Культобзор: Шарлиз Терон - самая яркая звезда экшена

Копірайт зображення Getty Images Image caption Киево-Печерская лавра в 1869 году

В обзоре новостей культуры:

Киев до большевиков

Долгожданное возвращение на ТВ

В мире Шарлиз

Конец эпохи

Киев до большевиков

Большую галерею фотографий конца XIX века публикует Daily Mail. Часть из них - с видами Украины.

На старых снимках после цветовой коррекции отражена повседневная жизнь российских и украинских городов до прихода к власти большевиков.

"Это была бурная эпоха, на трон взошел последний император (Российской империи. - Ред.) Николай II", - описывает газета жизнь Российской империи в 1890-1900 годы.

В частности, на фотографиях можно увидеть, как выглядели Москва, Санкт-Петербург, Киев и Одесса, а также Кремль более ста лет назад. Украинцы с легкостью узнают Киево-Печерскую лавру, Аскольдову могилу, улицу Ришельевскую и Потемкинскую лестницу в Одессе.

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Долгожданное возвращение на ТВ

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун запускают собственное телевизионное шоу, сообщает New York Times. Американские актрисы не просто исполнят главные роли, но еще и станут продюсерами своего проекта, цитирует издание Стивена Гувейна, представителя Энистон, любимицы миллионов еще со времен сериала "Друзья".

События шоу разворачиваются вокруг утренней информационной программы на одном из телевизионных каналов в Нью-Йорке. Над сценарием, скорее всего, будет работать Джей Карсон - бывший советник Хиллари и Билла Клинтонов, а также бывший продюсер "Карточного домика".

Дружба двух актрис завязалась во время съемок "Друзей", где Риз Уизерспун появилась в нескольких эпизодах в роли младшей сестры Рэйчел (героиня Дженнифер Энистон в "Друзьях". - Ред.), пишет издание.

Энистон говорит, что готова вернуться на телевидение.

"Я много об этом думала. Это и есть работа. Это то место, где производится качественный продукт. На этом этапе своей карьеры я хочу быть частью удивительных историй, невероятных персонажей и просто хорошо проводить время", - цитирует издание отрывки из интервью актрисы для Variety.

Сейчас обсуждается соглашение о продаже прав на показ сериала.

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В мире Шарлиз

Обозреватель Independent Кларис Лари называет Шарлиз Терон одной из ярких современных звезд в жанре экшен.

Автор делится впечатлениями от просмотра шпионского триллера "Атомная блондинка", в котором лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" исполняет роль агента британской разведки МИ6, и отмечает, что эта лента блестяще раскрывает все ее таланты.

"Если у кого-то и были сомнения относительно того, насколько Терон заслуживает звания "самой значимой актрисы в жанре экшен, позвольте этим сомнениям исчезнуть навсегда", - пишет обозреватель издания.

В героине Шарлиз Терон Лоррейн есть что-то от Джеймса Бонда, отмечает автор. У нее даже появляется своя "девушка Бонда" в образе французского агента, роль которой исполнила София Бутелла.

Конечно, фильм привлекает внимание скорее зрелищностью, чем сюжетом, пишет Лари. А в разнообразии зрелищных сцен прослеживается совершенство хореографии и постановки поединков, с которыми так мастерски справляется Терон.

"Никаких трюков с камерой, никакой музыки. Только кадры нокаутов", - пишет она.

Лента получилась вполне типичной для своего жанра, и вряд ли зрители увидят в ней что-то новое, несмотря на то, что сюжетная линия иногда может показаться довольно запутанной, констатирует обозреватель Independent.

"Но это не имеет большого значения, ведь новаторство "Атомной блондинки" - совсем в другом: а именно - в каблуке Шарлиз Терон, который впивается в чье-то лицо", - заключает автор.

В украинский кинопрокат лента "Атомная блондинка" вышла на прошлой неделе.

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Конец эпохи

Времена, когда семьи собирались по вечерам у телевизоров для коллективного просмотра любимых телешоу, подкодят к концу.

Семейную традицию, которая определяла жизнь большинства британцев в течение нескольких десятилетий, вытеснило развитие кабельных каналов и сервисов наподобие Netflix и BBC iPlayer, обеспечивающих своих подписчиков неограниченным доступом к контенту, сообщает Guardian со ссылкой на результаты последнего исследования, проведенного британской правительственной организацией Ofcom.

Так, результаты отчета показывают, что сегодня 45% британцев ежедневно смотрят телешоу в одиночестве. А треть опрошенных призналась, что довольно часто они с членами своих семей смотрят разные программы каждый на своем устройстве, находясь в одной комнате.

Такие изменения вызваны, по мимо всего прочего, стремительным развитием современных технологий, добавляет газета.

По словам представителя Ofcom Линдси Фаззел, в будущем этот тренд будет только усиливаться. В то же время нельзя сказать, что люди совсем перестали смотреть телевизор.

"Есть события, которые людям до сих пор важно смотреть вместе, и они продолжают получать от этого удовольствие", - цитирует газета Фаззел.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба Мониторинга ВВС