Спортобзор: что связывает Свитолину с Британией?

В спортивном обзоре прессы:

"Британские связи" Свитолиной

Билетный ажиотаж

"Лучшая футбольная страна в мире"

У Пакьяо украли победу?

"Британские связи" Свитолиной

Копірайт зображення PA Image caption Элина Свитолина в сопровождении Риса Топли на вечеринке по случаю старта Уимблдона

"Британские связи" позволяют пятой ракетке мира Элине Свитолиной рассчитывать на дополнительную поддержку местной публики во время Уимблдона, пишет Independent.

Украинская теннисистка с Туманным Альбионом в самом деле связывает многое, продолжает издание.

В первую очередь, это бойфренд украинки - 23-летний английский крикетист Рис Топли.

А еще два британца входят в тренерский штаб Свитолиной.

"Сейчас я чувствую себя намного комфортнее в Англии, потому что перед этим я только приезжала на Уимблдон и все, - говорит украинка. - Сейчас, конечно, я чувствую себя в Англии больше как на домашней территории", - говорит украинка.

Впрочем, отмечает издание, трава Уимблдона - не самое комфортное покрытие для спортсменки.

Несмотря на то, что пять лет назад Свитолина выходила в финал юниорского турнира, на взрослом уровне дальше второго круга она здесь не проходила.

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"Я буду концентрироваться на каждом отдельном матче. Моя сетка очень сложная. Но я готова и постараюсь сделать все, что в моих силах", - цитирует Свитолину Independent.

Билетный ажиотаж

Поклонники тенниса готовы несколько суток стоять в очереди, чтобы приобрести билеты на матчи Уимблдона на центральном корте, пишет Daily Telegraph.

Так, первым в очереди в этом году стал 48-летний Робсон, который приехал в кассы в половине второго утра субботы - за 60 часов до начала первого матча в понедельник. По словам болельщика, причиной столь раннего приезда стало желание осуществить свою "заветную мечту".

21-летняя Эль-Эн Ли "очень хотела увидеть Энди Маррея на центральном корте" и приехала в 6:15 утра в субботу, что позволило ей стать второй в очереди.

А 42-летний Стюарт Бэр, который вот уже 25 лет подряд занимает место в очереди за билетами на Уимблдон, на этот раз стал четвертым.

По его мнению, несмотря на травмы, Маррей остается главным претендентом на победу в этом году.

Очевидно, что от шотландских болельщиков, которые приехали в кассы за двое суток до начала турнира, другого прогноза, кроме победы соотечественника, ожидать не приходится, пишет Daily Telegraph.

"Лучшая футбольная страна в мире"

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"Нет никаких сомнений в том, что Германия - лучшая футбольная страна в мире",- пишет Guardian, комментируя победу Бундестим в Кубке Конфедераций в России.

Команда Йоахима Лева, игравшая без нескольких лидеров, победила сборную Чили со счетом 1:0, благодаря голу Ларса Штиндля.

Наставник немецкой сборной, которого критиковали за выбор футболистов перед турниром, не скрывал своего удовлетворения после финала.

"Тот факт, что эти молодые игроки выиграли этот трофей, является историческим достижением. Это уникальный случай в истории немецкого футбола", - заявил Лев.

"Это просто невероятно: футболисты, которые имеют так мало опыта выступлений на международном уровне, и так мало играли в финалах других турниров, сыграли на высоком уровне", - добавляет он.

Между тем, будущее самого Кубка Конфедераций остается неопределенным, поскольку жара в Катаре не позволит провести его в 2021 году. Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался подтвердить, что турнир будет проводиться в будущем, отметив, что организация "проанализирует" этот вопрос, пишет Guardian.

У Пакьяо украли победу?

Копірайт зображення Reuters Image caption Судьи отдали победу в поединке Джеффу Хорну

Daily Mail считает, что у легендарного Мэнни Пакьяо "украли" победу и титул в поединке с австралийцем Джеффом Хорном.

По мнению издания, триумф 38-летнего филиппинца был "очевидным", ведь вдвое больше его ударов попали в соперника, а спортивные обозреватели издания отдали Мэнни победу в 11-ти из 12-ти раундов.

"Впрочем, два судьи, Флорес и Сердан, умудрились сделать Хорна победителем со счетом 115-113. Еще более возмутительно, что третья судья, Валеска Ролдан, отдала победу австралийцу со счетом 117-111. Это было так далеко от истины, как невернувшийся бумеранг", - возмущается издание.

А разъяренный тренер Пакьяо, не менее легендарный американец Фредди Роач, "настолько четко обвинил судей в поражении, что задал вопрос, следует ли вообще допускать г-жу Ролдан и рефери Марка Нелсона к рингу снова".

Теперь, отмечает Daily Mail, "Пакьяо должен решить, продолжать ли ему драться или завершить свою большую карьеру поражением".

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС