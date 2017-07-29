Зачем Порошенко забрал гражданство у Саакашвили? СМИ

Читайте в обзоре иностранных СМИ:

Почему Порошенко лишил гражданства Саакашвили

Из-за чего Россия угрожает Румынии

Как на это отреагировал Бухарест

Кто такой новый глава администрации президента США

Порошенко против Саакашвили - почему?

Копірайт зображення AFP

О лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства пишет последнее число влиятельного британского еженедельника Economist. В статье под заголовком "Такая лояльность одноклассника: Украина лишила гражданства одного из противников своего президента" журнал объясняет, почему так произошло: "Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал угрозой для власти Петра Порошенко".

Economist напоминает историю отношений этих двух политиков.

"Чтобы помочь с введением изменений в своей стране, он (Порошенко - Ред.) Обратился к своему старому другу, пригласив господина Саакашвили в мае 2015 возглавить жизненно важную Одесскую область. Господин Порошенко предоставил ему украинское гражданство и объявил его" большим другом Украины " . Однако старые друзья стали заклятыми врагами чуть больше, чем за год. в ноябре 2016 г-н Саакашвили подал в отставку и ушел в оппозицию ".

Economist пишет, что лишение бывшего лидера Грузии украинского гражданства возмутило украинские СМИ и политикум. "Некоторые сравнивают этот шаг с заключением Януковичем его главной соперницы и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в 2011 году", - отмечает британский еженедельник.

Издание предполагает, что шаг Порошенко связан с приближением выборов и "зачисткой" потенциальных конкурентов и критиков власти. "Около 70% украинский считают, что страна движется в неправильном направлении. Автократическое обращения господина Порошенко с господином Саакашвили вряд ли сможет убедить людей в другом", - отмечает Economist.

Россия угрожает Румынии

Копірайт зображення REUTERS/Grigory Dukor

Российские СМИ активно обсуждают инцидент с российским самолетом, на борту которого был вице-премьер-министр страны Дмитрий Рогозин. 28 июля Румыния не позволила самолету российской компании S7 пролететь через свою территорию в Кишинев, откуда господин Рогозин собирался ехать в Тирасполь на празднование 25-й годовщины российского миротворческого контингента в Приднестровье.

Газета "Комсомольская правда" вынесла в заголовок статьи о событиях в небе Румынии твит российского чиновника: "Рогозин - Румынии, которая развернула самолет с россиянами на борту:"Ждите ответа, гады".

"Бухарест поддержал прорумынских националистов Молдавии, которые выступили резко против празднования 25-летия российской миротворческой миссии в Приднестровье. В пятницу Румыния не позволила самолету компании S7 с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свою территорию в Кишинев. К радости пикетчиков из местных русофобов, которые готовили в аэропорту Кишинева митинги протеста", - пишет "Комсомольская правда".

Газета наводит комментарий эксперта по имени Евгений Супер, который обвинил Румынию, а вместе с ней и Молдову, в стремлении "выслужиться перед старшими европейскими и заокеанскими братьями". "Румыния всегда умела чутко выбирать покровителей, которые казались ей наиболее сильными - и сейчас, будучи членом НАТО и ЕС, вполне ожидаемо продолжает вектор антироссийской внешней политики", - считает он.

Политический обозреватель убежден, что России не стоит каким-либо образом отвечать на действия Румынии, которые он называет "провокацией".

"Нужно понимать, что это государство сегодня не имеет никакого значения в международной политике и таким образом пытается лишь напомнить о своем существовании и доказать лояльность прежде всего США. Итак, пусть Штаты и отвечают за своих вассалов, а высылка американских дипломатов из РФ - хорошее начало для наступления такого долгожданного периода отрезвления в отношениях России с западными элитами", - цитирует "Комсомольская правда" эксперта Евгения Супера.

Впрочем, газета "Коммерсант" сообщает, что о приключениях господина Рогозина в небе Восточной Европы уже проинформировали главу правительства России Дмитрия Медведева. Сейчас, пишет газета, российская сторона пытается идентифицировать лиц, принимавших решение не пускать самолет с Рогозиным не только в Румынии, но и в Венгрии, которая также запретила ему пролет в своем воздушном пространстве.

Румынские СМИ: "Это провокация"

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в Кишиневе

Комментируют инцидент с господином Рогозиным и румынские СМИ. Многие из них называют его "провокацией со стороны России". В статье "Скандал и угрозы российского вице-премьера газета Evenimentul Zilei обращает внимание на то, что господин Рогозин "использовал самолет, на котором было много рядовых граждан, чтобы прибегнуть к антирумынской пропаганде".

Газета пишет, что российскому чиновнику было хорошо известно, что "ему запрещен въезд в ЕС из-за аннексии Крымского полуострова" Россией. Следовательно, добавляет Evenimentul Zilei, решение ехать в Кишинев через Румынию было "чистейшей воды русской провокацией".

Газета напоминает своим читателям, что господин Рогозин является спецпредставителем российского президента Владимира Путина по Приднестровью. В своей книге "Враг народа", вышедшей в 2006 году, он называл молдаван и румын, которые противостояли пророссийским сепаратистам в этом регионе, фашистами.

Будет ли порядок в Белом Доме?

Новые назначения в администрации президента США Дональда Трампа осматривает газета New York Times. Издание предполагает, что назначение отставного четырехзвездочного генерала Джона Ф. Келли на должность главы администрации привнесет больше порядка в "хаотическое" функционирование этого Белого Дома.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Трамп назначил нового главу своей администрации

Бывшему военному придется немало потрудиться, чтобы наладить четкое сотрудничество между "постоянно враждующими помощниками и советниками, большинство из которых приехало в Вашингтон практически без опыта работы в федеральном правительстве", пишет New York Times.

Газета обращает внимание на то, что, в отличие от других соратников господина Трампа, генерал Келли никак не связан с нынешним главой Белого Дома. "К тому же, он не всегда поддерживал политику господина Трампа, открыто ставя под сомнение необходимость строительства стены на границе с Мексикой, а также называл Россию угрозой для Соединенных Штатов, когда сам президент подавал сигналы о более дружественные подходы в Москву", - рассказывает New York Times.

В то же время за шесть месяцев пребывания в должности главы Департамента внутренней безопасности господин Келли показал себя как жесткий противник нелегальной иммиграции. Он также стал на защиту зятя президента Джареда Кушнера, который пытался установить канал связи с Кремлем. Господин Келли считает, что это "не бог весть что".

В мае этого года г Келли критиковали за призывы к президенту Трампа "применить меч против прессы". Поэтому неудивительно, что президент США считает генерала Келли "одним из наших крупнейших звезд", заключает газета.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС