Обзор СМИ: как "Деспасито" и его создатели бьют рекорды

Копірайт зображення Getty Images

Forbes ставит под сомнение действенность последнего усиления американских санкций против России.

"Подобные меры только усилят точку зрения России о том, что любое сотрудничество с Западом является проявлением слабости", - пишет издание.

"Попытки Запада ограничить вмешательство России в дела других стран будут иметь серьезные и далеко идущие последствия", - добавляет Forbes.

Как отмечает издание, принятие новых санкций, несмотря на положительные официальные заявления, пожет спровоцировать "месть" со стороны Москвы путем эскалации конфликта.

Так, российский депутат Виталий Милонов призвал усилить поддержку сепаратистов на Донбассе, в частности предоставить им российское гражданство.

"Это, а также недавние заявления спецпредставителя США по украинскому вопросу Курта Волкера о необходимости поставки Украине "оборонительного оружия" потенциально может подогреть конфликт", - прогнозирует издание.

Впрочем, более вероятно, что, несмотря на ситуативные вспышки насилия, новые санкции приведут к длительному замораживанию конфликта, заключает издание.

Арест "героя Интернета"

Image caption Хатчинсу вменяют создание программы, с помощью которой похищалась информация о банковских онлайн-операциях и данные платёжных карт

Маркус Хатчинс, британский эксперт по кибербезопасности, который стал героем интернета после того, как сумел остановить распространение вируса WannaCry, был арестован в аэропорту Лас-Вегаса по обвинению в другом преступлении, пишет New York Times.

Британца обвинили в создании вируса Kronos, предназначенного для кражи данных банковских карт при покупках в интернете. Второй фигурант дела обвиняется в создании видеоинструкции по использованию вируса и его продаже. Имя предполагаемого сообщника Хатчинса не называется.

В частности, зафиксирован факт продажи программы за 2 тысячи долларов в июне 2015 года. Однако в обвинительном заключении не упоминаются доказательства причастности Хатчинса.

Один из "белых хакеров" Мартин Гротьен предполагает, что Хатчинс мог оказаться под подозрением, поскольку сотрудники ФБР, возможно, нашли аккаунты на закрытых форумах, где он маскировался под создателей вирусов.

"Многие "белые хакеры" так делают, но доказать невиновность в этом случае будет трудно", - добавил он.

Специалист по безопасности из компании Proofpoint Райан Калембер придерживается того же мнения: "ФБР могло легко спутать добросовестное исследование вируса с нелегальной деятельностью", отмечает издание.

Туристические злоключения

Британским туристам, которые планируют провести отпуск в Европе, советуют быть особенно бдительными из-за угроз испанских анархистов, пишет The Times.

Копірайт зображення EPA Image caption Испанские анархисты обвиняют туристический сектор страны в "уничтожении" Барселоны

Накануне лидер группы испанских анархистов обвинил туристический сектор страны в "уничтожении" Барселоны и Балеарских островов и пригрозил перейти к активным действиям, чтобы остановить этот процесс, пишет издание.

Как предупреждают туристические фирмы, протесты могут усилиться, из-за чего может возникнуть опасная для туристов ситуация.

На этой неделе неизвестные в масках атаковали экскурсионный автобус с британскими туристами в Барселоне. Напуганные люди подумали, что попали в засаду террористов, пока агрессивные молодчики резали колеса и разрисовывали окна автобуса, пишет издание.

"Деспасито" - на пьедестале

Копірайт зображення PA Image caption Совместный хит Луиса Фонса (на фото) и Дэдди Янки можно услышать везде

Латиноамериканский хит Despacito в исполнении Луиса Фонса и "короля" реггетона Дэдди Янки все-таки завоевал корону YouTube за наибольшее количество просмотров, пишет Time.

В эту пятницу песня оставила за бортом саундтрек к фильму "Форсаж" под названием "Увидимся" (See You Again) Уиза Халифа и Чарли Узы, который в прошлом месяце отвоевал первенство у фаворита "Gangnam Style".

Как напоминает издание, в прошлом месяце выяснилось, что этот типично латиноамериканский поп-хит стал популярным на стримингових платформах после того, как количество стримов превысило 4,6 миллиарда.

В видеосообщении для Time Дэдди Янки поблагодарил YouTube за успех "Деспасито".

Копірайт зображення EPA Image caption Дэдди Янки признает, что новые правила музыкальной индустрии пошли ему на пользу

"Музыкальная индустрия изменилась. Музыкальные правила изменились. И на YouTube возлагается большая ответственность, я это признаю", - заявил он.

Для Дэдди Янки это не единственная победа, ведь он, помимо всего прочего, еще и стал самым популярным исполнителем по запросам в популярной музыкальной сети Spotify, обогнав Эда Ширана.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС