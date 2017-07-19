Выживет ли Британия без мигрантов - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption В феврале в Лондоне прошли протесты в поддержку мигрантов и граждан ЕС, работающих в Великобритании

В обзоре прессы:

• плюсы и минусы миграции;

• борьба с курением в Великобритании;

• электронные сигареты.

Великобритания без мигрантов

Из-за "брексита" в Британии может не остаться достаточного количества квалифицированных иностранных работников. Компании давят на премьера Терезу Мэй и требуют, чтобы она отказались от обещания уменьшить количество мигрантов, что является частью плана выхода страны из ЕС, сообщает Independent.

По информации издания, многие британские компании в областях строительства, транспорта и туризма уже ощутили негативные последствия референдума о выходе страны из Евросоюза. Неопределенность заставляет многих граждан стран ЕС, которые были трудоустроены в Великобритании, возвращаться в свои страны.

Исполнительный директор британской Конфедерации по найму и трудоустройству Кевин Грин считает, что "брексит усложняет ситуацию".

"В Лондоне, например, треть людей, работающих в сфере строительства, являются гражданами стран ЕС, и трудно понять, как компании будут выживать, если их сотрудников не будут поощрять остаться в стране, чтобы продолжать работать на нашу экономику", - цитирует его Independent.

Г-н Грин убежден, что для обеспечения роста предприятиям нужно больше людей.

Independent также приводит мнение депутата парламента от Либеральной партии Бена Брэдшоу - сторонника "мягкого брексита".

Он убежден, что консерваторы должны поставить экономические потребности страны выше собственных идеологических принципов.

Г-н Брэдшоу считает, что правительство должно заботиться прежде всего об экономике и услугах, предоставляемых государством. А от идеи сократить чистую миграцию до десятков тысяч человек стоит отказаться.

Independent пишет, что г-жа Мэй намерена достичь своей противоречивой цели, хотя некоторые министры признают, что они вряд ли будут выполнены.

Мигранты в ЕС

Об усилиях Европы упорядочить наплыв беженцев с Ближнего Востока и Африки пишет британская Guardian.

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Пока Италия планирует ввести временные гуманитарные визы для ливийских мигрантов, Австрия уже предупреждает, что может закрыть свою границу.

Газета сообщает, что введенные Италией временные гуманитарные визы позволят десяткам тысяч мигрантов, прибывших в страну из Ливии, путешествовать по всем странам Европейского Союза.

Такой шаг Италия предпринялаь после того, Рим не получил практической поддержки от Германии и Франции в вопросах миграционного кризиса.

Очевидно, такой подход устраивает не всех, отмечает Guardian.

Австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц уже призвал Италию удерживать всех мигрантов на островах, чтобы они не могли продвигаться вглубь континента, а идею гуманитарных виз назвал абсурдной.

Однако с приближением выборов, которые пройдут в Италии в следующем году, правые и популистские партии страны все активнее раскручивают тему притока мигрантов и заставляют правительство находить быстрые способы упорядочения их численности, заключает Guardian.

Налогами по табаку

Об усилиях правительства Великобритании снизить уровень курения табака в стране рассказывает газета Daily Telegraрh.

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Издание пишет, что Кабинет министров недавно одобрил новый План контроля над курением. Его цель - вырастить поколение, которое полностью откажется от курения.

Британские производители сигарет уже ощутили действия правительства, пишет Daily Telegraрh.

Даже лидеры рынка начали терять объемы продаж после увеличения налогов на табачные изделия на 10%.

К 2022 году правительство планирует снизить уровень курения табака среди населения до 12%. Газета рассказывает, что вскоре правительство введет новые инициативы, направленные на выполнение плана.

Сигареты vs электронные сигареты

Могут ли электронные сигареты считаться здоровой альтернативой традиционному курению - рассуждает Daily Mail.

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Эксперты соглашаются, что электронные сигареты, которые превращают жидкий никотин в пар, безопаснее табака.

Но многие ученые все же высказывают обеспокоенность угрозой этой альтернативной практики для здоровья.

Последние исследования показывают, что некоторые ароматизаторы повышают риск возникновения тяжелых болезней легких.

Daily Mail ссылается на доклад, представленный на конгрессе Европейского общества кардиологов в прошлом году.

Он доказывает, что использование электронных сигарет приводит к значительному повреждению ключевых кровеносных сосудов, а это повышает риск сердечных приступов.

Кроме того, многие эксперты обращают внимание на то, что после вдыхания никотина в пару подростки со временем могут переключаться на курение табака, добавляет Daily Mail.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС