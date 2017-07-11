Почему каждые 20 минут в мире умирает девушка - обзор СМИ

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В обзоре СМИ во вторник:

из-за чего одна девушка-подросток умирает в мире каждые 20 минут,

почему японский остров, на котором запрещено находиться женщинам, включили в список мирового наследия ЮНЕСКО,

чем грозит британским женщинам низкий уровень физической активности,

почему лондонская полиция закупает форму больших размеров.

Смертельная беременность

Одна девушка-подросток умирает в мире каждые 20 минут из-за беременности или родов, пишет Independent со ссылкой на данные благотворительной организации Save the Children.

Всего из-за осложнений во время родов в мире ежегодно умирает более 30 тыс. девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

По данным Save the Children, главными причинами такой ужасной статистики является недоступность контрацептивов и низкое качество здравоохранения, особенно в беднейших странах мира.

"Недопустимо, что так много молодых девушек умирают только потому, что у них нет доступа к контрацептивам, презервативам или таблеткам, или из-за мифов и культурных ограничений", - говорит представитель благотворительной организации Кирсти МакНилл.

По ее мнению, контрацептивы должны быть бесплатными и доступными.

Проблема настолько велика, пишет издание, что в Лондоне состоится международная конференция, посвященная планированию семьи, в которой примут участие представители правительств США, Великобритании и других развитых стран мира, а также Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

По подсчетам фонда, 214 млн женщин и девушек в мире не имеют доступа к бесплатным контрацептивам, пишет Independent.

Остров без женщин

ЮНЕСКО включила в список объектов мирового наследия японский остров, пишет Guardian.

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Окиносима расположен между японским островом Кюсю и Корейским полуостровом.

Он известен благодаря синтоистскому храму 17-го века и запрету на посещение острова для женщин.

Остров могут посещать только священники и только раз в год - группой из 200 мужчин.

"Перед тем, как сойти на берег, они должны осуществить многовековые ритуалы, в частности снять с себя всю одежду и искупаться голыми в море, чтобы смыть с себя грязь (ритуал мисоги). Им также запрещается везти домой любые реликвии и любые мелочи, например ветви деревьев, гальку или травинки", - пишет издание.

Запрет на присутствие женщин на острове никогда публично не объясняли, добавляет издание.

По одной из версий, основанной на аспектах японской культуры, женщин не пускают на остров из-за "синтоистского убеждения, что менструальная кровь является грязной".

Благодаря статусу объекта мирового наследия ЮНЕСКО, Окиносима получит доступ к финансированию на содержание острова, но некоторые жители опасаются, что "неуправляемые туристы" разрушат остров, пишет Guardian.

Меньше шагов - больше болезней

Британские женщины делают на тысячу шагов в день меньше, чем мужчины, пишет Daily Mail.

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Согласно результатам анализа информации из акселерометров смартфонов, среднестатистическая британка делает 4908 шагов в день, а британец - 5982.

По мнению экспертов, такие показатели заставляют волноваться о здоровье женщин.

"Мы знаем, что женщины делают меньше физических упражнений, чем мужчины, поскольку работа по хозяйству и уход за детьми оставляет им меньше времени", - говорит представитель Британского фонда сердца Люси Уилкинсон.

"Но увеличение количества ежедневных шагов может помочь поддерживать здоровый вес, уменьшить уровень холестерина и давление. В то же время, меньшее количество шагов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Ученые Стэнфордского университета проанализировали показатели акселерометров в 111 странах.

По результатам исследования, Великобритания попала в первую десятку по ожирению, что "представляет особый риск для женщин, которые недостаточно двигаются", предупреждают авторы.

Женщины в Соединенном Королевстве на 36% менее физически активны, чем мужчины, ведь почти 12 млн представительниц прекрасного пола занимаются физическими упражнениями менее 150 рекомендованных минут в неделю, пишет Daily Mail.

Лишний вес - большая форма

Руководство лондонской полиции заказало "форму чрезвычайно больших размеров" для своих подчиненных, размер которых в талии достигает 155 см, пишет Sun.

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Издание отмечает, что в целом закупили 624 комплекта формы, рассчитанных на талию в 100 и более сантиметров.

Эти показатели "шокируют", ведь еще в сентябре 2014 года в полиции Англии и Уэльса ввели обязательные ежегодные фитнес-тесты.

Это, в частности, челночный бег на общую дистанцию ​​525 метров, которую нужно преодолеть за 3 мин. 40 сек. И еще в первый год 1800 офицеров не справились с тестом.

Учитывая параметры новых закупок, лондонским охранникам правопорядка еще есть над чем работать.

В своем заявлении руководство полиции пообещало ввести новые тесты для полицейских, а если тест не будет выполнен, "разработать планы развития и поддержки офицеров, чтобы помочь им соответствовать стандартам".

Sun напоминает, что по данным 2012 года два из трех офицеров лондонской полиции имели лишний вес или страдали от ожирения.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС