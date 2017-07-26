Вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США? - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Встреча Порошенко и Трампа в Вашингтоне

Действительно ли Украина вмешивалась в президентские выборы в США, что думают в ЕС о новых санкциях против России, почему кризис в Польше опаснее "брексита" и можно ли купить счастье - анализирует иностранная пресса 26 июля.

"Саботировала" ли Украина Трампа?

Доказательств, что Украина действительно вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах и ​​помогала Хиллари Клинтон, не существует.

Об этом пишет американская Washington Post в ответ на новый скандальный твит Дональда Трампа.

Накануне президент США написал об "украинских попытках саботировать" его кампанию и спросил, "где расследование генерального прокурора" по этому поводу.

Этот твит был частью целой серии заявлений г-на Трампа с уничтожающей критикой генпрокурора Джеффа Сешнса.

Но, по словам газеты, многие из этих заявлений содержали "лживые" утверждения.

В частности, издание отвергло идею Дональда Трампа сравнить "саботаж" со стороны украинского правительства с вероятными связями людей из его окружения с представителями России.

"Фундаментальная разница заключается в том, что Украина считается союзником США, тогда как Россия - соперником. Особенно, когда разведка США обнаружила организованные попытки незаконно взломать и обнародовать информацию, инициированные российским президентом Владимиром Путиным и являющиеся преднамеренной попыткой вмешаться в американские выборы и ослабить демократическую систему. Нет доказательств такой организованной попытки со стороны Украины", - пишет Washington Post.

Антироссийские санкции и ЕС

Об обеспокоенности, с которой в ЕС восприняли новость о новых американских санкциях против России, пишет New York Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты против саммита G20 в Гамбурге

В частности, в Брюсселе опасаются, что нововведения спровоцируют настоящее потрясение на энергетическом рынке Европы.

Как поясняет газета, санкции будут касаться любой компании, которая будет участвовать в модернизации, развитии или техническом обслуживании трубопроводов, используемых Россией для экспорта своих энергоресурсов.

Один из проектов, которого непременно коснутся ограничения, - это "Северный поток 2".

"В Европейской комиссии хотят получить от Вашингтона гарантии, что новые ограничения, если их утвердят, не будут влиять на интересы ЕС или энергетических компаний. Там также отметили, что могут использовать европейские законы, чтобы предотвратить внедрение "экстерриториальных" мер со стороны США, и намекнули на возможные ответные действия", - описывает реакцию ЕС издание.

New York Times также предупреждает, что разногласия в отношении американских санкций могут угрожать "единой позиции" США и Евросоюза по "аннексии Крыма Россией и поддержке ею боевых действий на востоке Украины".

Проблемная Польша

Политический кризис в Польше может стать более серьезной угрозой для Евросоюза, чем выход Британии. Об этом предупреждает британская Financial Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Варшаве протестуют против судебной реформы

По мнению издания, опасность для Брюсселя заключается в том, что Лондон в процессе "брексита" играет по правилам, тогда как Варшава "пользуется всеми преимуществами членства в ЕС и игнорирует надоедливые приказы, например, по иммиграции или верховенству права".

В один ряд с Польшей газета ставит и Венгрию, которая тоже отходит от "либерализма", и вспоминает о теплых отношениях венгерского премьера Виктора Орбана с Ярославом Качиньским, лидером польской партии у власти.

Поэтому ЕС будет трудно ввести любые санкции против Варшавы, ведь такой шаг потребует единогласного решения стран-членов ЕС, то есть г-н Орбан должен будет повернуться спиной к г-ну Качиньскому, пишет издание.

"Если смотреть с материка, угроза беспорядочного "брексита" доказала, что выход из ЕС - это разрушительный и болезненный шаг. "Брексит" больше не похож на вирус, который может распространиться. Но в ЕС может появиться потенциально серьезная проблема, если поляки докажут, что могут достичь желаемого с меньшими потерями и при этом оставаться в Союзе и отступать от правил", - резюмирует Financial Times.

Счастье за ​​деньги

Действительно ли счастье можно купить? Согласно новым исследованиям, мы получаем гораздо больше удовольствия от жизни, когда платим другим, чтобы они сделали работу, которая нам не нравится. Об этом пишет британская Guardian.

Копірайт зображення Aki Tolentino Image caption Мы получаем больше удовольствия, когда другие сделают за нас работу, которую мы не любим

Газета рассказывает, как исследователи раздали участникам эксперимента по 40 долларов на покупку чего-то материального, а затем - такую ​​же сумму для чего-то, что поможет сэкономить время.

"Они выяснили, что второй вариант гораздо сильнее влиял на уровень счастья. Люди рассказали, что ощутили больше радости и энтузиазма (когда, например, вызов такси позволил избежать неприятного путешествия домой) и меньше негативных эмоций вроде гнева (возможно, потому что не пришлось спорить, кто будет мыть пол)", - описывает исследования газета.

Правда, по словам издания, даже те, кто может позволить себе платить за подобные услуги, не всегда этим пользуются.

В частности, исследователи опросили нескольких миллионеров в Нидерландах, и только 50% из них заявили, что платят другим за работу, которую не хотят делать сами.

"Возможно, именно благодаря этому они и стали миллионерами, но сэкономленные деньги - это тоже время, которое они потратили", - констатирует Guardian.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC