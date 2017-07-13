Обзор СМИ: почему Россия - "враждебная" страна?

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О "странном увлечении" Владимиром Путиным в США, финансирование экстремизма в Великобритании, а также о шоке, который переживает Европа после "брексита".

Несовместимость ценностей

"Почему Россия - враждебная страна?" - ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье Washington Post.

Газета отмечает, что так эту страну стали воспринимать после последнего скандала с Дональдом-Трампом младшим, который заявил, что "с удовольствием" воспользовался бы помощью российского правительства в президентской кампании отца.

В то же время, издание отмечает, что "враждебная" не означает, что страны должны развязать войну друг против друга.

"Что делает Россию враждебной, так это зависимость Путина от системы ценностей, которые были несовместимы, по крайней мере до недавнего времени, с основополагающими американскими ценностями", - пишет Washington Post.

Он отдает предпочтение контролю над самоопределением, коррупции над прозрачностью и репрессиям над демократией, отмечает газета.

В качестве примера того, к чему такая политика может привести, издание приводит ситуацию в Украине.

"Когда она (Украина. - Ред.) начала двигаться демократическим путем, Путин испугался", - пишет газета.

Во-первых, потому, что ее будет сложнее "грабить", и во-вторых, потому, что ее успех и процветание могут спровоцировать у рядовых россиян "опасные мысли", добавляет Washington Post.

"Путин вторгся в страну, захватил часть ее территории и инициировал отвратительную гражданскую войну, которая не дает Украине развиваться", - пишет издание.

Стоит отметить, что США поддержали демократический выбор украинцев, добавляет газета.

"Ценности Путина несовместимы с американскими, и у российского диктатора были веские причины надеяться, что они совпадут с ценностями администрации Трампа", - резюмирует газета.

"Странное увлечение" Путиным

Financial Times также обращается к теме отношений США и России. Обозреватель Рула Халаф размышляет над "странным случаем политического увлечения" Дональда Трампа своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор делится впечатлениями от просмотра документального фильма Оливера Стоуна о президенте России и говорит, что даже его поразила сила харизмы Путина. Однако она отмечает, что вопросы, которые режиссер задает хозяину Кремля, были недостаточно острыми, а большую часть времени он пытался "угодить" российскому лидеру.

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"Если он имел целью оставить зрителя с ощущением того, что перед ним - жертва, ему это достаточно неплохо удалось", - говорит обозреватель издания.

Халаф отмечает, что знакома с людьми, которые не разделяют позиций Путина, и несмотря на это считают его "выдающейся личностью".

"К сожалению, лидеры, демонстрирующие силу, становятся более привлекательными во времена нестабильности", - говорит автор и добавляет, что именно это и привлекло внимание Дональда Трампа к персоне своего российского коллеги.

Кто финансирует экстремизм?

Экстремизм в Великобритании финансируют ее граждане, сообщает Times со ссылкой на засекреченный правительственный отчет.

"Главным источником финансирования для некоторых исламистских экстремистских организаций являются сотни тысяч фунтов, которые они получают в виде поступлений в пределах Великобритании", - газета цитирует документ.

В нем говорится о том, что рядовым жителям страны иногда даже не полностью известен весь спектр деятельности подобных организаций.

Некоторые из них позиционируют себя как благотворительные центры, которые позволяют им получать средства от британских мусульман, для которых благотворительные взносы являются частью религиозной культуры, говорится в отчете.

В документе также говорится и о том, что многие средств перечисляют из-за рубежа, особенно для финансирования деятельности проповедников с глубоко консервативными взглядами.

Исследование, результаты которого содержатся в отчете, было осуществлено по заказу бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Британские власти отказались обнародовать его полностью, учитывая угрозу национальной безопасности, вызвав острую критику оппозиции.

Время перемен

Европу ожидают глубокие проблемы, и причина - шок, континент переживает от "брексита" и прихода к власти Дональда Трампа в США, говорит политический редактор Independent Джо Уоттс.

Европейские чиновники осознают, что настало время для фундаментальных изменений. И Европейский Союз должен принять них, чтобы сохранить ценность блока для его граждан, говорит автор.

В эксклюзивной статье для издания, чиновники из команды президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера отметили, что ЕС становится более открытой и демократической структурой. Они также выразили уверенность в том, что его судьба не должна "решаться за закрытыми дверями".

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По мнению журналиста, это можно воспринимать как прямой сигнал для британцев, особенно в контексте того, что в скором времени Юнкер должен обнародовать свое видение стратегии трансформации Европы в течение следующего десятилетия. Кроме этого, некоторые из европейских чиновников дали понять, что двери ЕС для Британии остаются открытыми, если она хочет быть частью этого будущего.

Так, по словам главы Европейского центра политических стратегии Анны Меттлер и ее заместителя Павла Шведобы, после десятилетнего кризиса в Европе готовы к трансформации блока.

"Они ссылаются на хаос в Британии после ее решения покинуть ЕС и избрание Трампа в США (президентом. - Ред.), как на моменты, которые потрясли Европу", - говорит автор.

В завершение журналист приводит результаты опроса, проведенного компанией Survation, согласно которым 54% британцев сказали, что не голосовали бы за выход страны из ЕС на повторном референдуме.

"Кто знает? Быть может, я мечтатель, но такой я не один", - завершает автор словами из легендарной песни Джона Леннона.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС