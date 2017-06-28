Обзор СМИ: Манафорт получил 17 млн за "ребрендинг Януковича"
В обзоре иностранной прессы:
- Письменные показания Пола Манафорта
- Что такое "Закон об иностранных агентах"
- Крупнейшая кибератака против Украины
- Фальшивая обложка журнала Time
Что признал Манафорт?
Бывший руководитель избирательного штаба кандидата Дональда Трампа, Пол Манафорт, в письменной форме признал, что в период с 2012 по 2014 год его консалтинговая компания получила более 17 миллионов долларов от украинской Партии регионов, сообщает американская New York Times.
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Газета напоминает, что Манафорт был уволен с должности главы избирательного штаба Трампа в разгар президентской кампании 2016 года из-за скандала, связанного с так называемой "черной бухгалтерской книгой Партии регионов".
Книга содержала информацию о выплатах значительных наличных денежных средств со стороны политической силы, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с целью продвижения своих интересов в Украине и за рубежом. Манафорт тогда опровергал любые заявления о получении наличных от украинских политиков.
"Документ является фактическим запоздавшим признанием деятельности Манафорта в США в пользу иностранного правительства в лице украинской Партии регионов, о чем он тогда никому не сообщил, несмотря на то, что того требует законодательство", - отмечает New York Times.
В представленном документе Манафорт утверждает, что его деятельность, оплаченная партией Виктора Януковича, заключалась в политическом консультировании и была направлена на "ребрендинг Януковича и его партии в качестве модернизаторов, приветствовавших более тесные связи с Европейским Союзом".
Газета называет Партию регионов "пророссийской" и напоминает, что в разгар антиправительственных протестов 2014 года Янукович сбежал именно в Россию.
"Однако документ свидетельствует, что часть работы его фирмы заключалась в том, чтобы советовать украинским чиновникам, как строить отношения с чиновниками в США", - продолжает New York Times.
Письменные свидетельства Манафорта не охватывают весь период его сотрудничества с Партией регионов, пишет газета.
В 2016 году New York Times сообщала, что записи, которые якобы велись соратниками Януковича, указывают, что с 2007 по 2012 год фирмы Манафорта получили еще 12,7 миллионов долларов. Манафорт все это опроверг. Издание отмечает:
"Деятельность Манафорта в Украине совпала с его большими инвестициями в недвижимость в Соединенных Штатах. Некоторые из них сейчас проверяются федеральными правоохранительными органами".
New York Times добавляет, что письменные свидетельства являются результатом сотрудничества Манафорта с Министерством юстиции США, которое осуществляет контроль за деятельностью американцев, продвигающих интересы иностранных политических партий и правительств.
87 страниц подробностей
О признании Манафорта пишет и другая ведущая американская газета Washington Post. По информации издания, показания лоббиста, поданные в Министерство юстиции США, были размещены на 87 страницах.
Washington Post объясняет, что такие письменные показания должны подавать граждане США, работающие в интересах иностранных правительств или политических партий, согласно "Закону о регистрации иностранных агентов" (FARA).
Закон был принят еще в 1938 году как средство противодействия немецким пропагандистам, действовавшим в Соединенных Штатах до Второй мировой войны.
Согласно требованиям FARA, так называемые "иностранные агенты" должны регистрироваться в течение 10 дней после того, как дали согласие на работу в интересах иностранного субъекта, а также подавать обновленную информацию о своей деятельности каждые шесть месяцев.
Умышленная неподача такой информации может привести к уголовному расследованию и закончиться значительными денежными санкциями, пишет Washington Post.
"Петя" нанес удар по Украине и миру
Британское издание Independent рассказывает о "величайшей в истории Украины" хакерской атаке, которая создала серьезные проблемы в стране 27 июня.
Массированный кибер-удар вируса под названием Petya сначала поразил Украину, а затем распространился и на другие страны, включая Великобританию, Испанию и Индию, сообщает Independent.
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Жертвами "Пети" стали датский судоходный гигант Maersk и британская рекламная компания WPP.
"Некоторые эксперты в области безопасности предполагают, что эта атака может быть даже больше, чем Wannacry, которая прокатилась по всему миру в мае", - рассказывает Independent.
Есть основания утверждать, что это был согласованный акт разрушения, направленный против Украины и России, отмечает издание. Российский нефтяной гигант "Роснефть" сообщил вчера, что и его серверы подверглись удару "Пети".
Independent напоминает, что после инцидента с WannaCry в прошлом месяце, некоторые эксперты направили свои обвинения против разведывательных служб США - ЦРУ и Агентства по национальной безопасности, которые якобы "накопили" программные коды, которые и были использованы хакерами.
Трамп и обложка Time
Президент США оказался втянутым в еще одну неприятную историю с американскими СМИ. На сей раз речь идет о поддельной обложке еженедельника Time с портретом Дональда Трампа, сообщает британская газета Daily Telegraph.
В нескольких гольф-клубах Дональда Трампа в рамке висит плакат, на котором миллиардер изображен на обложке журнала Time, датируемого 1 марта 2009 года.
Стало известно, что 1 марта 2009 года никакого номера издания не выходило. В редакции еженедельника также подтвердили, что обложка не является настоящей.
На обложке Time, который вышел 2 марта, была размещена фотография британской актрисы Кейт Уинслет.
Официальный представитель журнала Time направила в Trump Organization письмо с требованием убрать со стен принадлежащих компании гольф-клубов означенную обложку.
Daily Telegraph напоминает, что в своей речи в январе 2017 года во время встречи с сотрудниками ЦРУ Трамп хвастался, что является рекордсменом по количеству появлений на обложке журнала Time.
"Я появлялся на этой обложке 14 или 15 раз", - заявил тогда Трамп.
Позже выяснилось, что фото Трампа все-таки было напечатано на обложках журнала, но только 11 раз, а рекорд принадлежит президенту США Ричарду Никсону, портрет которого украсил обложку 55 раз.
В компании Трампа пока не предоставили никаких объяснений относительно происходящего, пишет Daily Telegraph.
В свою очередь представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что не будет комментировать ситуацию с оформлением гольф-клубов Трампа.
Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС