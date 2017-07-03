Первая встреча Трампа и Путина: "странная" и "критически важная" - СМИ
В обзоре иностранной прессы в понедельник, 3 июня:
- Ожидание "странной" встречи Трампа и Путина
- Дискриминация на собеседованиях
- Штрафы за школьные опоздания
Время непростых вопросов
Дональду Трампу стоит на время забыть о своем увлечении российским коллегой Владимиром Путиным и задать ему ряд непростых вопросов.
Такой совет Washington Post дает президенту США накануне саммита G-20 в Гамбурге, где должна состояться первая встреча двух лидеров.
"Эта встреча не касается дружеских отношений, она касается неотложных дел. На повестке дня много вопросов", - пишет газета.
И здесь Трамп должен быть прямолинеен, подчеркивает издание.
Среди прочего Washington Post советует хозяину Белого дома продемонстрировать "решимость" в украинском вопросе.
Газета напоминает, что Россия "разожгла вооруженное восстание и захватила Крым, нарушая международные нормы, и продолжает разжигать жестокость на Донбассе".
"Господину Трампу стоит дать понять господину Путину, что США не отступят от политики санкций, которые были наложены из-за Украины, до тех пор, пока условия мирных соглашений не будут выполнены", - пишет издание.
Наконец Washington Post отмечает, что во время этой встречи российский президент будет пытаться определить слабые места своего американского коллеги. Последнему, в свою очередь, стоит как следует подготовиться, чтобы четко донести позицию США.
Странная встреча
Guardian тоже размышляет над тем, чего ждать от "одной из самых странных встреч в современной истории".
Обозреватель издания Джордж Борджер пишет, что Владимир Путин хорошо подготовился к поездке в Гамбург и будет иметь преимущество над своим американским коллегой.
"Можете даже не сомневаться в том, что Кремль хорошо подготовился ко встрече заранее, тщательно проанализировав поведение господина Трампа и собрав на него досье, а также определил цели, которые необходимо достичь", - журналист цитирует эксперта Хизер Конли из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Преимуществами Путина в переговорах обозреватель Guardian называет его полный контроль над внешней политикой России и сферой безопасности. В свою очередь, Трамп в своей стране имеет достаточно ограниченное влияние на эти сферы.
Для России эта встреча "критически важна", учитывая возможные изменения в двусторонних отношениях, отмечает автор.
В Гамбурге во время встречи с американским президентом, чьи "руки связаны", Владимир Путин будет пытаться выяснить, что он может получить от собственных "инвестиций" в США, заключает обозреватель издания.
Гендерный дисбаланс
Женщинам труднее проходить собеседования в поисках работы в научной сфере. Таковы результаты недавнего исследования, проведенного американскими учеными, сообщает Daily Telegraph.
"Исследователи говорят, что женщин могут прерывать, когда они не успели закончить предложение, и задавать ряд дополнительных вопросов во время академических собеседований с большей вероятностью, чем мужчин. Из-за этого возникает вопрос относительно гендерного баланса на топовых должностях", - пишет газета.
Кроме этого, мужчины с вдвое большей вероятностью ставят дополнительные вопросы, когда собеседование проходит женщина, свидетельствуют результаты исследования.
"Даже тех женщин, которых пригласили на собеседование и которые имеют удивительные резюме, до сих пор могут считать менее компетентными. К ним могут выдвигать больше требований, иногда даже намного больше, и в конце концов у них будет меньше времени, чтобы впечатлить своей презентацией", - газета цитирует отчет исследователей.
Исследование опубликовали примерно одновременно с тем, как аудиторская компания PwC обнародовала данные, согласно которым женщины в Великобритании зарабатывают в среднем на 14% меньше мужчин.
Тысяча фунтов за опоздание
Ваши дети снова опоздали в школу? Тогда будьте готовы выложить до тысячи фунтов и пойти на общественные работы. По крайней мере, если ваше чадо посещает школу в Великобритании.
Накануне администрации школ Англии и Уэльса предупредили родителей своих учеников о расширении системы штрафов за отсутствие или систематические опоздания на занятия, сообщает Times.
Так, в Западном Сассексе решили, что родителям придется платить по 120 фунтов штрафа каждый раз, когда их дети будут появляться в учебном классе после того, как раздался звонок на урок. В случае, если сумма уплачена в течение 60 дней, она может уменьшиться вдвое. Зато превышение этого срока грозит иском в суд.
"Если судьи удовлетворят иск, это может закончиться требованием к родителям оплатить штраф в размере до тысячи фунтов за одного ребенка или привлечением к общественным работам и покрытием других расходов", - цитирует газета сообщение на сайте начальной школы Даунсбрук.
В городке Порт-Толбот в свою очередь определили, что штрафы будут взиматься за систематические опоздания, то есть таких случаев должно быть не менее 10 и не обязательно подряд.
Один из таких прецедентов произошел в графстве Остров Уайт. Там 46-летнего отца оштрафовали на две тысячи фунтов за то, что он забрал свою семилетнюю дочь на отдых во Флориду во время учебного семестра.
Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС