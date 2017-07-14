Еженедельники: есть ли достижения у украинской власти?

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В обзоре еженедельников: умеренный позитив украинских властей, ожидания от переговоров по Донбассу и политический лоббизм в обзоре украинских еженедельников.

У меренный позитив

В ожидании перемен

Благосклонность за деньги

"Наш человек" в Европе

Умеренный позитив

Несмотря на медленные темпы реформ и проблемы с коррупцией политолог Владимир Фесенко считает, что украинские власти заслуживают похвалы.

"Во-первых, власть сумела удержать ситуацию под контролем. Во-вторых, оппозиция распорошена, ей не доверяют примерно так же, как и власти, - отметил он в интервью журналу "Країна". - Украинцы не хотят новых революций, потому что неизвестно, чем это закончится".

Украинцы не хотят новых революций, потому что неизвестно, чем это закончится Владимир Фесенко, "Країна"

Также среди положительных аспектов он выделил введение "безвиза", завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, продление санкций против России и развитие отношений с новой американской администрацией.

По его мнению, в следующем году провести сложные реформы с непопулярными решениями будет невозможно, однако у власти еще есть возможность сделать это в этом году.

Копірайт зображення AFP Image caption Под Радой протестуют, но революции не будет, считают политологи

"2018-й - предвыборный год. Ключевые участники президентских и парламентских выборов не будут заинтересованы в принятии рискованных решений", - прогнозирует он.

К тому же осень даст последний шанс для тех, кто хочет проводить досрочные выборы.

В ожидании перемен

Многие наблюдатели говорят о том, что ожидают подвижек в минском процессе, в частности в связи с назначением нового спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера, а также приобщением к "нормандскому формату" Эммануэля Макрона, пишет "Український тиждень".

Впрочем, многое будет зависеть от динамики отношений администрации Дональда Трампа и России.

По словам журнала, американские эксперты не слишком оптимистичны относительно того, насколько "по-новому" может происходить коммуникация между США и Россией по украинскому вопросу.

"Курт Волкер - прекрасный выбор для таких задач, - комментирует бывший заместитель государственного секретаря США Дэвид Кремер. - Но боюсь, что он взял на себя неблагодарную и, возможно, даже безнадежную работу. Не вижу признаков того, что россияне готовы сделать все необходимое для вывода своих войск, вооружения и возвращения контроля над границей украинским властям".

Директор Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожанский, со своей стороны, напомнил, что предыдущие администрации также проводили много встреч по Донбассу с участием представителей РФ.

Курт Волкер - это прекрасный выбор для таких задач. Но боюсь, что он взял на себя неблагодарную и, возможно, даже безнадежную работу Дэвид Кремер

"И фокус этих дискуссий носит последовательный характер: как убедить Россию выполнить обязательства, которые она взяла на себя в рамках минских соглашений", - отметил он.

Благосклонность за деньги

Команды двух самых популярных украинских политиков - президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - конкурируют не только внутри страны, но и активно покупают услуги американских лоббистов в стремлении расположить американский истеблишмент, пишет "Новое время". Причем Тимошенко в этом аспекте действовала даже более активно.

Как утверждает журнал, за три последних года американские консультанты получили из Украины более 2 млн долларов за такие услуги.

По мнению американского политического журналиста Яна Бэйтсона, Порошенко и Тимошенко работают на перспективу.

"Украинские политики проводят длительную артподготовку, пытаясь получить надежные контакты в Белом доме. С каждым днем это становится все заметнее", - утверждает Бейтсон.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Команда Тимошенко конкурирует с командой Порошенко и дома, и за рубежом, говорит американский журналист

По словам политтехнолога Тараса Березовца, активно работают с американскими лоббистами и представители оппозиционного блока.

"При этом "наследники" регионалов действуют максимально непублично и поэтому напрямую не фигурируют в отчетах Минюста США", - отмечает "Новое время". Впрочем, в оппозиционном блоке изданию заявили, что никаких контрактов с лоббистами ни партия, ни ее ведущий член Сергей Левочкин не имеют.

"Наш человек" в Европе

Представитель "Народного фронта", депутат Георгий Логвинский, который сейчас исполняет обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Европейской народной партии, не собирается баллотироваться на этот пост. О причинах этого решения, а также об отставке "пророссийского" президента ПАСЕ Педро Аграмунта он рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Во-первых, по существующей джентльменской договоренности, в январе президентом ПАСЕ будет назначен кандидат от группы социалистов. Плюс, с моей стороны было бы правильно не трогать эту должность, чтобы не давать лишний повод российским СМИ говорить, мол, Логвинский подвинул Аграмунта, потому что хотел получить его место, - пояснил он. - Для имиджа Украины это нехорошо".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта критиковали за его пророссийскую позицию

По его словам, несмотря на свои пророссийские взгляды, Аграмунт "не представлял угрозы" в украинском вопросе.

"Но он стал играть в явно пророссийскую игру. Нам было важно показать, что Россия - токсична, и любой, кто с ней работает, должен нести ответственность - заявил он. - Мы показали ПАСЕ, что это человек, которым манипулирует Россия".

Педро Аграмунт был отстранен от проведения заседаний ПАСЕ из-за того, что вместе с группой российских депутатов в марте летал в Сирию и участвовал в встрече с Башаром Асадом. Визит был организован российской стороной и не был согласован с ПАСЕ.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС