Культобзор: какая песня станет главным хитом лета?

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Самые яркие новости культуры уходящей недели:

какая песня станет главным хитом лета-2017;

импрессионисты-изгнанники в лондонской галерее "Тейт";

судьба многострадального фильма о Фредди Меркьюри.

Какая песня станет главным хитом лета?

Лето в разгаре, поэтому музыкальные критики и различные чарты начали составлять списки самых популярных треков сезона отпусков. Как отмечает издание Independent, вкусы у всех разные, и "песня лета" у каждого своя.

Именно поэтому издание предлагает довериться выбору создателей хит-парада Billboard, который определяет лучшие летние треки еще с 1958 года.

Independent отмечает, что, если собрать вместе хиты за последние 40 лет, то получится впечатляющий ностальгический сборник, который иллюстрирует развитие мировой поп-музыки.

Вот, скажем:

В 1976 Billboard выбрал лучшим треком лета хит Элтона Джона "Do not go brеaking my heart".

В 1979-м дискотеки мира трещали по швам от звуков хита Донны Саммер "Bad girls".

В 1983-м чарты "взорвал" хит группы Police и его фронтмена Стинга "Every breath you take".

В 1985 году сторонники поп-музыки пели "Shout" вместе с дуэтом Tears for Fears.

А годом позже - "Papa do not preach" вместе с Мадонной.

В 1991 году песней лета стала баллада Брайана Адамса "Everything I do I do it for you".

Лето 1993-го прошло под знаком песни UB40 "I can not help falling in love with you".

А в 1996-м посетители дискотек от Нью-Йорка до Ибицы "зажигали" под "Mакарену" Los Del Rio.

Лучшим треком лета-2016 стала песня "One Dance" Дрейка.

Какая композиция победит этим летом - еще неизвестно. Хорошие шансы у трека Despacito, который уже побил мировой рекорд популярности стриминговых сервисов.

Копірайт зображення UNIVERSAL MUSIC Image caption Некоторые считают, что лучшей песней лета могут назвать латинский хит Despacito исполнителя Luis Fonsi

Импрессионисты-изгнанники в "Тейт"

В лондонской галерее "Тейт" скоро откроется выставка работ французских художников-импрессионистов, которые были вынуждены искать убежища в Великобритании.

По данным Guardian, посетители получат уникальную возможность впервые увидеть шесть из 19 работ Клода Моне, посвященных зданию парламента.

Кроме этих картин, которые были привезены из частных коллекций со всего мира, "Тейт" представит более 100 работ Камиля Писсаро, которые никогда ранее не выставлялись в Великобритании, а также полотна Альфреда Сислея, Джеймса Тиссо и многих других художников эпохи расцвета импрессионизма.

Как сообщает Guardian, организаторы хотят показать поклонникам изобразительного искусства Туманный Альбион глазами импрессионистов, которые в конце XIX века искали убежища в Британии: из-за своих политических убеждений, финансовых проблем или чтобы избежать призыва в армию.

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Судя по многообразию работ, которые создали художники в изгнании, Великобритания произвела на них большое впечатление.

Guardian напоминает, как Моне рассказывал одному из коллег, что полюбил Лондон за его неповторимую туманную атмосферу. Наверное, именно поэтому, скажем, здания парламента нашли отражение в серии из 19 его работ.

По иронии судьбы, ни одно из полотен не осталось в открытых коллекциях Англии. Поэтому организаторы считают огромным достижением возможность договориться с владельцами шести картин впервые собрать их вместе.

Экспозиция "Импрессионисты в Лондоне: Французские художники в изгнании (1870-1904)" откроется в галерее "Тейт" 2 ноября и продлится до 29 апреля 2018 года.

Байопик о Фредди Меркьюри

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Биографическая лента о бывшем солисте группы Queen Фредди Меркьюри наконец получила "зеленый свет" после того, как ее создатели определились с исполнителем главной роли, сообщает издание Rolling Stone.

Непревзойденного Меркьюри в фильме под названием "Богемская рапсодия" сыграет актер Рами Малек.

Режиссером картины станет Брайан Сингер. Члены группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор будут исполнительными продюсерами. "Он (Рами Малек. - Ред.) просто живет и дышит Фредди, и это прекрасно", - рассказал Rolling Stone Мэй.

Съемки фильма начнутся в Лондоне в середине сентября.

Вскоре создатели ленты сообщат, кто сыграет Брайана Мэя, барабанщика Роджера Тейлора и бывшего бас-гитариста Джона Дикона. К участию в массовках привлекут фанатов группы.

Разговоры о фильме ведутся уже 12 лет. Предыдущий проект развалился после того, как его покинул актер Саша Барон Коэн, который должен был исполнить роль Фредди. Это произошло из-за несогласованности позиций с другими участниками Queen.

После демарша Коэна идея вновь приобрела актуальность в 2014 году с появлением актера Бена Уишоу в качестве очередного кандидата на роль Фредди Меркьюри. Но и этот проект не был реализован.

И вот наконец в ноябре 2016 года Малик и Сингер согласовали условия контракта. Согласован также новый сценарий, который Мэй назвал "действительно замечательным".

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС