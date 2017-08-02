СМИ о Джавелинах: необходимость или ошибка?

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"За и против" поставок летального оружия Украине - в обзоре международных изданий от 2 августа.

Британская сдержанность

Несмотря на призывы в США о поставках Украине оружия, Марк Седвилл, советник по вопросам нацбезопасности британского премьера Терезы Мэй, предупредил, что это может привести к усилению противостояния с Россией, пишет Daily Telegraph.

"Очень важно, чтобы мы не подливали масло в огонь. В последнее время за рубежом на Востоке наблюдалось значительное оживление", - заявил он.

Любое решение США вооружить Киев, вероятно, будет подталкивать Британию сделать то же самое Daily Telegraph

Как напоминает издание, Украина неоднократно призывала Запад предоставить ей противотанковое оружие после того, как три года назад поддерживаемые Россией сепаратисты захватили отдельные территории Донбасса. До сих пор западные страны не хотели делать этого "из-за страха спровоцировать Кремль и вызвать усиление военных действий", которые уже унесли жизни 10 тысяч человек с 2014 года.

Помощь до сих пор, в основном, ограничивалась проведением учений для украинской армии и поставками нелетальных средств, в частности наборов первой помощи, зимней формы, бронежилетов и т.п.. Но теперь США могут перейти к поставке противотанковых систем "Джавелин" и систем противовоздушной обороны.

"Любое решение США вооружить Киев, вероятно, будет подталкивать Британию сделать то же самое. Вчера вечером пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявил, что британская политика по ограничению помощи нелетальными средствами и обучением не изменилась, и любое решение [для окончания] трехлетней войны должно быть политическим, а не военным", - пишет Daily Telegraph.

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"Было бы ошибкой"

По мнению колумниста Bloomberg Леонида Бершидского, предоставление американского "летального оборонительного оружия" Украине дает военным США и России "соблазнительную возможность" испытать их последние разработки. "Вместе с тем, это может сделать конфликт в восточной Украине еще более кровавым", - добавляет он.

"В течение двух лет обе стороны, в основном, придерживались линии разграничения (за исключением незначительных вторжений), поэтому не существует военной необходимости предоставлять Украине смертоносное оружие, если только США не побуждают ее к попытке вернуть "народные республики". Это было бы ошибкой", - считает г-н Бершидский.

Несмотря на то, что Россия отрицает поставки танков украинским сепаратистам, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнаружил, что они таки имели место. По разным подсчетам, на неподконтрольных территориях находится от 700 до 1000 танков.

По словам Бершидского, использовать "Джавелины" против танков сепаратистов было бы все равно, что идти "на муху с обухом", поскольку Россия имеет более 20 тысяч танков типа Т-72 и Т-80, которых достаточно, чтобы обеспечивать физическое превосходство независимо от того, сколько танков будет уничтожено врагом.

К тому же, добавляет он, Т-72 и Т-80 удачно можно обезвредить советским оружием, которым пользуются как украинская армия, так и сепаратисты.

"Джавелины" же необходимы для уничтожения лучших российских танков на сегодня - Т-90 с современной системой динамической защиты "Реликт", - пишет он. - До сих пор не задокументировано ни одного случая попадания "Джавелина" в Т-90", - замечает Бершидский.

"Если выяснится, что США не имеют эффективной защиты от современных российских танков, это будет проблемой".

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"Лучшее время"

Противоположного мнения о поставках летального оружия Украине придерживается американская газета Boston Herald. Она напоминает, что прошло три с половиной года после того, как российские войска захватили украинский Крым, а также начали слать оружие, танки и советников в помощь сепаратистам на востоке. Около 10 тысяч человек были убиты в результате конфликта, добавляет газета.

Владимир Путин стремится восстановить старую советскую империю. Но даст ли Дональд Трамп это сделать? Boston Herald

"В течение этих лет реакция администрации Обамы заключалась в санкциях против России и покупке "военной" помощи в виде очков ночного видения и пакетов готовой еды", - утверждает издание.

Газета отмечает, что "никто не хочет эскалации конфликта, но нарушения режима прекращения огня стали настолько многочисленными, что любое временное соглашение практически теряет всякий смысл".

Учитывая запланированные масштабные российские военные учения на восточном фланге НАТО, "сейчас лучшее время усилить Украину в военном плане и одновременно дать понять, что США не будут стоять в стороне перед лицом российской агрессии", считает Boston Herald.

"Владимир Путин стремится восстановить старую советскую империю. Но даст ли Дональд Трамп это сделать?"

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Реликтысоветской эпохи

Несмотря на разнообразие величественных соборов, тысячи туристов приезжают в Украину, чтобы воочию увидеть реликты советской эпохи, пишет Independent.

Среди наиболее интересных для них мест лидирует Чернобыльская атомная станция вместе с остатками заброшенной Припяти и гигантской радиолокационной станцией для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Каждый день несколько агентств отвозят группы туристов, в основном из-за рубежа, в Чернобыльскую зону. Как рассказали изданию представители одной из таких фирм, если в 2000 году они сделали только один тур в Чернобыль, в 2016 году они показали непосредственные последствия аварии уже 7500 туристам.

Еще одной изюминкой для иностранцев, интересующихся эпохой Холодной войны, является бывшая военная база 46-й ракетной дивизии в Первомайске Николаевской области.

Как напоминает издание, когда-то Украина имела третий крупнейший ядерный арсенал мира. После того, как боеголовки вывезли в Россию, шахты для них были разрушены или залиты бетоном. Единственная сохранилась как музей и находится в Первомайске.

Как отмечает издание, до того, как Россия захватила Крым и поддержала сепаратистов на востоке, российские военные часто привозили свои семьи в Первомайск, чтобы те могли увидеть, в каких условиях они работают, цитирует газета музейных гидов. Идентичные места для баллистических ракет в России остаются строго засекреченными.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС