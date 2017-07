Культобзор: неизвестные песни Боуи и Queen

Копірайт зображення Reuters Image caption Существуют ли неизвестные до сих пор записи совместных песен Queen и Дэвида Боуи?

Новая лента Клинта Иствуда об американских героях, слухи о сразу нескольких совместных песнях Queen и Дэвида Боуи, роскошная жизнь дочери четы Бекхэмов и усталость кинозрителей от сиквелов на известные блокбастеры - все это в культобзоре уходящей недели.

Герои сыграют самих себя

Клинт Иствуд готовит новый фильм, основанный на реальных событиях. Картина расскажет о героическом поступке трех американцев, которые несколько лет назад нейтрализовали вооруженного нападавшего в скоростном поезде. Режиссер решил прибегнуть к беспрецедентному шагу: главные роли в фильме "15:17 в Париж" сыграют реальные герои - американцы Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, рассказывает Daily Telegraph.

В 2015 году парни ехали на скоростном поезде Thalys из Амстердама в Париж. Они смогли разоружить и задержать 26-летнего выходца из Марокко, ранившего трех человек.

"Фильм основан на книге "Поезд в 15.17 в Париж" и также расскажет о детстве героев", - добавляет издание.

Как напоминает Daily Telegraph, это не первый фильм, в котором Клинт Иствуд исследует реальные истории американских героев. В 2013 году он снял картину "Снайпер", основанной на мемуарах морского пехотинца из Техаса Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке. А в прошлом году он стал режиссером фильма "Чудо на Гудзоне", повествующем об американском лётчике Чесли Салленбергере, который совершил одну из самых невероятных аварийных посадок в истории мировой авиации.

Боуи и Queen - есть и другие песни?

Лидер легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри записал с культовым британским певцом Дэвидом Боуи несколько песен, которые так и не были изданы, в ходе работы над совместным хитом Under Pressure. Об этом сообщил бывший студийный менеджер коллектива Питер Хинс.

Откровение Хинса, который находился в это время в швейцарской студии, приводятся в книге историка музыки Нила Коссара, пишет The Guardian.

"Они исполнили несколько оригинальных песен, а также несколько каверов. Они просто зависли в студии, когда писали все это - "All the Young Dudes", "All the Way from Memphis" и другую рок-н-ролльную классику", - вспоминает Хинс.

Image caption Сингл Under Pressure был выпущен 9 июля 1981 года и имел огромный успех

Наследники Боуи и представители Queen отказались комментировать эту информацию, однако, отмечают журналисты, слова Хинса заслуживают доверия, поскольку их косвенно подтвердил бывший гитарист Queen Брайан Мэй, заявив в одном из интервью, что не все материалы, над которыми коллектив трудился на репетициях, увидели свет.

Питер Хинс добавил, что лично присутствовал в студии, когда артисты исполняли и сводили композиции, а также выразил уверенность в том, что записи сохранились, пусть и в сыром виде.

Роскошная жизнь Харпер

Вечеринки в Букингемском дворце, модные показы и запатентованное имя - так выглядит детство дочери Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер, рассказывает Daily Mirror.

В частности, свой шестой день рождения девочка отпраздновала в главной королевской резиденции - Букингемском дворце. Туда именниницу и ее друзей пригласил принц Эндрю, а для селфи с гостями позировала его дочь, принцесса Евгения Йоркская.

Но по данным издания, визит во дворец - лишь один из примеров роскошной жизни дочери известного футболиста и знаменитой "Пош-Спайс".

"Она занимается в Королевской балетной школе, делает эскизы для коллекций одежды своей мамы и путешествует в частных самолетах", - пишет Daily Mirror.

Копірайт зображення PA Image caption Дэвид Бекхэм поздравил 6-летнюю дочь в Instagram

В возрасте трех лет в ее активе были предложения от производителей дизайнерской одежды, добавляет издание.

Однако, как отмечает газеты, каким бы ни был образ жизни девочки, работать ей все же придется, ведь Бекхэмы пытаются развивать в детях трудолюбие.

"Поэтому как только Харпер исполнится 15 лет, ее, так же как и ее братьев, может ожидать работа в выходные - подавать кофе в западных районах Лондона. Но по крайней мере она будет стоять за стойкой в шикарном наряде", - резюмирует Daily Mirror.

Зрителям надоели франшизы

Зрители несколько устали от бесконечных сиквелов известных блокбастеров. Такой вывод делает Independent, комментируя достаточно скромные кассовые сборы таких картин за последние несколько лет.

Газета прогнозирует, что такая же судьба постигнет и "Войну за планету обезьян", которая должна выйти на экраны на следующей неделе. Причем в таких случаях не помогают ни качество фильма, ни положительные оценки критиков.

После неудач прошлого года, зрители вряд ли увидят продолжение "Дня независимости", "Ледникового периода" и "Алисы в стране чудес", считает издание. В этом году этот список могут пополнить "Пираты Карибского моря". И даже традиционно хитовым "Трансформерам" не удалось повторить финансовый успех своих предшественников, пишет Independent.

С чем связана такая тенденция? По мнению газеты, частично это произошло из-за попытки киностудий создать целые империи из своих киносерий, что не всегда удается. Например, Universal пытается сюжетно связать свои фильмы - в частности, "Мумия" содержит немало ссылок на будущие картины из этой же серии. Издание же считает, что лучше было бы сразу рассказывать "хорошую, понятную, интересную" историю.

Другим выходом из этой ситуации может стать выпуск дешевых картин с четкой целевой аудитории. Например, компания Sony в следующем году планирует выпустить спин-офф "Человека-паука" под названием Venom, который рассчитан только на взрослых зрителей, добавляет Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC