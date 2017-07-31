В Нидерландах запускают гендерно-нейтральные поезда - СМИ

В понедельник западная пресса пишет о:

гендерной нейтральности в голландских поездах

сработавшей "ставке" Владимира Путина на Дональда Трампа

начале "санкционно-дипломатической" войны

и том, сколько молодых британцев видели корову.

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Гендерно-нейтральные поезда

Железная дорога Нидерладов решила изменить объявление в поездах для приветствия пассажиров, чтобы сделать его более гендерно-толерантным, сообщает Times.

Теперь, зайдя в вагон одного из голландских железнодорожных перевозчиков, вместо традиционного "дамы и господа", вы услышите "дорогие путешественники".

Директор перевозчика Nederlandse Spoorwegen (NS) Роджер ван Бокстел объяснил такое решение необходимостью компании идти в ногу со временем.

Обращение "дамы и господа" звучит несколько официально для реалий Роджер ван Бокстел , глава NS

"Персонал наших поездов хочет, чтобы все чувствовали себя желанными гостями. Нам тоже кажется, что обращение "дамы и господа" звучит несколько официально для реалий", - цитирует газета главу NS.

По его словам, эта версия гораздо короче остальных предложенных вариантов, выдвинутых на рассмотрение, и не содержит обращение к представителям ЛГБТ-сообщества.

И некоторых такие изменения возмутили. В частности, глава "Партии Свободы" Вилдерс посоветовал компании заниматься движением поездов по графику.

"NS совсем потеряла голову", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе городские власти Амстердама приняли решение, обязывающее использовать гендерно-нейтральные обращения во всех транспортных средствах, следуя примеру лондонского метрополитена.

Нововведение начнет действовать уже к концу этого года.

Удивительная "ставка" Путина

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"Ставка" российского президента Владимира Путина на Дональда Трампа дает удивительные результаты - под таким заголовком New York Times публикует статью о требовании Москвы сократить количество американских дипломатов в России на 755 человек.

Путин рассчитывал на то, что Трамп, который так увлеченно говорил о России и ее лидере, начнет вести себя с этой страной так, как это, по его мнению, давно должен делать Запад, пишет издание.

"То есть, как с супердержавой, которой она (Россия. - Ред.) когда-то была, или по крайней мере как с силой, с мнением которой считаются от Сирии до Европыу", - продолжает New York Times.

Мы уже некоторое время живем в состоянии новой холодной войны. Любая надежда на краткосрочное улучшение отношений исчезла New York Times

"Ставка просто удивительно выстрелила", - добавляет издание.

Газета напоминает о новом законе о санкциях, которые на прошлой неделе при абсолютной поддержке одобрил Конгресс. Он фактически связал руки Трампу в его поведении по отношению к Москве.

Требованием отправить домой большое количество американских дипломатов российский президент, которого знают как "замечательного тактика и не слишком выдающегося стратега", снова изменил ход игры, отмечает New York Times.

Теперь, по словам американских чиновников и независимых экспертов, он может пойти на эскалацию конфликта между Москвой и Вашингтоном в стиле холодной войны, вместо того, чтобы тихо "манипулировать" событиями, прибегая к хитрости, кибератакам и информационной войне.

"Мы уже некоторое время живем в состоянии новой холодной войны. Любая надежда на краткосрочное улучшение отношений исчезла", - цитирует New York Times работника американской разведки Ралфа Моватта-Ларссена.

Копірайт зображення iStock Image caption Россия запретила дипломатам США пользоваться дачей в Сосновом бору

Начало "санкционно-дипломатической" войны

Российские эксперты, в свою очередь, называют требование Кремля "началом санкционно-дипломатической войны" между Вашингтоном и Москвой.

Так, газета "Ведомости" цитирует российского эксперта-международника Василия Кашина, который называет такой шаг "беспрецедентной по своему масштабу акцией" и отмечает, что такое количество дипломатов из страны не высылали даже во времена Холодной войны.

"Такая массовая высылка приведет к значительным материальным расходам и усложнит работу американских дипломатов по всем направлениям связей с Россией", - говорит специалист.

Сейчас г-на Трампа видят в России слабым политиком, который уступает элитам и законодателям Ведомости

Политолог Алексей Макаркин, в свою очередь, предупреждает, что такие действия Москвы могут сопровождаться усилением ограничений на сотрудничество с Западом и в самой России. Речь идет как о вероятном росте количества "нежелательных иностранных организаций", так и о проблемах в коммерческой сфере. Что касается последней, то может встать вопрос границы лояльности к западным компаниям, в которых работают граждане России, пишет издание со ссылкой на политолога.

Появления "полноценного железного занавеса" г-н Макаркин не ожидает, и старые ограничения для Москвы, вроде нежелания портить внутриполитическую ситуацию для г-на Трампа, больше не действуют, считает он.

"Сейчас г-на Трампа видят в России слабым политиком, который уступает элитам и законодателям", - цитируют "Ведомости" российского эксперта.

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Далекие от природы

Один из восьми молодых людей никогда не видел корову в реальной жизни. Таковы данные исследования, проведенного организацией The Prince's Countryside Fund, сообщает The Telegraph.

Так, согласно полученной информации, 12% британцев в возрасте от 18 до 24 лет никогда в жизни не видели рогатый скот, разве что по телевизору. В то же время, 20% опрошенных признались, что никогда не выезжали за пределы города, в котором родились и выросли.

Многие представители молодого поколения не имеют представления о преимуществах загородной жизни и не понимают, откуда берется пища, которую они едят

Тот же опрос показал, что молодежи не хватает знаний об овощах и фруктах. Так, 54% опрошенных не знали, что клубника - летняя ягода, отмечает издание.

"Это исследование доказывает, что многие представители молодого поколения не имеют представления о преимуществах загородной жизни и не понимают, откуда берется пища, которую они едят", - цитирует газета главу организации Лорда Курри.

Всего в опросе приняли участие две тысячи британцев.

Обзор прессы подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС