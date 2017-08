Спортобзор: Болта сбросили с трона

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последняя стометровка Болта

Легкоатлеты, которым не везет, боксер с чувством юмора и футбольные функционеры, которых обвиняют в нечестной игре - в спортивном обзоре прошлой недели.

Сброшен с трона

"Так он, значит, человек", - так прокомментировал бронзовый результат до этого непобедимого Усэйна Болта в стометровке на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне таблоид Daily Mail.

Это был последний индивидуальный забег в его блестящей карьере. Но ямайский спринтер пришел к финишу даже не вторым - третьим, и отсюда заголовок статьи - "Болта сбросили с трона".

Когда результат высветился на табло, над трибунами повисла "жуткая тишина", рассказывает издание о событиях того вечера. Ведь тысячи поклонников пришли на стадион, чтобы стать свидетелями триумфа Болта.

Зрители настолько не рассчитывали на его проигрыш, что даже сначала делали вид, будто он победил, продолжает Daily Mail. А еще они освистали победителя - американца Джастина Гэтлина, которого дважды в свое время ловили на употреблении допинга.

Но произошло то, что произошло. Болт уходит из большого спорта без последней золотой медали.

"Это был момент, которого со страхом ждали в легкой атлетике. Не потому, что он проиграл, а потому, что этот спорт уже не найдет приют под его крыльями", - с грустью резюмирует автор, перечисляя невероятные достижения Болта за последние почти десять лет.

Между тюрьмой и больницей

Копірайт зображення EPA Image caption Бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса приговорили к шести годам за убийство его девушки

Но спортивную карьеру можно закончить и совсем бесславно - как еще недавно легендарный южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус. На прошлой неделе он попал в ленты новостей из-за состояния здоровья.

Его внезапно доставили из тюрьмы, где он отбывает наказание за убийство, в больницу из-за боли в груди, сообщает Guardian.

В прошлом году, напоминает издание, была похожая ситуация: Писториуса срочно госпитализировали с порезами на запястьях. Тогда в тюремной администрации объяснили, что он упал в своей камере - но ходили слухи, что это была попытка совершить самоубийство.

На этот раз из больницы его выписали менее чем за сутки, и никаких деталей не разглашали.

Писториуса приговорили к шести годам за убийство его девушки, которую он застрелил в своем доме, как сам утверждал, приняв за грабителя. Его аргументы суд не убедили.

Более того - теперь прокуроры хотят обжаловать этот, по их мнению, слишком снисходительный приговор. Если их апелляцию удовлетворят, Писториус проведет за решеткой совокупно 15 лет.

Скандал поневоле

Копірайт зображення Huw Evans picture agency Image caption Тяжеловес Энтони Джошуа невольно стол участником чужой семейной ссоры

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, известный, в частности, последней победой над Владимиром Кличко, сам того не желая оказался в эпицентре чужой семейной ссоры, рассказывает Independent.

Его коллега по рингу Амир Хан в минувшую пятницу написал на своей странице в Twitter, что разводится с женой, с которой прожил в браке четыре года. После этого сообщения были другие, в которых он пожаловался на ее будто бы неискренность, жадность к деньгам и чрезмерное внимание к другим мужчинам. В одном из твитов он сказал, что у Джошуа якобы был роман с его второй половинкой.

Фарьял Хан не отмалчивалась - в том же Twitter она обвинила мужа в супружеских изменах и пьянстве.

После того, как этот виртуальный обмен оскорблениями закончился, слово взял Джошуа и отреагировал на обвинения с юмором. Он не только разместил на своей странице в сети песню "Это был не я" (It was not me), но и написал, что надеется, что Ханам удастся решить семейные проблемы.

А еще он добавил, что никогда в жизни с ними не встречался, и поэтому даже предположил, что их страницы в социальной сети взломали хакеры.

Катар без чемпионата?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на более чем 40-градусную жару, строительство объектов к Чемпионату мира по футболу в 2022 в Катаре продолжается

Катар все еще могут лишить права принимать Чемпионат мира по футболу 2022 года, если будет доказано, что оно было получено нечестным путем, пишет Daily Telegraph.

Издание цитирует британского парламентария Джона Виттингдейла, бывшего министра культуры, который говорит, что была собрана солидная доказательная база, согласно которой кампания Катара за возможность стать хозяином первенства была "пропитана коррупцией".

А Дэмиен Коллинз, глава парламентского комитета по вопросам культуры, СМИ и спорта, заявил, что страна может потерять почетное право, если докажут, что ее представители давали взятки на этапе отбора.

Эти заявления оба депутата сделали в ответ на опубликованную Daily Telegraph информацию о том, что во Франции расследуют, получал ли экс-президент Николя Саркози какую-либо материальную выгоду во время кампании Катара, в частности при покупке инвесторами из этой страны футбольного клуба ПСЖ.

Адвокат бывшего главы государства, Тьерри Херцог, категорически это отрицает. Но в свое время тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал, что Саркози сыграл "ключевую роль" в том, чтобы Франция и другие европейские страны поддержали заявку Катара.

Какое бы решение ни приняли по итогам возможного расследования, это ближневосточное государство, отмечает Виттингдейл, - не лучшее место для чемпионата, ведь температура летом традиционно достигает там сорока градусов.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС