Обзор СМИ: в мире Трампа этика - для слабаков

Копірайт зображення Handout/Getty Image caption Пресса пишет, что российское правительство предлагало Трампу компромат на Клинтон

Письма старшего сына американского президента Дональда Трампа в Россию, "новая газовая холодная война" в Европе, противоречивые заявления Макрона и проблемы с производительностью на работе - в обзоре иностранной прессы.

"Этика - это для слабаков"

"Все это время правда была там - в электронных письмах", - так New York Times начинает свою редакционную статью о старшем сыне американского президента Дональде Трампе-младшем, который накануне принял решение опубликовать электронные письма о якобы связях с Россией.

Газета пишет, что он сделал это после того, как узнал, что они будут опубликованы на страницах New York Times.

"Письма, написанные настолько прямо и очевидно, что заставили бы покраснеть голливудских сценаристов, подтверждают, что президент, его сын и другие лица, которые неоднократно отрицали, что ведущие члены кампании Трампа встречались с представителями российского правительства с целью получения помощи для нанесении вреда президентской кампании Хиллари Клинтон и избрания Дональда Трампа президентом США", - отмечает издание.

Газета пишет, что 3 июня 2016 года младший сын нынешнего президента получил письмо от бывшего британского репортера Роба Голдстоуна, в котором тот сообщал о предложении юриста от российского правительства предоставить документы, касающиеся Клинтон, которые "могли бы пригодиться" его отцу.

New York Times отмечает, что представители любого избирательного штаба, которым знакомы такие понятия, как "компетентность" и "этика", сообщили бы о таком письме ФБР. Как это сделали в штабе Эла Гора в 2000 году, когда получили конфиденциальные материалы о кампании Буша.

"Однако в мире президента Трампа этика - для слабаков", - пишет газета. И добавляет, что 9 июня Трамп-младший встретился с юристом из России Натальей Весельницкой. На этой встрече также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава избирательного штаба Пол Манафорт.

По мнению газеты, теперь у Трампа-младшего могут возникнуть проблемы с законом, ведь с точки зрения закона о финансировании избирательных кампаний то, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, "выглядит плохо".

Холодная газовая война

"Новой газовой холодной войной" называет французская Figaro трубопровод "Северный поток-2", по которому российский газ сможет поступать в Европу с 2019 года.

Издание называет эту трубу братом-близнецом "Северного потока-1", который уже ввели в эксплуатацию. Однако отмечает, что "обстоятельства вынуждают его петлять в хитросплетениях геополитической напряженности".

Figaro пишет, что сейчас "Северный поток-2" является "предметом политики", который обсуждают в Москве, Берлине, Париже, Вашингтоне, Брюсселе, Варшаве и Киеве. После того, как американский сенат проголосовал за ужесточение санкций против России, а также компаний, участвующих в строительстве трубопроводов, пять партнеров проекта "Северный поток-2" рискуют оказаться под действием ограничений.

В Европе действия американских сенаторов "наделали много шума", отмечает газета. Глава французской компании Engie Изабель Коше назвала действия США "неприемлемым вмешательством в европейские дела".

Копірайт зображення JOHN MACDOUGALL/AFP Image caption "Северный поток-2" обсуждают в Москве, Берлине, Париже, Вашингтоне, Брюсселе, Варшаве и Киеве

Figaro отмечает, что "наступление США на "Северный поток-2" подлило масла в огонь в вопросе, который и без того разделяет европейцев". Германия считает этот проект чисто коммерческим и таким, который не касается Брюсселя, тогда как Еврокомиссия требует вести переговоры с Россией от имени Европы.

Издание также пишет, что "трубопровод является демонстрацией разлома в Европе по линии восток-запад". Польша и некоторые другие страны из Восточной Европы опасаются растущей зависимости от российского газа, отмечает Figaro. И добавляет: именно на эти страны направлено внимание США, когда речь заходит о намерениях экспортировать американский газ в Европу.

Кроме того, "напряжение усугубляется" конфликтом на востоке Украины. Санкции против России уже заставили изменить проект трубопровода, после чего европейские компании начали рассматривать как финансовых партнеров, а не акционеров проекта, пишет газета.

"Оказавшись под ударом сразу с двух направлений - американского и европейского - Москва теряет терпение", - добавляет издание.

Является ли Макрон либералом?

Издание Independent публикует колонку французской журналистки Набиль Рамдани, которая возмущена слова президента Франции Эммануэля Макрона относително рождаемости в Африке.

По мнению автора, Макрон, возможно, - не настолько либеральный политик, каким его привыкли изображать.

Она пишет, что на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге он выразил сомнения относительно возможного улучшения ситуации в африканских странах благодаря международной помощи, с учетом того, что местные женщины рожают по "семь-восемь детей".

Копірайт зображення BERTRAND GUAY/AFP Image caption Либеральность Макрона ставят под сомнение

Рамдани отмечает, что Макрона "чуть не разорвали на куски в Twitter и Facebook из-за его расизма, но французский истеблишмент преимущественно промолчал". Она добавляет, что причиной является то, что во Франции преобладают "имперские подходы".

Журналистка также напоминает, что перед президентскими выборами Эммануэль Макрон посетил Алжир, который когда-то был французской колонией, где назвал колониализм преступлением против человечества.

Тогда голоса миллионов французских граждан с алжирским корнями "бесспорно были более важными для Макрона", пишет Рамдани.

Сайт - не панацея

О проблемах с производительностью труда и способах их решения пишет Telegraph.

Автор статьи Джеймс Куинн сравнивает Великобританию и соседнюю Францию, жителей которой часто называют лентяями. Впрочем, по его мнению, это - миф.

"Французы в среднем на 15 процентов более продуктивны, чем британцы, если оценивать КПД в пересчёте на одного работника. В то время, как мы работаем больше в часовом эквиваленте, наши французские коллеги более разумно подходят к рабочему процессу и достигают лучших результатов" , - пишет автор.

Он добавляет, что в такой ситуации любая попытка британцев повысить производительность труда должна восприниматься положительно. Одной из таких попыток является инициатива команды глав крупных компаний, получившая название Productivity Leadership Group.

Однако, в своей статье Джеймс Куинн сомневается в эффективности этой инициативы.

"Их решением является собственно сайт, который поможет компаниям сравнивать свою производительность с другими компаниями в одном и том же или в разных регионах, а также в той же или разных отраслях. Возможно, я не знаком с предметом настолько глубоко, как авторы доклада, но я точно знаю, что пока никогда и ничего не решалось с помощью создания сайта", - пишет автор.

Автор добавляет, что вряд ли производительность повысится благодаря "сайту, который владельцы компаний будут просматривать, чтобы понять, почему они не настолько продуктивны, как могли бы быть".

Он предлагает другие пути решения проблемы. Среди них - сокращенный рабочий день, вовлечение персонала в управление делами фирмы, а также более тесная коммуникация между рядовыми сотрудниками и руководством.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC