым источником угроз, по мнению Фэллона, является Россия.

"Мы не используем эвфемизмы, когда речь идет о России. Мы будем продолжать осуждать ее преступления в Сирии, Украине и других странах Европы. Хотя двери для диалога остаются открытыми, эта страна должна доказать, что она является партнером мира", - цитирует Фэллона Daily Telegraph.

Министр отметил, что недостаточно просто говорить об угрозах. Он сообщил, что новое правительство страны планирует увеличить оборонные расходы, чтобы получить "быстрые реактивные самолеты пятого поколения F-35, бронетранспортеры, новые подводные лодки и два авианосца".

"Мы должны использовать нашу военную мощь, чтобы сделать мир более безопасным для настоящего и будущих поколений", - заявил он.

Кто и как поддерживает Трампа

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Доверие к американскому президенту как лидеру свободного мира падает быстрыми темпами, пишет газета New York Times, ссылаясь на опрос Центра исследований Пью.

Накануне второго европейского турне Дональда Трампа, которое начнется в Польше в начале июля, социологи опросили более 40 тыс. респондентов по всему миру о результатах первого полугодия главы Белого Дома.

По результатам опроса, лишь 22% граждан за пределами США выразили поддержку курса Трампа. Действия его предшественника Барака Обамы ранее одобряли 64% респондентов, сообщает New York Times.

"Резкое падение доверия к президенту США на мировой арене особенно заметно среди некоторых ближайших союзников Америки в Европе и Азии, а также в соседних Мексике и Канаде", - цитирует газета объяснительную записку Центра Пью.

Лишь 5% выразили поддержку Трампу в Мексике. Это самый низкий показатель из 37 стран, где проводился опрос. В Канаде доверие к президенту США сократилась с 83% до 22%, что является самым низким показателем за 15 лет.

Показательно низкой является поддержка президента США среди "старых американских друзей", отмечает New York Times.

В Швеции, например, Обаме доверяли 93% процента, а сейчас Трампу только 10%. На 75% упала поддержка нынешнего президента в Германии и Нидерландах, на 71% в Южной Корее, 70% во Франции, 68% в Испании и 57% в Великобритании.

Только в двух странах из 37-ми популярность Трампа возросла: в России и Израиле - на 42% до 53% и на 7% до 56% соответственно. New York Times добавляет, что первый ближневосточный вояж Трампа также добавил ему популярности в арабских странах.

Кто на свете лучше "твитит"?

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Американский еженедельник Time составил список 25 самых влиятельных людей в интернете.

Из политиков в него попали российский оппозиционер Алексей Навальный и президент США Дональд Трамп.

Решение включить Навального в список самых влиятельных людей в интернете Time объяснил тем, что "его канал YouTube с одним миллионом фолловеров прорвал информационную блокаду Кремля", а также "вдохновил массовые антикоррупционные протесты".

Авторы считают, что Навальный и в дальнейшем будет полагаться на социальные сети, поскольку у него нет доступа к государственным телеканалам.

Журнал Time добавил в список президента США Дональда Трампа за его посты в социальной сети Twitter. Авторы отмечают, что "въедливые" твиты Трампа вредят ему как президенту, однако он остается самым популярным мировым лидером в соцсетях.

Еще одной героиней года журнал назвал сирийскую девочку Бану Алабед, которая писала сообщения в соцсетях во время бомбардировок сирийского города Алеппо.

Автор книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, попала в список Time за ее критику популистов, в том числе президента США Трампа и лидера британской партии UKIP Найджела Фараджа.

А первое место в списке Time заняла американская модель и телеведущая Крисси Тейген, которая собрала 20 млн фолловеров в Twitter и Instagram, где она писала о пластической хирургии и церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС