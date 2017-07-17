Спортобзор: Федерер "отплясывал" на кортах Уимблдона

Копірайт зображення PA Image caption "Федерер - необычайный, чудесный посланник спорта и лучший теннисист из всех когда-либо рожденных на этой планете", - пишет Independent

Триумф Роже Федерера на Уимблдоне, исчезнет ли Сильверстоун из сезона Формулы-1 и из-за чего Роналду обиделся на испанцев - в обзоре спортивных новостей.

Так создается история

Триумф Роже Федерера на нынешнем Уимблдоне - главная спортивная новость недели. Страницы британских изданий полны восторгов относительно его рекордной восьмой победы на этом чуть ли не самом престижном турнире Большого Шлема.

"Роже Федерер - необычайный, чудесный посланник спорта и лучший теннисист из всех когда-либо рожденных на этой планете. Что еще можно сказать о Федерере? Мужчина, которому через месяц "стукнет" 36, последние две недели отплясывал на кортах, как подросток на дискотеке", - так написало об игроке издание Independent.

Guardian взялась перечислять все прочие достижения Федерера. Газета напомнила, что в 35 лет он стал самым возрастным чемпионом, который выиграл Уимблдон, и первым теннисистом за последние 40 лет, получившим этот титул, не проиграв ни одного сета. До него это удавалось только Бьорну Боргу в 1976-м.

Нынешняя победа стала девятнадцатой для Федерера на турнирах Большого Шлема. "Эти восемь титулов (победителя Уимблдона. - Ред.) ставят его впереди Пита Сампраса и Уильяма Реншоу, которые выигрывали Уимблдон по семь раз, и выводят его в ранг самых успешных игроков среди мужчин, выступавших на этих кортах", - пишет Guardian.

Сам теннисист уже выражает надежду, что будет выступать на Уимблдоне в следующем году, и надеется на девятый трофей. "Создавать историю именно здесь, на Уимблдоне, значит для меня очень много, - цитирует его Guardian. - Уимблдон всегда был моим любимым турниром. На его кортах выступали мои герои. Именно понимание этого делало меня лучшим игроком".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Винус Уильямс обнимает победительницу Уимблдона Гарбинье Мугурусу

Винус Уильямс списывать рано

Много внимания уделяет спортивная пресса Великобритании и женскому одиночному разряду Уимблдона. Хотя нынешняя победительница, испанка Гарбинье Мугурусу, получила большую порцию положительных отзывов как будущая звезда женского тенниса, Guardian отмечает, что ее соперницу, Винус Уильямс, списывать в резерв еще рано.

Качество игры 37-летней теннисистки было настолько высоким на протяжении всего турнира, что газета убеждает своих читателей: "Запоздалое возрождение американки еще не закончилось. После проигрыша Гарбинье Мугурусу она сосредоточится на US Open, который она выигрывала в 2000 и 2001 годах".

Guardian напоминает, что путь к нынешнему финалу Винус проложила тремя победами подряд над теннисистками 1997 года рождения. Уже тогда 17-летняя Уильямс впервые вышла на корт Уимблдона. Рассказывает газета и о борьбе Винус с неизлечимой аутоиммунной болезнью в течение последних 10 лет, и о трагическом ДТП, из-за которого Уильямс оказалась в центре уголовного расследования.

"Но несмотря на все, Винус делала то, что она умеет делать лучше всего, - настойчиво работать", - пишет Guardian. И именно эта настойчивость дает право теннисистке утверждать: "В этом году я много раз оказывалась в ситуации, когда была близка к большим победам. Это те ситуации, в которых я хочу оказываться и в дальнейшем. Я верю, что я могу это делать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Англичанин Хамильтон из команды Mercedes выиграл британский Гран-при в Сильверстоуне

Формула-1 покинет Британию?

Минувшие выходные дали основания радоваться и британским болельщикам гонки Формула-1. Англичанин Хамильтон из команды Mercedes выиграл британский Гран-при в Сильверстоуне - в пятый раз за его карьеру и четвертый раз подряд за последние годы.

По мнению газеты Telegraph, это достижение уже ставит Хамильтона в один ряд с такими выдающимися именами Формулы-1, как Кларк, Прост, Сенна и Шумахер, несмотря на тот факт, что нынешним чемпионат еще не закончился, и лидирует в нем вечный соперник англичанина - Себастьян Феттель из команды Ferrari. Кстати, Telegraph отмечает, что гонки в Сильверстоуне оказались неудачными для Феттеля. Он пришел к финишу седьмым, пишет Telegraph, после того, как на предпоследнем круге у него разорвалась шина.

На фоне успеха Хамильтона фанатов Формулы-1 ждала и не слишком радостная новость. Великобритания, вероятно, потеряет право принимать эти гонки. Владельцы Сильверстоуна уже официально сообщили организаторам Формулы-1, что трасса не сможет принимать британский Гран-при из-за финансовых затруднений.

Газета Guardian рассказывает, что, по действующему контракту, Сильверстоун должен проводить гонки до 2026 года. В контракте есть положение о том, что владельцы трассы могут выйти из договоренностей, начиная с 2019 года. На прошлой неделе они сообщили Формулу-1 о своем намерении воспользоваться этим правом.

Guardian пишет, что такое решение очень разочаровало и организаторов, и поклонников гонки, ведь Сильверстоун принимал Формулу-1 со времени ее основания в 1950 году. Руководство гонки заявляет, что будет пытаться убедить владельцев трассы изменить решение и найти взаимовыгодную формулу сотрудничества.

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Роналду обиделся

В футбольном мире ходят слухи, что португальская звезда мадридского "Реала" хочет разорвать контракт с этим клубом из-за "чрезмерного и предвзятого внимания" к нему испанских правоохранительных органов, сообщает Independent.

Издание пишет, что владельца Золотого мяча и звания лучшего футболиста года по версии ФИФА подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. И хотя сам Роналду отрицает любые нарушения закона, говорят, что из-за этого налогового скандала он и хочет покинуть Мадрид.

Independent добавляет, что Роналду может поменять солнечную Испанию на Туманный Альбион и присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Сейчас, по информации Independent, тренер "Манчестера" Жозе Моуриньо опровергает такие слухи. Он заявил изданию, что получить Роналду для клуба - это "миссия невыполнимая". "Да и нам никогда не приходило такое в голову. Он слишком важный игрок для своего клуба, включая финансовую составляющую", - цитирует г-на Моуриньо Independent.

Другая звезда Мадрида, Гаррет Бэйл, заявил изданию, что не имеет ни малейшего представления о планах Роналду. Он сказал, что контракт Роналду с испанским клубом действует до 2021 года, и выразил надежду, что в начале нового сезона португальский нападающий выйдет на поле в составе его команды.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС