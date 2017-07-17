Пресса: для вступления в ЕС Украине потребуются "годы или десятилетия"

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17 июля темы международной прессы:

каковы перспективы членства Украины в Евросоюзе;

как в китайских городах обходятся без наличных;

что нужно Европе, чтобы стать мировым лидером.

На пути к СЕ

Несмотря на то, что часть своих обязательств в процессе евроинтеграции Украина выполнила, ее до сих пор подстерегают препятствия на пути к членству в ЕС. Такую мысль высказывает обозреватель Wall Street Journal Саймон Никсон.

По словам автора, саммит Украина-ЕС, который состоялся в Киеве на прошлой неделе, показал, что обеим сторонам есть что сказать.

Для Украины он стал возможностью привлечь внимание европейских лидеров к реформам, которые были проведены после событий на Майдане.

Для Брюсселя, в свою очередь, саммит также стал "победным", ведь показал, что "ЕС на фоне политической нестабильности удалось сохранить общую политическую позицию в отношении Украины и России".

"Но за теплыми словами скрывались настоящие поводы для беспокойства", - говорит обозреватель.

В частности, Никсон обратил внимание на то, что саммит завершился без итоговой совместной декларации мировых лидеров, закрепляющей стремление Украины стать членом ЕС в долгосрочной перспективе.

По словам автора, это не должно беспокоить Киев в краткосрочной перспективе, ведь он и в дальнейшем будет получать техническую и финансовую поддержку от Брюсселя для осуществления демократических преобразований. В конце концов, все согласны с тем, что Украине понадобятся "годы или десятилетия", чтобы присоединиться к ЕС, отмечает автор.

Однако украинских чиновников беспокоит отсутствие долгосрочной перспективы членства, считает обозреватель Wall Street Journal. Причина в том, что конфликт на востоке страны, усложнил проведение реформ.

"В настоящее время Россия, кажется, настроена "повысить стоимость" программы украинских реформ. Ее попытки дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а также постоянные кибератаки на украинское правительство, держат инвесторов на расстоянии и создают дополнительную нагрузку на госбюджет", - говорит автор.

Напоследок он добавляет, что несмотря на все это, Киеву удалось добиться успеха на пути реформ. И для того, чтобы максимизировать положительный эффект, ЕС следует найти способ, как "снизить политическую стоимость" украинских реформ.

Будущее без наличных уже сегодня

Пока подавляющему большинству людей в мире до сих пор трудно представить свою жизнь без наличных денег, в Китае их уже давно воспринимают как пережиток прошлого, отдавая предпочтение системе оплаты с помощью мобильных приложений.

New York Times рассказывает о "смелом экономическом феномене", представить который еще три года назад было бы невозможно.

"В крупных китайских городах почти все владельцы мобильных телефонов пользуются функцией бесконтактной оплаты", - говорится в статье.

По словам директора венчурной компании GSR Ventures Ричарда Лима, это, наверное, единственная технологическая инновация, зародившаяся именно в Китае, и функционирующая на данный момент только здесь.

По данным консалтинговой компании iResearch, в 2016 году в Китае объем мобильных платежей составил 5,5 триллиона долларов, что в 50 раз превышает соответствующие показатели американского рынка.

Автор делится своим опытом пребывания в Шанхае и рассказывает насколько некомфортно он чувствовал себя из-за того, что некоторое время вынужден был везде расплачиваться наличными.

"Предприимчивые музыканты, играющие на улицах китайских городов, выставляют таблички с QR кодами, чтобы прохожие могли перечислить им деньги", - рассказывает журналист.

"Это уже стало нормой. Каждый бизнес, каждый бренд в Китае подключен к этой системе", - цитирует газета аналитика исследовательской кампании IDC Шива Путча.

Подобное развитие событий может иметь потенциальные угрозы для китайской экономики, считает автор. Ведь такая система автоматически ограничивает доступ к ряду услуг тем, кто не является ее членом. Это могут быть туристы или командировочные бизнесмены, которые не имеют возможности открыть собственный счет в местном банке.

Кроме того, такая модель пока демонстрирует чрезмерную зависимость от двух компаний, предлагающих подобные платформы для смартфонов.

Поэтому остается узнать, намерены ли западные компании конкурировать с китайскими на этом рынке, резюмирует автор.

Время для лидерства

Пришло время Европе предпринять ряд шагов и взять на себя роль мирового лидера. Такую мысль высказывает в своей колонке один из редакторов Financial Times Вольфганг Манча.

Автор говорит, что впервые за последние 10 лет континент переживает общий экономический подъем.

Кроме того, Европу чрезвычайно положительно воспринимают на международной арене, в частности ее лидеров - немецкого канцлера Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это действительно может стать благоприятным моментом для ЕС взять на себя роль лидера", - говорит журналист.

Но для этого Европе необходимо изменить три вещи, хотя шансы на это практически равны нулю, отмечает автор.

Во-первых, редактор издания советует странам-членам ЕС сократить постоянное положительное сальдо платежного баланса и стать более конкурентоспособными на мировых рынках. Во-вторых, необходимо положить конец кризисам внутри еврозоны и укрепить банковскую систему. И в-третьих, увеличить расходы на оборону.

Все эти аспекты, требующие изменений, свидетельствуют о том, что ЕС больше сконцентрирован на внутренних проблемах, а не на внешних, отмечает журналист.

"Даже при самом оптимистичном прогнозе на возрождение и усиление франко-германского союза, не стоит думать, что это автоматически будет предусматривать готовность ЕС взять на себя роль мирового лидера", - предостерегает автор.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг