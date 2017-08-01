Обзор СМИ: получит ли Украина Джавелины?

Копірайт зображення AFP Image caption Переносные противотанковые комплексы на вооружении многих армий мира

В обзоре:

На самом ли деле США предоставят оружие Украине

Как ударит по россиянам дипломатическая война с США

Очередное увольнение в Белом Доме

Какие ограничения для граждан ЕС готовит Великобритания

Получит ли Украина "Джевелины"?

Американское оборонное ведомство Пентагон разработало план поставок оружия в Украину, утверждают две американские газеты, Wall Street Journal и USA Today, ссылаясь на собственные источники в правительстве США.

Wall Street Journal отмечает, что информация о планах поставки оружия Украине получила резонанс на фоне дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном.

"Американские военные чиновники и дипломаты говорят, что вооружение, которое они называют оборонительным, должно сдерживать агрессивные действия Москвы", - пишет издание.

Газета рассказывает, что "когда Россия захватила и присоединила в 2014 году Крымский полуостров, который принадлежит Украине, а затем начала поддерживать русскоязычных повстанцев на востоке страны, Вашингтон, опасаясь эскалации конфликта, в значительной степени ограничил военную поддержку Киева, сузив ее до так называемого нелетального оружия и помощи в проведении военных учений".

В то же время Wall Street Journal отмечает:

Американські військові чиновники та дипломати кажуть, що озброєння, яке вони називають оборонним, має стримувати агресивні дії Москви Wall Street Journal

"Высокопоставленное официальное лицо заявило, что пока не принято никакого решения относительно предложения о поставке вооружения. Никто не обсуждал этот вопрос на заседании высокого уровня, которое состоялось в Белом доме на прошлой неделе.

"Чиновник сказал, что президенту Дональду Трампу о плане не докладывали, и его позиция по этому вопросу неизвестна", - добавляет газета.

Впрочем, по ее информации, этот план одобрил министр обороны США Джеймс Маттис.

Американские чиновники говорят, что они обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе на фоне роста нарушений перемирия и отсутствия прогресса по урегулированию конфликта.

"Россияне предоставляют (сепаратистам. - Ред.) технику, включая современные виды оружия. Они также направляют военных советников", - цитирует Wall Street Journal американского генерала Кертиса Скапаротти.

Москва, как известно, отрицает поддержку сепаратистов и критикует Запад за его помощь Украине.

А недавно Кремль предостерег, что любые шаги США по предоставлению оружия Украине еще больше ослабят усилия, направленные на достижение мира на Донбассе.

Газета напоминает, что новый специальный представитель США по Украине Курт Волкер уже встретился с европейскими официальными лицами и сообщил им, что решение о предоставлении "оборонительного оружия" Украине, скорее всего, неизбежно, но среди европейских единодушия в этом вопросе до сих пор нет.

Кремль ударит по своим?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Посольство США в России должно сократить свой штат

О том, как скажется на работе американского посольства в России требование Кремля сократить персонал дипмиссии на 755 человек, пишет New York Times.

Газета цитирует воспоминания бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, который в начале своей дипломатической карьеры уже сталкивался с подобной ситуацией.

Последний раз такое резкое сокращение персонала посольства в России произошло в конце холодной войны в 1986 году.

Пайфер, тогда дипломат начинающий, прибыл в Москву, чтобы заниматься вопросами разоружения. Но проработать в этой области он успел целых четыре дня. А на пятый, как и многие другие его коллеги, был вынужден поменять костюм и начищенные до блеска ботинки на что-то попроще, чтобы косить газоны, ремонтировать сантехнику и даже убирать туалеты.

"Тогда отношение посольства было таким: если они думают, что они закроют нас, мы им покажем, - цитирует New York Times Пайфера, который сейчас является старшим научным сотрудником Института Брукингса в Вашингтоне. - Я думаю, что посольство адаптируется и в этот раз".

Газета пишет, что требование Москвы, чтобы Соединенные Штаты сократили персонал своих дипмиссий в России, ударит и по местным сотрудникам, ведь количество персонала посольства "оценивается от 1200 до 1300 человек, и подавляющее большинство - россияне".

New York Times приводит мнение экспертов, которые прогнозируют, что "на фоне постоянного ухудшения отношений между двумя странами, основные функции, такие как политический и военный анализ, а также разведывательная деятельность, будут сохранены", а программы американо-российского сотрудничества в области, скажем , культуры, торговли и науки, скорее всего, будут сокращены или вообще свернуты.

Еще одно направление сотрудничества, которое подвергнется сокрушительному удару в результате сокращения персонала, - это выдача виз россиянам.

Пока местные сотрудники консульского отдела посольства, а таких около 50-ти, ждут сообщения о сокращении высокооплачиваемых по российским стандартам должностей, рядовые граждане страны будут вынуждены ждать оформления американских виз месяцами, рассказывает New York Times.

"Я не думаю, что Путин слишком проникается этим", - сказал газете Джеймс Коллинз, служивший послом США в России с 1997 по 2001 год. По его мнению, с приближением выборов для главы России гораздо важнее показать, что он может противостоять американцам и защищать российские интересы.

Вся уволенная президентская рать

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава пресс-службы Белого Дома Энтони Скарамуччи покидает свой пост через 11 дней после начала своей работы

На фоне неожиданного увольнения директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который проработал в Белом Доме аж 11 дней, британская газета Daily Telegraph составила список американских чиновников, которые остались без своих должностей с тех пор как хозяином Белого Дома стал Дональд Трамп.

Издание отмечает, что с 20 января 2017 года количество чиновников топ-уровня, либо услышали от Трампа его коронное "Вы уволены!", либо сами ушли из правительства из-за конфликтов с Белым Домом, стремительно растет.

Список возглавляет факт увольнения директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Газета называет отставку господина Коми "чуть ли не самым противоречивым увольнением", причиной которого стало расследование обстоятельств контактов штаба Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года.

Следующая в списке - Салли Йейтс. Тогдашний генеральный прокурор США была уволена Трампом после того, как приказала сотрудникам Министерства юстиции США не пускать в действие спорный "миграционный запрет" президента, поскольку сомневалась в его легитимности.

А вот советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн сам подал в отставку после того, как всплыла информация о его контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Прокурор Прит Бхарара, известный борец с коррупцией на Уолл-стрит, был уволен Дональдом Трампом после отказа выполнить просьбу генерального прокурора уйти в отставку добровольно.

А глава Управления США по государственной этике Уолтер Шауб сам ушел с должности в знак протеста против политики Трампа.

По собственной инициативе покинул пост и Майкл Дубко, основатель "Crossroads Media", который в Белом Доме занимал пост директора по коммуникациям. Американские СМИ жестко критиковали Дубко за его коммуникационную стратегию, которая, как считалось, привела к разногласиям между президентом и его командой.

Одним из проявлений этих разногласий была отставка главы президентской администрации Рейнса Прибуса. А за несколько дней до его отставки пост пресс-секретаря Белого Дома покинул Шон Спайсер. Вместе со Спайсером Белый Дом покинул и его помощник Майкл Шорт.

И вот 31 июля стало известно, что новый глава канцелярии президента Джон Келли уволил нового директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи. В пресс-релизе, который состоит из трех параграфов, Белый Дом "пожелал ему всего наилучшего".

О миграционных ограничениях

Копірайт зображення АР

Граждане стран ЕС в марте 2019 года все-таки утратят право въезжать в Великобританию без каких-либо ограничений, сообщает британское издание Independent, ссылаясь на заявление пресс-службы кабинета министров страны.

Это заявление призвано положить конец разногласиям в лагере консерваторов по поводу того, стоит ли сохранять право свободного передвижения для граждан стран ЕС после выхода "брексита".

"Позиция премьер-министра очень четкая и хорошо известна. Свободное передвижение прекратится в марте 2019 года", - цитирует Independent представителя кабинета.

Independent отмечает, что Даунинг-стрит обнародовала заявление на фоне "существенной переориентации правительства на более мягкий "брексит", который имеет целью сгладить последствия для страны выхода из ЕС.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС