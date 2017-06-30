Культобзор: новый Вуди Аллен и пауза Адель

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В обзоре культурных событий уходящей недели:

новый фильм Вуди Аллена,

Элвис Купер - христианин и рокер,

прощальные концерты Адели,

картины Курта Кобейна.

"Чертово колесо" Вуди Аллена

Копірайт зображення AFP Image caption Вуди Аллен не изменяет своей традиции выпускать по одному фильму каждый год

Режиссер Вуди Аллен не изменяет своей традиции выпускать по одному фильму каждый год. По информации американских СМИ, он уже отснял материал для новой ленты под рабочим названием "Чертово колесо".

В отличие от ряда последних работ Аллена - легких и развлекательных комедий о человеческих отношениях, таких как "Светская жизнь" или "Магия лунного света" - это будет драма о любви. Главные роли в фильме исполнят Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк.

События ленты разворачиваются в Америке в 50-е годы ХХ века, в парке развлечений, а также на пляже. Зрители увидят Джастина Тимберлейка в роли спасателя, а Кейт Уинслет сыграет официантку пляжного бара. В ленте будет присутствовать традиционный для лент Вуди Аллена любовный треугольник со всеми страстями, который он порождает. Герои поставлены перед необходимостью сделать трудный выбор, но все решат высшие силы, то есть "чертово колесо".

Говорят, что Аллен намерен соблюсти еще одну традицию - выпустить ленту в прокат в свой день рождения, то есть 1 декабря.

Элис Купер, рокер и христианин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Элис Купер

Легенда глэм-рока Элис Купер начинает мировое турне. Первыми шоу 69-летнего рокера увидят США, затем Южная Америка. А в октябре музыкант доберется до Австралии. Поэтому неудивительно, что пресса этой страны уже находится в ожидании зрелищного концерта Купера.

"В шоу ужасов Купера всегда присутствует подчас слишком яркий цирковой элемент. Сам исполнитель выступает в роли волшебника, который передвигает гильотины, электрические стулья, бочки с фальшивой кровью и змеями", - пишет газета Sydney Morning Herald. Такая специфическая театральность является источником не только популярности, но и критики в адрес исполнителя.

Однако сам Купер считает, что все это просто меркнет на фоне событий реальной жизни.

"Что касается шока, то мы даже близко не можем соревноваться с CNN", - заявил он газете.

Что касается шока, то мы даже близко не можем соревноваться с CNN Элис Купер, Sydney Morning Herald

"Когда я включаю CNN и вижу, как мужчина сам себе отрубает голову, я задаюсь вопросом - действительно ли то, что я проделываю на сцене с гильотиной, является таким уж страшным?"

В интервью для Sydney Morning Herald Купер рассказал о том, насколько важна для него христианская вера. Именно благодаря ей легендарный рокер смог преодолеть тяжелую алкогольную зависимость.

"Я вырос в церкви. Мой отец был пастором, а дедушка евангелистом-проповедником. Однако в определенный момент я отдалился от нее настолько, что чуть не умер, как Моррисон или Джими Хендрикс", - поделился он воспоминаниями.

"А потом я вернулся в лоно церкви. И от этого моя работа стала только лучше".

Несмотря на 55-летнюю музыкальную карьеру, Купер считает, что музыка не является смыслом его жизни: "Для меня и моей жены наша вера - всегда на первом месте, наша супружеская жизнь - на втором, а карьера где-то на третьем или четвертом".

"Я с удовольствием играю роль Элиса Купера. Я люблю творить. И то, что моя карьера продолжается уже 55 лет, и моя работа до сих пор находит своих почитателей, просто удивительно", - добавил исполнитель.

Адель: Финал или пауза?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Адель действительно попрощалась?

Британская певица Адель прекращает концертную деятельность. Исполнительница, которую издание Independent назвало "самой большой мировой звездой", уходит со сцены на пике популярности.

"Я просто хочу быть мамой", - такими были прощальные слова Адели, которые услышали почти 100 тысяч ее поклонников в конце последнего из четырех концертов на лондонском стадионе Уэмбли.

Концерты в Лондоне стали завершающим аккордом мирового турне певицы с довольно красноречивым названием "Адель: Финал". Поэтому и неудивительно, что прощальные концерты в британской столице посетили рекордные 400 тысяч ее фанатов.

"Адель была в слезах, когда погасли последние огни после ее выступления", - рассказывает Independent.

"Возможно, я никогда больше не увижу вас на живом шоу, но я навсегда его запомню", - цитирует издание обращение певицы к многотысячной аудитории.

Independent рассказывает, что выступления вживую всегда были настоящим испытанием для певицы. Она признавалась, что страдает от страха сцены.

На вопрос о том, чем она теперь займется, Адель отшутилась: "Я просто хочу заказать еду и запить ее белым вином. А в воскресенье вообще расслабиться - выкурить пару-тройку сигарет и налить себе виски!"

"Мы будем по ней скучать", - пишет Independent и выражает надежду, что это еще не финал, а только пауза.

Кобейн-художник

Копірайт зображення Getty Images Image caption Картины Курта Кобейна похожи на картины Мунка?

Поклонники творчества группы Nirvana смогут познакомится с еще одной стороной таланта ее фронтмена Курта Кобейна, рассказывает New York Times. Только три дня, с 3 по 6 августа, на художественной выставке в Сиэтле будут представлены две картины ныне покойного музыканта.

Газета пишет, что две работы, выполненные в экспрессионистском стиле искаженной реальности, в чём-то перекликаются с манерой живописи норвежского художника Эдварда Мунка. В отличие от других полотен, выставленных в Сиэтле, картины Кобейна нельзя будет купить.

"Довольно трудно определить их цену", - сказал газете Джошуа Рот, директор творческого агентства, представляющего интересы семьи Кобейна.

"Для семьи они имеют особую ценность".

Рот рассказал New York Times, что лидер Nirvana оставил после себя десятки художественных работ - "несколько картин, много рисунков и скульптур". Он выразил надежду, что со временем его агентство сможет организовать выставку работ музыканта, которая посредством его художественного наследия и личных вещей расскажет миру, "кем на самом деле был Курт".

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС