Как украинцы "зарабатывают" деньги на Оксфорде - обзор СМИ

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В обзоре прессы:

Украинский бизнес на продаже липовых наград и званий Оксфордского университета

Одна проблема на двоих

Санкций не избежать

Популярность Макрона падает

Украинский бизнес на Оксфорде

Times посвящает свой первополосный материал успешно действующему уже много лет бизнесу по торговле липовыми премиями, имиджево связанными с Оксфордским университетом, которым занимается харьковский бизнесмен и его сын.

"Репутация Оксфордского университета была подорвана украинским бизнесменом, который продает липовые награды и звания за миллионы фунтов стерлингов", - утверждает газета.

Компания "Европейская Бизнес Ассамблея", по данным газеты, в рекламе ассоциирует себя с Оксфордом, чтобы лучше продавать самоизобретенные призы, типа "Международной премии имени Сократа" или "Креста Королевы Виктории", стоимость которых достигает 9300 фунтов стерлингов.

Бывшие сотрудники компании, принадлежащей украинскому бизнесмену Антону Саввову и его сыну Ивану, с офисами в Оксфорде и в Харькове, рассказали изданию, что их работа заключалась в том, чтобы находить в развивающихся странах с помощью массовых почтовых рассылок и телефонных звонков платежеспособных бизнесменов и научных деятелей. Затем им сообщалось, что они номинированы на одну из пяти наград Ассамблеи. Тем, кто выражал заинтересованность, предлагалось заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть административные издержки компании и оплатить пятилетнюю лицензию на использование брэндинга наград для промоушена и маркетинга.

Другой бывший сотрудник компании сообщил журналистам, что их просили фокусироваться на тех странах, где люди будут готовы платить. Речь шла о странах Ближнего Востока, Восточной Европы и России, то есть на странах, где еще жива идея о том, что за деньги можно купить регалии.

Times цитирует еще одного анонимного собеседника из бывших работников фирмы: "Что такое 8000 фунтов за сертификат?! 8000 - не так уж много за то, чтобы у тебя на стене было написано "Оксфорд".

Бизнес появился в 2000 году и за прошедшее время вручил тысячи "наград", что, по мнению издания, принесло его владельца миллионы фунтов стерлингов.

По мнению Times, Ассамблея эксплуатировала репутацию Оксфордского университета, используя в рекламе фотографии его колледжей и утверждая, что участники их мероприятий получат доступ на эксклюзивные лекции в Оксфорде, а также используя другие визуальные элементы, добавляющие ассоциаций со знаменитым университетом.

Вручение наград также проходило с размахом, в том числе в мэрии Оксфорда, Лондонском институте директоров и других престижных площадках в разных странах Европы. В мероприятиях принимали участие известные британские ученые, политики и бывшие министры. Мероприятиям давались звучные названия: "Саммит Лидеров", "Клуб ректоров Европы".

Среди тех, кто не устоял от искушения получить красивый титул и диплом, оказались два мэра португальских городов, оплативших награды из государственной казны. И генеральный директор портов Ганы, ставший "Менеджером года" за несколько месяцев до того, как был уволен в связи с обвинениями в коррупции и взяточничестве.

Владельцы компании не ответили на запрос газеты о комментариях; организации, где проводились помпезные "торжества", в свою очередь, отметили, что арендовать их залы можно для разных мероприятий и это не дает никакой ассоциации с самими престижными организациями. Оксфордский университет подтвердил, что с Ассамблеей никак не связан, но от дальнейших комментариев отказался.

Одна проблема на двох

Антироссийские санкции США являются проблемой и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа, пишет New York Times.

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Газета комментирует решение, опубликованное лидерами обеих партий Конгресса, о продлении санкции против Москвы.

Издание пишет, что в течение прошлого года оба лидера жаловались на то, что экономические ограничения являются крупнейшим "раздражителем" в двусторонних отношениях.

"Теперь стало очевидно, что санкции не просто останутся, их даже несколько расширят", - пишет New York Times.

И если Конгресс одобрит законопроект, американский президент вынужден будет его подписать, отмечает издание.

New York Times отмечает, что пока трудно сказать выдержит ли российская экономика новый раунд санкций, особенно с учетом того, что у многих российских компаний и банков истекает срок выплат по кредитам, которые они получили на Западе до 2014 года. В этом случае возврат долгов может быть сложным ввиду того, что санкции существенно ограничивают возможности получения новых займов.

"Эффект от новых санкций станет ощутимым не раньше, чем через год, а к тому времени отношения с Москвой могут снова измениться", - заключает издание.

Новые санкции неизбежны

Палата представителей конгресса США согласовала законопроект по новым санкциям против России, Ирана и Северной Кореи, который будет поставлен на голосование во вторник.

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Российская газета "Коммерсант" не сомневается, что широкая двухпартийная поддержка документа практически гарантирует его утверждение нижней палатой конгресса, после чего законопроект должны еще одобрить сенат и подписать президент Трамп. Трап может наложить на законопроект вето, но тогда он вынужден будет пойти против воли конгресса, поэтому такой исход газета называет маловероятным.

Издание пишет, что с точки зрения экономических санкций документ серьезно смягчен по сравнению с исходной январской версией, но в целом предлагаемые меры гораздо шире санкций, введенных при Бараке Обаме, что делает их пакет самым радикальным со времен холодной войны. К обвинениям в адрес России, помимо Крыма и Донбасса, добавились Сирия и подрыв кибербезопасности США, в связи с чем санкции будут наложены как на ключевые отрасли экономики, так и на силовые структуры - минобороны и спецслужбы.

По мнению директора Института права и развития НИУ ВШЭ Алексея Иванова, самое важное нововведение состоит в том, что с принятием закона санкции в отношении РФ переходят из разряда чрезвычайных мер в разряд законодательной базы страны. До сих пор ключевые американские санкции вводились указами президента, теперь же это будет закон, то есть санкции будут институционализированы.

Но, подчеркивает эксперт, для России это не так уж плохо: после принятия закона она приобретает больше аргументов в пользу подачи иска о недобросовестном ограничении торговли, к примеру, в ВТО. В то же время есть и существенный минус: даже после исчезновения исходных условий для введения санкций закон может быть сохранен, если это отвечает экономическим интересам США как, например, поправка Джексона-Вэника, которая более двух десятилетий после развала СССР позволяла сохранять торговые ограничения против России.

Популярность Макрона падает

Французский президент Эммануэль Макрон теряет популярность, пишет Daily Telegraph. Газета приводит данные последних соцопросов и отмечает, что после двух месяцев пребывания на посту он начал терять народное доверие.

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Рейтинг популярности президента Франции снизился на 10% - до 54%. Однако несмотря на падение, рейтинг Макрона остается на высоком уровне по сравнению с его предшественниками, пишет Times.

"Он до сих пор остается одним из самых популярных президентов на этом этапе своего правления, однако теряет высокие позиции, на которые поднялся на волне поствыборной эйфории", - цитирует издание Жерома Фурке, представителя центра Ifop, проводившего опрос.

Отмечается, что падение популярности действующего лидера Франции может быть связано с кризисом в военном бюджете, обеспокоенностью пенсионеров ростом социальных взносов, а также с грядущей реформой права.

Отмечается, что многие опрошенные критикуют "авторитарность" Макрона в отношении ушедшего в отставку генерала де Вилье.

Не добавило популярности и пышная церемония, с которой Макрон принимал Владимира Путина в Версале и встречал Дональда Трампа во время военного парада в Бастилии.

Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг