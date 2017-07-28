Обзор СМИ: могут ли транссексуалы быть солдатами?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Армия - не место для транссексуалов. Такой запрет недавно принял президент США Дональд Трамп

В обзоре британских СМИ 28 июля:

"трудный развод" Британии с ЕС;

поддержка транссексуалов в армии;

встреча принца Гарри и Мелании Трамп;

польза алкоголя.

Трудный развод

Копірайт зображення Getty Images Image caption Неуступчивость Терезы Мэй тормозит переговоры о "брексите"

ЕС пригрозил Британии, что может на два месяца приостановить переговоры об условиях торговли после выхода страны из Евросоюза.

Это произошло после того, как переговоры о "брексите" зашли в тупик, сообщает издание Independent.

Independent называет такую ​​ситуацию очередным поражением премьер-министра страны Терезы Мэй, ведь она считает вопросы торговли своим высоким приоритетом.

По плану правительства г-жи Мэй, переговоры о торговле должны начаться в октябре, однако ее неуступчивость в вопросе финансовой компенсации за выход из ЕС усложнила и без того нелегкую ситуацию.

Заявление ЕС появилось после того, как переговорщики по "брекситу" с обеих сторон не смогли договориться о статусе граждан стран Евросоюза, проживающих в Великобритании. Именно поэтому Мишель Барнье, глава группы переговорщиков от ЕС, и предупредил, что переговоры не могут перейти к следующей фазе, пока Британия не определится со своим видением относительно граждан ЕС и условиями "развода" вообще.

"Как только Великобритания четко определит характер своих обязательств, мы будем готовы обсудить их с британскими переговорщиками. Я понимаю, что во время переговоров нужно находить компромиссы, но нам до этого еще далеко", - цитирует г-на Барнье Independent.

"Да" транссексуалам в армии?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп считает, что американские солдаты не должны заниматься "огромными медицинскими расходами и проблемами, которые возникают из-за появления транссексуалов в числе военных"

Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон осудил позицию Дональда Трампа по американским транссексуалам, которым он своим решением запретил служить в армии, пишет Daily Telegraph.

Г-н Фэллон заявил, что британские вооруженные силы выступают против всех форм дискриминации.

"Я хочу, чтобы наши военные были абсолютно открытыми. Это правильно, когда военные являются в равной степени открытыми, независимо от их расы, цвета кожи, пола и сексуальности. Это только правильно", - подчеркнул министр во время своего визита в Австралию.

Газета напоминает, что в среду г-н Трамп объявил через Twitter о запрете службы в армии для транссексуалов "в любой роли". Он написал, что американские военные должны быть "решительными и сильными", а не заниматься "огромными медицинскими расходами и проблемами, которые влекут за собой транссексуалы среди военных".

Daily Telegraph добавляет, что 27 июля американский адмирал, командующий одним из крупнейших авианосцев в мире, стал первым, кто пообещал игнорировать запрет Трампа, подчеркнув, что отношение к военнослужащим должно базироваться только на их способности выполнять задачи.

Принц Гарри встретится с Меланией

Копірайт зображення Getty Images

Принц Гарри станет первым членом королевской семьи, который встретится с женой Дональда Трампа Меланией, анонсирует газета Daily Mail.

По информации издания, "первая леди" США возглавит американскую делегацию на "Играх непокоренных", которые пройдут в Канаде осенью.

Daily Mail напоминает о недавнем решении отложить визит главы Белого дома в Великобританию до следующего года.

Газета также рассказывает, что Белый Дом объявил 27 июля о планах г-жа Трамп представлять США на спортивных соревнованиях раненых и бывших военных в Торонто вместе с 90 ветеранами Вооруженных сил США.

Бокал вина против диабета

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вино полезно для здоровья?

Бокал алкогольного напитка, выпитый три или четыре раза в неделю, снижает риск сахарного диабета, пишет Daily Mirror, ссылаясь на недавнее исследование датских ученых.

Они пришли к выводу, что употребление алкоголя мужчинами уменьшает их шансы заболеть диабетом 2-го типа на 23%. У женщин этот показатель еще лучше - 32% по сравнению с теми, кто выпивает менее одного раза в неделю.

Лучше всего от диабета помогает вино, а пиво и крепкие напитки показали худший результат, продолжает газета.

Daily Mirror цитирует руководителя исследования, профессора Джанни Толструпа из Университета Южной Дании, который объяснил, что полифенолы в вине, особенно красном, могут помочь регулировать уровень сахара в крови.

Впрочем, газета также цитирует предостережение представительницы организации Diabetis UK Эмили Бернс: "Мы не рекомендуем людям принимать полученные данные за "зеленый свет", разрешающий пить больше".

Розанна О'Коннор из Public Health England предупредила: "Алкоголь способствует развитию серьезных заболеваний, в частности, определенных типов рака, болезней сердца и печени".

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС