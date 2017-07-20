Обзор прессы: старые мобильные снова в моде

Копірайт зображення Joe Raedle / Getty

В четверг международные СМИ пишут о нижеследующем:

вторая беседа Трампа и Путина;

итоги полугодового пребывания Трампа у власти;

старые мобильники снова в моде;

антидепрессанты и беременность.

Всего лишь беседа?

Washington Post размышляет над тем, что означает вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая прошла на полях саммита G-20 в Гамбурге.

Газета говорит, что в этом нет ничего противоправного или подозрительного, наоборот, в таких обстоятельствах дополнительная встреча могла стать способом ослабить напряжение.

Тревогу вызывают скорее вопросы о возможных связях американского президента с Москвой, отмечает газета.

"В разговоре нет ничего плохого. Значение имеет то, какой была эта беседа", - пишет Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images

На данный момент большой проблемой является "эпидемия недоверия", которую Трамп создал вокруг своих отношений с Россией. Она гипертрофирует восприятие даже тех его контактов, которые при других обстоятельствах могли бы остаться незамеченными.

"Вполне резонно беспокоиться по поводу того, что он мог сказать Путину", - пишет газета и добавляет, что единственным, кто может развеять это беспокойство, является сам Трамп.

И пока он этого не сделает, поводы для беспокойства относительно каждой его беседы с российским коллегой останутся.

Как Трамп "демонтирует" США

"Шесть способов, с помощью которых Дональд Трамп "демонтирует" США" - под таким заголовком вышла большая статья в леволиберальном британском издании Guardian.

Издание проанализировало изменения, произошедшие за последние полгода с тех пор, как миллиардер стал президентом.

За основу анализа издание взяло статистические данные в шести сферах, важных для жизнеспособности и развития страны.

Среди них - внешняя и миграционная политика, а также экономика.

Издание говорит, что несмотря на опасения, Трамп не развязал войну, но задал курс на ослабление роли США в качестве мирового лидера.

Президент более позитивно относится к Китаю, России и Саудовской Аравии с их авторитарными лидерами и прохладнее - к Великобритании и ЕС. А его нападки на прессу "посылают тревожный сигнал другим диктаторам мира", пишет Guardian.

Копірайт зображення Getty Images

Что касается экономической сферы - газета упоминает, в частности, что американский президент приказал пересмотреть закон Додда-Франка. Этот закон предусматривал усиление контроля над финансовыми институтами, которые по словам Guardian, стали причиной худшей рецессии в недавней истории.

К другим сферам, которые, по мнению Guardian, также пострадали от действий Трампа, относятся охрана окружающей среды, правосудие и равенство прав и свобод мужчин и женщин.

Старые "мобилки" снова в моде?

Новое поколение миллениалов отказывается от смартфонов и возвращается к старым моделям мобильных телефонов, рассказывает обозреватель Times.

"IPhone все разрушает. Просто в какой-то момент информации становится слишком много", - цитирует автор 19-летнюю обладательницу старого "мобильника".

"Доступ к знаниям всего мира, которые помещаются в карман, лишает радостей обычных приключений и лучших аспектов молодости", - пишет обозреватель.

Она также вспоминает историю девушки, которая во время встречи с друзьями часами могла им показывать свою ленту в Instagram.

Теперь ее друзья пользуются старыми сотовыми и планируют встречи не через популярные мессенджеры, а по телефону.

Антидепрессанты и беременность

Копірайт зображення Getty Images

Употребление антидепрессантов во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка. К такому выводу пришли ученые Бристольского университета, сообщает Daily Telegraph.

В частности, исследователи установили, что вероятность диагностирования аутизма у новорожденных, матери которых употребляли подобные препараты во время беременности, была выше на 41%, чем среди тех, чьи мамы их не употребляли.

Но несмотря на это, общий уровень риска остается небольшим и может вырасти от 2,9% до 4,1%, пишет газета.

Стоит отметить, что в Британии врачи прописывают антидепрессанты 8% беременным.

"Вполне вероятно, что аутизм может развиваться на фоне приёма этих препаратов, однако он также может быть вызван перепадами настроения, для устранения которых, собственно, их и рекомендуют принимать", - цитирует издание профессора Иена Джонса.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС