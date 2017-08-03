Как Трамп подписывал санкции против России - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

В обзоре прессы в четверг:

• Санкции без церемоний

• Венеция в плену туристов

• Брексит на пути преподавателей

• За чертой футбола

Санкции без церемоний

Комментируя подписание Дональдом Трампом нового пакета санкций против России, Ирана и КНДР, Guardian пишет, что эта процедура не сопровождалась ни одной церемонией.

Обычно важные законы подписываются в присутствии камер, однако на этот раз операторов не впустили в Овальный кабинет.

Газета также называет необычным то, что при подписании закона президент Трамп распространил не одно, а сразу два заявления.

"Они похожи по содержанию, но первое написано более законодательно, а второе - по тональности более личное", - пишет Guardian.

Замечания Трампа касаются, в основном, той части закона, где говорится об ограничении его права смягчить санкции против России без согласия Конгресса.

"Создатели нашей конституции отдали внешнюю политику в руки президента. Этот законопроект станет свидетельством мудрости этого выбора", - написал Трамп в заявлении.

Guardian также цитирует чиновника совета нацбезопасности времен Барака Обамы Адама Смита, который назвал решение американских законодателей "беспрецедентным в смысле связывания рук президента".

Несмотря на это, он заметил, что администрация Трампа будет иметь немалую свободу относительно того, как интерпретировать и выполнять нормы о санкциях.

"Существует тактика затягивания. Исполнительной ветви власти не обязательно не подчиняться закону, чтобы его не выполнять", - отметил Смит.

Венеция в плену туристов

Копірайт зображення EPA Image caption Протест жителей Венеции против "дикого туризма", прошедший в июле

О "захваченной туристами" Венеции, которая может превратиться в "Диснейленд на море", пишет New York Times.

Газета называет нынешним "саундтреком" города стук колесиков, на которых туристы со всего мира везут свои чемоданы через пешеходные мостики.

Как пишет издание, элементы венецианского диалекта до сих пор можно услышать от гондольеров, которые перевозят по каналам пары, озабоченные снятием селфи. Но обычно в городе слышна "смесь английского, китайского и других языков туристов, прибывших в город на гигантских круизных лайнерах и лоукостах".

Правительство Италии не радо тому, что здесь называют "низкокачественным туризмом", пишет издание. Чтобы изменить ситуацию, власти намерены ограничить количество туристов, которые могут попасть в город.

"Красота итальянских городов - не только в архитектуре, но и в том, как живут эти места, в магазинах, мастерских. Мы должны сохранить эту идентичность", - цитирует газета министра культуры.

Местных жителей больше всего раздражают огромные лайнеры, заходящие через канал Джудекка, пишет New York Times.

Оставшие в городе 50 тысяч венецианцев создали ассоциации по противостоянию большим кораблям и даже голосовали на неофициальном референдуме за их запрет.

Однако, как отмечает газета, корабли привозят в город деньги.

"Поскольку Венеция больше не является торговой силой, ей нужны все евро, которые город может получить. Круизные лайнеры не просто привозят в город деньги, они также создают рабочие места по всей цепочке - от механиков до официантов и водных такси", - отмечает New York Times.

Брексит на пути образования

Копірайт зображення Reuters

Планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по обеспечению прав граждан ЕС после "брексита" не вызвали восторга в университетской среде, пишет Independent.

Лучшие вузы страны, среди которых Оксфорд и Кембридж, требуют от правительства удовлетворить несколько их требований, чтобы высшее образование не пострадало от разрыва отношений с Брюсселем.

Сейчас образовательный сектор экономики ежегодно генерирует 73 млрд фунтов. Поэтому от Терезы Мэй требуют не мешать университетам развивать экономику.

Как пишет издание, университеты хотят, чтобы Мэй отказалась от идеи заставить каждого гражданина ЕС просить об "оседлом статусе". Зато тем, кто живет в Британии на постоянной основе, автоматически должно быть предоставлено право остаться.

Также преподаватели хотят, чтобы правительство отказалось от намерений лишать некоторых граждан ЕС права остаться, если они покинут страну более чем на два года.

Всего в документе 10 пунктов, в которых содержится призыв разъяснить планы правительства в отношении граждан ЕС.

"Хотя это только первая позиция правительства Великобритании на переговорах, отсутствие ясности приводит к значительным сомнениям относительно сохранения прав граждан ЕС, которые работают в наших университетах. Это также влияет на нашу способность брать на работу талантливых людей из Евросоюза", - цитирует Independent требования преподавателей.

За чертой футбола

Копірайт зображення AFP

Французская пресса не устает обсуждать тему, которая из чисто спортивной переросла в экономическую.

Планируемый переход игрока "Барселоны" Неймара в парижский клуб "ПСЖ" за астрономическую сумму в более 200 млн евро заставил журналистов задуматься о том, существуют ли вообще финансовые ограничения в современном футболе.

Газета Liberation пишет, что рекордный трансфер Неймара "выходит за все рамки - эмоций, спорта, геополитики и денег".

Газета отмечает, что Катару, который купил парижский клуб в 2011 году, удалось достичь невероятного успеха на ниве популяризации своего актива.

Владельцы "ПСЖ" могут получить "наиболее именитого игрока планеты", у которого только в Twitter 30 млн подписанных пользователей, тогда как семь официальных аккаунтов "ПСЖ" не дотягивают и до 6 млн, пишет Liberation.

Учитывая информацию о том, что Неймар в "ПСЖ" может получать зарплату после вычета налогов на уровне 30 млн евро в год, итоговые расходы владельцев парижского клуба могут достичь 500 млн евро в течение следующих пяти лет, отмечает газета.

Комментируя такую ​​заоблачную сумму трансфера, издание пишет, что "никаких ограничений теперь не существует, все виды регулирования или создания барьеров разрушены".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC