"Отвратительные и пошлые" комплименты Трампа - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трампа снова подвергают критике за его высказывания о женщинах

Почему Трампа обвинили в сексизме, что общего между американским и французским президентами и сколько демократов готовы бросить пить ради импичмента Трампа - в обзоре прессы.

"Вульгарный" Трамп

Пользователи социальных сетей подвергли критике Дональда Трампа за "отвратительный" комплимент жене французского президента, пишет Guardian.

Во время своего официального визита во Францию американский лидер отметил, что Бриджит Макрон находится в "такой хорошей форме".

"Сделав такой же комплимент президенту Макрону, Трамп снова повернулся к Бриджит и произнес: "Красотка".

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Это напоминание о том, что Трамп и мужчины имеют власть над нашими телами"

Пользователи соцсетей почти мгновенно обвинили Трампа в сексизме.

"Комментарии по поводу тела являются отвратительными и переходят всякие границы", - написала продюсер и писательница-феминистка Алекс Берг, сравнив ремарку Трампа с "непристойным замечанием". "Это напоминание о том, что Трамп и мужчины имеют власть над нашими телами".

Американская режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом назвала комплимент Трампа "вульгарным".

"Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", - написала Ньюсом в своем микроблоге в Twitter.

Несмотря на большой резонанс в социальных сетях, Белый Дом отказался давать комментарии по поводу этого инцидента, пишет Guardian.

Бросить пить ради импичмента

Трое из четырех представителей Демократической партии США бросили бы пить до конца жизни ради импичмента Трампа, пишет Independent.

Издание ссылается на опрос detox.net - группы, которая занимается пропагандой алко- и наркодетоксификации.

Копірайт зображення Getty Images\AFP Image caption Шансы на импичмент Трампа - все еще весьма призрачны

По итогам исследования, 73% демократов могли бы забыть об алкоголе ради отставки действующего президента. В то же время только 17% республиканцев, представителем которых является Трамп, согласились бы принять это предложение. А 31% сторонников Республиканской партии согласились бы воздержаться от употребления крепких напитков только бы пресса прекратила критиковать президента.

На этой неделе конгрессмен-демократ Брэд Шерман предложил объявить Трампу импичмент, обвинив его в препятствовании правосудию.

"Впрочем, шансы на импичмент Трампа - все еще весьма призрачны. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, и существует очень маленькая вероятность того, что значительная часть республиканцев готова отказаться от Трампа, несмотря на широкую полемику, предметом которой он является", - отмечает Independent.

"Сходство" Трампа и Макрона

Washington Post пишет о том, что Дональд Трамп и его французский коллега Эмануэль Макрон, которых ранее считали "соперниками", на самом деле "имеют очень много общего".

Среди признаков "схожести" двух лидеров издание называет следующие. Во-первых, оба являются "политическими аутсайдерами". Во-вторых, они имеют "полемические" отношения со СМИ. В предвыборных обещаниях также присутствуют схожие аспекты - и Трамп, и Макрон говорили о планах "радикально реорганизовать истеблишмент и освободить столицы своих стран от провластных игроков и бюрократов".

Между ними много общего, пишет о президентах Washington Post

Копірайт зображення Getty Images Image caption Между ними много общего, пишет о президентах Washington Post

Также президенты говорили о своей "дружественной" политике в отношении бизнеса и пытаются противодействовать терроризму посредством действий, которые, по словам критиков, нарушают свободы граждан.

Кроме того, президенты, "кажется, наслаждаются роскошью" известных ресторанов, как например "Жюль Верн" на Эйфелевой башне, где они ужинали накануне.

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"Они оба стремятся к монополии внимания публики, их также привлекает постоянное внимание СМИ. Оба демонстрируют волю к власти против парламента и против прессы - без разделения или баланса", - цитирует французского историка Патрика Уэя Washington Post.

Британский предок Макрона

Daily Mirror утверждает, что президент Франции является "прямым потомком" мясника из Бристоля Джорджа Уильяма Робертсона, который был награжден за участие в битве на Сомме во время Первой мировой войны.

Издание провело "глубокое исследование" и установило следующие факты. После окончания Первой мировой войны Робертсон, мясник с Бристоля, остался во Франции, где женился и стал отцем трех дочерей. Одна из них, Жаклин, впоследствии вышла замуж за представителя семьи Макрона в северной Франции и является бабушкой действующего президента.

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"Это значит, что 39-летний Макрон, который уверенно пришел к власти в мае, - на одну восьмую британец", - пишет издание.

Интересно, что прапрадед президента впоследствии развелся с женой-француженкой и вернулся в Британию, где впоследствии повторно женился. По информации газеты, он разорвал все отношения со своей французской семьей, из-за чего Макрон так мало о нем знал.

Когда у первой леди Франции спросили о линии Робертсона в генеалогическом дереве их семьи, она ответила: "Нам присылают очень много вариантов генеалогии Макрона, и это тот случай, когда хотелось бы знать больше".

В то же время Daily Mirror выразила опасения, что "кровные связи Макрона с Бристолем могут усилить его позицию против брексита".

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС