Спортобзор: Федерер "отплясывал" на кортах Уимблдона
Триумф Роже Федерера на Уимблдоне, исчезнет ли Сильверстоун из сезона Формулы-1 и из-за чего Роналду обиделся на испанцев - в обзоре спортивных новостей.
Так создается история
Триумф Роже Федерера на нынешнем Уимблдоне - главная спортивная новость недели. Страницы британских изданий полны восторгов относительно его рекордной восьмой победы на этом чуть ли не самом престижном турнире Большого Шлема.
"Роже Федерер - необычайный, чудесный посланник спорта и лучший теннисист из всех когда-либо рожденных на этой планете. Что еще можно сказать о Федерере? Мужчина, которому через месяц "стукнет" 36, последние две недели отплясывал на кортах, как подросток на дискотеке", - так написало об игроке издание Independent.
Guardian взялась перечислять все прочие достижения Федерера. Газета напомнила, что в 35 лет он стал самым возрастным чемпионом, который выиграл Уимблдон, и первым теннисистом за последние 40 лет, получившим этот титул, не проиграв ни одного сета. До него это удавалось только Бьорну Боргу в 1976-м.
Нынешняя победа стала девятнадцатой для Федерера на турнирах Большого Шлема. "Эти восемь титулов (победителя Уимблдона. - Ред.) ставят его впереди Пита Сампраса и Уильяма Реншоу, которые выигрывали Уимблдон по семь раз, и выводят его в ранг самых успешных игроков среди мужчин, выступавших на этих кортах", - пишет Guardian.
Сам теннисист уже выражает надежду, что будет выступать на Уимблдоне в следующем году, и надеется на девятый трофей. "Создавать историю именно здесь, на Уимблдоне, значит для меня очень много, - цитирует его Guardian. - Уимблдон всегда был моим любимым турниром. На его кортах выступали мои герои. Именно понимание этого делало меня лучшим игроком".
Винус Уильямс списывать рано
Много внимания уделяет спортивная пресса Великобритании и женскому одиночному разряду Уимблдона. Хотя нынешняя победительница, испанка Гарбинье Мугурусу, получила большую порцию положительных отзывов как будущая звезда женского тенниса, Guardian отмечает, что ее соперницу, Винус Уильямс, списывать в резерв еще рано.
Качество игры 37-летней теннисистки было настолько высоким на протяжении всего турнира, что газета убеждает своих читателей: "Запоздалое возрождение американки еще не закончилось. После проигрыша Гарбинье Мугурусу она сосредоточится на US Open, который она выигрывала в 2000 и 2001 годах".
Guardian напоминает, что путь к нынешнему финалу Винус проложила тремя победами подряд над теннисистками 1997 года рождения. Уже тогда 17-летняя Уильямс впервые вышла на корт Уимблдона. Рассказывает газета и о борьбе Винус с неизлечимой аутоиммунной болезнью в течение последних 10 лет, и о трагическом ДТП, из-за которого Уильямс оказалась в центре уголовного расследования.
"Но несмотря на все, Винус делала то, что она умеет делать лучше всего, - настойчиво работать", - пишет Guardian. И именно эта настойчивость дает право теннисистке утверждать: "В этом году я много раз оказывалась в ситуации, когда была близка к большим победам. Это те ситуации, в которых я хочу оказываться и в дальнейшем. Я верю, что я могу это делать".
Формула-1 покинет Британию?
Минувшие выходные дали основания радоваться и британским болельщикам гонки Формула-1. Англичанин Хамильтон из команды Mercedes выиграл британский Гран-при в Сильверстоуне - в пятый раз за его карьеру и четвертый раз подряд за последние годы.
По мнению газеты Telegraph, это достижение уже ставит Хамильтона в один ряд с такими выдающимися именами Формулы-1, как Кларк, Прост, Сенна и Шумахер, несмотря на тот факт, что нынешним чемпионат еще не закончился, и лидирует в нем вечный соперник англичанина - Себастьян Феттель из команды Ferrari. Кстати, Telegraph отмечает, что гонки в Сильверстоуне оказались неудачными для Феттеля. Он пришел к финишу седьмым, пишет Telegraph, после того, как на предпоследнем круге у него разорвалась шина.
На фоне успеха Хамильтона фанатов Формулы-1 ждала и не слишком радостная новость. Великобритания, вероятно, потеряет право принимать эти гонки. Владельцы Сильверстоуна уже официально сообщили организаторам Формулы-1, что трасса не сможет принимать британский Гран-при из-за финансовых затруднений.
Газета Guardian рассказывает, что, по действующему контракту, Сильверстоун должен проводить гонки до 2026 года. В контракте есть положение о том, что владельцы трассы могут выйти из договоренностей, начиная с 2019 года. На прошлой неделе они сообщили Формулу-1 о своем намерении воспользоваться этим правом.
Guardian пишет, что такое решение очень разочаровало и организаторов, и поклонников гонки, ведь Сильверстоун принимал Формулу-1 со времени ее основания в 1950 году. Руководство гонки заявляет, что будет пытаться убедить владельцев трассы изменить решение и найти взаимовыгодную формулу сотрудничества.
Роналду обиделся
В футбольном мире ходят слухи, что португальская звезда мадридского "Реала" хочет разорвать контракт с этим клубом из-за "чрезмерного и предвзятого внимания" к нему испанских правоохранительных органов, сообщает Independent.
Издание пишет, что владельца Золотого мяча и звания лучшего футболиста года по версии ФИФА подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. И хотя сам Роналду отрицает любые нарушения закона, говорят, что из-за этого налогового скандала он и хочет покинуть Мадрид.
Independent добавляет, что Роналду может поменять солнечную Испанию на Туманный Альбион и присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
Сейчас, по информации Independent, тренер "Манчестера" Жозе Моуриньо опровергает такие слухи. Он заявил изданию, что получить Роналду для клуба - это "миссия невыполнимая". "Да и нам никогда не приходило такое в голову. Он слишком важный игрок для своего клуба, включая финансовую составляющую", - цитирует г-на Моуриньо Independent.
Другая звезда Мадрида, Гаррет Бэйл, заявил изданию, что не имеет ни малейшего представления о планах Роналду. Он сказал, что контракт Роналду с испанским клубом действует до 2021 года, и выразил надежду, что в начале нового сезона португальский нападающий выйдет на поле в составе его команды.
Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС