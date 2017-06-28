Обзор СМИ: Манафорт получил 17 млн за "ребрендинг Януковича"

В обзоре иностранной прессы:

Письменные показания Пола Манафорта

Что такое "Закон об иностранных агентах"

Крупнейшая кибератака против Украины

Фальшивая обложка журнала Time

Что признал Манафорт?

Копірайт зображення Reuters Image caption Пол Манафорт был уволен с должности главы избирательного штаба Трампа из-за скандала, связанного с так называемой "черной бухгалтерской книгой Партии регионов"

Бывший руководитель избирательного штаба кандидата Дональда Трампа, Пол Манафорт, в письменной форме признал, что в период с 2012 по 2014 год его консалтинговая компания получила более 17 миллионов долларов от украинской Партии регионов, сообщает американская New York Times.

Газета напоминает, что Манафорт был уволен с должности главы избирательного штаба Трампа в разгар президентской кампании 2016 года из-за скандала, связанного с так называемой "черной бухгалтерской книгой Партии регионов".

Книга содержала информацию о выплатах значительных наличных денежных средств со стороны политической силы, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с целью продвижения своих интересов в Украине и за рубежом. Манафорт тогда опровергал любые заявления о получении наличных от украинских политиков.

"Документ является фактическим запоздавшим признанием деятельности Манафорта в США в пользу иностранного правительства в лице украинской Партии регионов, о чем он тогда никому не сообщил, несмотря на то, что того требует законодательство", - отмечает New York Times.

В представленном документе Манафорт утверждает, что его деятельность, оплаченная партией Виктора Януковича, заключалась в политическом консультировании и была направлена на "ребрендинг Януковича и его партии в качестве модернизаторов, приветствовавших более тесные связи с Европейским Союзом".

Газета называет Партию регионов "пророссийской" и напоминает, что в разгар антиправительственных протестов 2014 года Янукович сбежал именно в Россию.

"Однако документ свидетельствует, что часть работы его фирмы заключалась в том, чтобы советовать украинским чиновникам, как строить отношения с чиновниками в США", - продолжает New York Times.

Деятельность Манафорта в Украине совпала с его большими инвестициями в недвижимость в Соединенных Штатах. Некоторые из них сейчас проверяются федеральными правоохранительными органами New York Times

Письменные свидетельства Манафорта не охватывают весь период его сотрудничества с Партией регионов, пишет газета.

В 2016 году New York Times сообщала, что записи, которые якобы велись соратниками Януковича, указывают, что с 2007 по 2012 год фирмы Манафорта получили еще 12,7 миллионов долларов. Манафорт все это опроверг. Издание отмечает:

"Деятельность Манафорта в Украине совпала с его большими инвестициями в недвижимость в Соединенных Штатах. Некоторые из них сейчас проверяются федеральными правоохранительными органами".

New York Times добавляет, что письменные свидетельства являются результатом сотрудничества Манафорта с Министерством юстиции США, которое осуществляет контроль за деятельностью американцев, продвигающих интересы иностранных политических партий и правительств.

87 страниц подробностей

О признании Манафорта пишет и другая ведущая американская газета Washington Post. По информации издания, показания лоббиста, поданные в Министерство юстиции США, были размещены на 87 страницах.

Washington Post объясняет, что такие письменные показания должны подавать граждане США, работающие в интересах иностранных правительств или политических партий, согласно "Закону о регистрации иностранных агентов" (FARA).

Закон был принят еще в 1938 году как средство противодействия немецким пропагандистам, действовавшим в Соединенных Штатах до Второй мировой войны.

Согласно требованиям FARA, так называемые "иностранные агенты" должны регистрироваться в течение 10 дней после того, как дали согласие на работу в интересах иностранного субъекта, а также подавать обновленную информацию о своей деятельности каждые шесть месяцев.

Умышленная неподача такой информации может привести к уголовному расследованию и закончиться значительными денежными санкциями, пишет Washington Post.

"Петя" нанес удар по Украине и миру

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Британское издание Independent рассказывает о "величайшей в истории Украины" хакерской атаке, которая создала серьезные проблемы в стране 27 июня.

Массированный кибер-удар вируса под названием Petya сначала поразил Украину, а затем распространился и на другие страны, включая Великобританию, Испанию и Индию, сообщает Independent.

Жертвами "Пети" стали датский судоходный гигант Maersk и британская рекламная компания WPP.

"Некоторые эксперты в области безопасности предполагают, что эта атака может быть даже больше, чем Wannacry, которая прокатилась по всему миру в мае", - рассказывает Independent.

Есть основания утверждать, что это был согласованный акт разрушения, направленный против Украины и России, отмечает издание. Российский нефтяной гигант "Роснефть" сообщил вчера, что и его серверы подверглись удару "Пети".

Independent напоминает, что после инцидента с WannaCry в прошлом месяце, некоторые эксперты направили свои обвинения против разведывательных служб США - ЦРУ и Агентства по национальной безопасности, которые якобы "накопили" программные коды, которые и были использованы хакерами.

Трамп и обложка Time

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Президент США оказался втянутым в еще одну неприятную историю с американскими СМИ. На сей раз речь идет о поддельной обложке еженедельника Time с портретом Дональда Трампа, сообщает британская газета Daily Telegraph.

В нескольких гольф-клубах Дональда Трампа в рамке висит плакат, на котором миллиардер изображен на обложке журнала Time, датируемого 1 марта 2009 года.

Стало известно, что 1 марта 2009 года никакого номера издания не выходило. В редакции еженедельника также подтвердили, что обложка не является настоящей.

На обложке Time, который вышел 2 марта, была размещена фотография британской актрисы Кейт Уинслет.

Официальный представитель журнала Time направила в Trump Organization письмо с требованием убрать со стен принадлежащих компании гольф-клубов означенную обложку.

Daily Telegraph напоминает, что в своей речи в январе 2017 года во время встречи с сотрудниками ЦРУ Трамп хвастался, что является рекордсменом по количеству появлений на обложке журнала Time.

"Я появлялся на этой обложке 14 или 15 раз", - заявил тогда Трамп.

Позже выяснилось, что фото Трампа все-таки было напечатано на обложках журнала, но только 11 раз, а рекорд принадлежит президенту США Ричарду Никсону, портрет которого украсил обложку 55 раз.

В компании Трампа пока не предоставили никаких объяснений относительно происходящего, пишет Daily Telegraph.

В свою очередь представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что не будет комментировать ситуацию с оформлением гольф-клубов Трампа.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС