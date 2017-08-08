Обзор СМИ: за брексит проголосовали из-за недостатка образования?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выбор в пользу выхода Британии из ЕС определили британцы, которым не хватает образования?

Как уровень образования повлиял на референдум по "брекситу", потребует ли Испания вернуть Гибралтар и что пишут об очередном разводе российского олигарха - читайте в обзоре прессы 8 августа.

"Брексит" - из-за недостатка образования?

Пока правительство Великобритании и руководство Евросоюза пытаются разработать формулу "развода", исследователи не оставляют попыток разобраться, почему жители Альбиона проголосовали за "брексит".

Издание Independent приводит выводы исследования, которые показывают, что все дело в образовании. Если бы британцы были более образованными, они бы проголосовали за сохранение членства в ЕС. Исследователи из университета Лестера обнаружили, что выбор в значительной степени определялся наличием у избирателей высшего образования.

Исследование показало, что возраст и пол тех, кто пришел на участки играли определенную роль. Однако не были настолько важны, как уровень образования.

Уровень благосостояния и присутствие мигрантов в регионе также не были определяющими факторами исхода голосования.

Independent приводит комментарий доктора Айхуа Чжан с кафедры математики университета Лестера, который заявил, что исследователи впервые применили комплексный подход к анализу результата референдума. Он пояснил, что все опросы, которые проводились ранее, рассматривали только отдельные факторы, которые предположительно могли повлиять на решение граждан страны.

Independent напоминает, что на референдуме, который состоялся 23 июня 2016 года, 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза и 48% - за сохранение членства в ЕС.

Испания не претендует на Гибралтар?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Испания не будет спекулировать на теме Гибралтара во время переговоров по "брекситу"

Испания не будет предпринимать никаких попыток, чтобы восстановить господство в Гибралтаре во время переговоров по "брекситу", сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны. Газета называет заявление Альфонсо Дастиса "неожиданным", ведь спор о принадлежности Скалы, как часто называют Гибралтар в Великобритании, имеет 100-летнюю историю.

Газета цитирует Дастиса, который сообщил, что Испания не будет требовать возвращения территории в обмен на поддержку позиции ЕС по "брекситу". Впрочем, он отметил, что Мадрид продолжит настаивать на совместном владении Гибралтаром учитывая, что большая часть его жителей проголосовала против выхода Британии из ЕС.

Daily Mail напоминает, что Гибралтар стал британской колонией в 1830 году. После референдума премьер Тереза Мэй неоднократно заявляла, что она никогда не "позволит Гибралтару выйти из-под британского контроля", пока этого не захотят сами гибралтарцы.

В борьбе за кибербезопасность

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британская Национальная служба здравоохранения пострадала во время последней атаки вируса WannaCry

Правительство Великобритании предлагает налагать крупные штрафы на компании и организации, которые не уделяют должного внимания вопросам кибербезопасности, пишет газета Guardian. Впрочем, к такому шагу правительство предлагает прибегать в случае, если исчерпает все другие способы поощрения адекватных оценок рисков в киберпространстве.

Обсуждение вопроса стало следствием масштабной кибератаки, одной из жертв которых была Национальная служба здравоохранения страны. "Она (кибератака. - Ред.) привела к отмене операций, переадресации машин скорой помощи и исчезновению доступа к карточкам пациентов", - рассказывает Guardian.

Газета цитирует министра по вопросам цифровых технологий и культуры Мета Хэнкока, который отметил: "Мы хотим, чтобы Великобритания стала самым безопасным в мире местом для ее жителей и пользователей интернета, чтобы наши основные службы и инфраструктура были готовы к увеличению риска кибератак и должным образом подготовились к другим угрозам, таким, как сбои в подаче электроэнергии или экологические проблемы".

Инициативу правительства поддерживает и Национальный центр по обеспечению кибербезопасности. Представитель центра Кирн Мартин отмечает, что справиться с вызовами современности самостоятельно эта организация не может. "Каждый должен вносить вклад в это дело, и поэтому с момента нашего создания мы предлагаем организациям советы экспертов на нашем сайте и через правительственную систему правительства Cyber Essentials", - цитирует его Guardian.

Очередной развод Абрамовича

Копірайт зображення Getty Images Image caption Развод Романа Абрамовича с третьей женой будет мирным?

Британская пресса обсуждает развод российского миллиардера Романа Абрамовича и его третьей жены Дарьи Жуковой. Газета Daily Telegraph задается вопросом, не станет ли расторжение этого брака самым дорогостоящим в мире.

Издание пишет, что после развода предыдущая жена Абрамовича получила компенсацию в 150 млн фунтов стерлингов - "копейки для мультимиллиардера".

Пара уже заявила, что постарается решить все вопросы мирным путем. Жукова имеет все основания рассчитывать на кругленькую сумму, ведь речь идет о состоянии в 7 миллиардов фунтов, рассказывает Daily Telegraph.

Абрамович владеет футбольным клубом Chelsea, второй по размеру яхтой в мире и несколькими роскошными объектами недвижимости, такими как поместья в Нью-Йорке стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов и в Кенсингтонском саду Лондона стоимостью 50 миллионов фунтов, а также домами в России и на юге Франции.

В его гараже - суперкары Ferrari FXX стоимостью порядка 1,5 миллиона фунтов и Bugatti Veyron стоимостью 2 миллиона фунтов. Абрамович является одним из ведущих мировых коллекционеров современного искусства. В его коллекции есть немало уникальных полотен ценой в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Эксперты по правовым вопросам, опрошенные газетой, уверены, что дело о расторжении брака будет рассматриваться в российском суде, как это было во время развода с предыдущей женой Абрамовича в 2007 году.

"Считается, что тогда Маландина получила единоразовую выплату, а также четыре дома и гарантированную финансовую поддержку для пяти общих детей супругов", - пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС