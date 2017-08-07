Пресса: "прокремлевские взгляды" могут разрушить единство Европы

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Польше опасаются, что лидер немецких либералов Кристиан Линднер может разрушить единство Европы относительно санкций против России

Разрушение единства Запада в вопросе санкций против России, мирное предложение США к Северной Корее, опасения относительно американских стандартов качества и борьба с алкоголем в Новой Зеландии - в обзоре иностранной прессы 7 августа.

"Наивные" заигрывания с Кремлем

По мнению польского обозревателя Ежи Хащинського, глава немецкой либеральной партии FDP Кристиан Линднер добивается новой политики в отношении России и Украины, которая позволила бы комфортно себя чувствовать Владимиру Путину.

В своей колонке для издания Rzeczpospolita автор называет дело "крайне важным" и отмечает, что после осенних выборов в Бундестаг Линднер имеет высокие шансы стать министром иностранных дел Германии.

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Хащинський говорит, что Линднер хотел бы отменить санкции в отношении России, не дождавшись выполнения Москвой всех условий Минских соглашений, и "наивно верит", что Путин это оценит и в будущем будет менее агрессивен.

По мнению Хащинського, если Линднер в роли шефа немецкой дипломатии начнет воплощать в жизнь свои "прокремлевские взгляды", единство Запада в ключевом вопросе будет разрушено.

Ведь Германия в таком случае противопоставит себя США и многим европейским странам в вопросе санкций против России, которых не было бы без решительной позиции канцлера Ангелы Меркель.

"Оливковая ветвь" для КНДР

Копірайт зображення Getty Images Image caption Госсекретарь США хочет обсудить с Северной Кореей "безопасность и процветание"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею продемонстрировать свою готовность сесть за стол переговоров, остановив запуски ракет, пишет Washington Post.

По словам издания, Тиллерсон протянул Пхеньяну "оливковую ветвь", заявив, что США готовы сесть за стол переговоров "при соответствующих условиях", чтобы обсудить шаги, которые обеспечат Северной Корее безопасность и процветание.

"Лучшим сигналом от Северной Кореи о том, что они готовы к переговорам, было бы прекращение этих запусков ракет", - заявил Тиллерсон во время встречи стран АСЕАН на Филиппинах, пишет издание.

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В то же время он отказался назвать конкретные временные рамки для таких действий. "Все не так просто. Речь идет о нашем восприятии их отношения к диалогу с нами", - цитирует его издание.

Днем ранее Китай посоветовал Северной Корее принять "разумное решение" и прекратить тестовые запуски баллистических ракет и ядерные испытания, пишет издание. Также Китай призвал другие стороны, в частности Южную Корею и США, воздержаться от нагнетания напряженности.

Различия в стандартах

Копірайт зображення Getty Images Image caption После "брексита" британские потребители смогут узнать разницу в стандартах качества американских и европейских продуктов

Торговое соглашение с США после "брексита" может привести к появлению на британском рынке молока и других продуктов, не соответствующих европейским стандартам качества, пишет Independent.

По словам издания, согласно американским стандартам качества, содержание токсинов в пищевых продуктах может превышать нормы, одобренные в ЕС, более чем в 20 раз.

Например, американские стандарты качества допускают высокий уровень содержания канцерогенов в продуктах из орехов и злаков, пишет издание. И хотя прямая связь с раком печени общеизвестна, такие стандарты качества позволяют значительно удешевить производство пищи, утверждает издание.

Критики правительства предупреждают, что в попытке получить быстрое торговое соглашение с Вашингтоном, власти Британии могут подвергнуть опасности потребителей, говорится в статье.

По словам издания, американские стандарты качества не считаются "опасными", но широкий лимит содержания определенных веществ означает более дешевое производство пищи в США, что всегда было значительным препятствием в торговых переговорах между ЕС и США.

"Опасный наркотик"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачи Новой Зеландии предлагают не продавать алкоголь рядом с молоком и хлебом

Медицинская ассоциация Новой Зеландии призывает запретить продажу алкоголя в супермаркетах, пишет издание Guardian.

По мнению ассоциации, продажа вина и пива рядом с обычными продуктами питания "нормализует этот опасный наркотик", а доступность и низкая цена располагают к тому, чтобы, не задумываясь, положить бутылку вина в корзину для покупок вместе с хлебом и молоком.

В Новой Зеландии, где пиво и вино можно приобрести в супермаркетах с 1990 года, чтобы даже просто попробовать крепкий алкоголь, необходимо посетить бар или специальный магазин, пишет издание.

По данным ассоциации, более полумиллиона жителей Новой Зеландии потребляют алкоголь "опасным" способом, а местные больницы по пятницам и субботам принимают большое количество пациентов с травмами, полученными в состоянии "подшофе", пишет издание.

Председатель ассоциации Кейт Беддок говорит, что исследования указывают на то, что алкоголь наиболее опасный среди тяжелых наркотиков из-за своей доступности и низкой цены.

"Если вы ставите алкоголь в ряд с хлебом или молоком (на полках в супермаркете), вы фактически говорите, что потребление алкоголя - это то же, что и потребление хлеба или молока", - отмечает она.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС