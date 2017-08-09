Что такое Гуам, которому угрожает КНДР - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

Читайте в обзоре иностранной прессы 9 августа:

успеют ли польские военные получить данные о российско-белорусских учениях?

что такое Гуам, которому угрожает своими ракетами КНДР?

сколько все-таки надо есть соли - больше или меньше?

как создать надежный компьютерный пароль?

Разведка опаздывает

За несвоевременно объявленного тендера польские войска могут остаться без спутниковых данных об учениях Запад-2017, которые Беларусь проводит совместно с Россией, пишет Space24, подразделение военно-аналитического портала Defence24.

По словам издания, 17 июля Региональная логистическая база в Варшаве разместила на соответствующем портале заказ на поставку спутникового покрытия определенной территории.

Издание предполагает, что речь идет именно о территории Беларуси, где будут проходить учения, ведь заказ предусматривает спутниковое наблюдение до 29 сентября, что совпадает с их концом.

Но сроки размещения заказа означают, что услуга может запоздать, отмечает издание. Срок подписания условий с поставщиком переносился уже трижды: сначала с 25 июля на 1 августа, потом на 8, и в конце концов - на 17 августа.

По словам издания, такая трехнедельная задержка выбора поставщика может означать, что польские военные не успеют подписать все необходимые соглашения и не получат данных по учениям, которые начнутся уже 14 сентября.

Что такое Гуам?

Копірайт зображення Getty Images

В ответ на угрозы Трампа Северная Корея объявила о возможности ракетного удара по острову Гуам, на котором расположены военные базы США, пишет Washington Post.

Гуам - это суверенная территория США в Тихом Океане с населением 160 тыс. человек.

На местном стратегическом аэродроме базируются самолеты морской авиации США, а в порту - ядерные субмарины и военные силы спецопераций, говорит издание. Также здесь расположена батарея противоракетной воздушной обороны.

"Каждый раз, когда кто-то бряцает оружием в этой части мира, в это всегда оказывается втянут Гуам", - говорит президент Гуамского университета Роберт Андервуд.

"Если вы из Гуама, это, конечно, смущает, но не удивляет", - добавляет он.

По словам Андервуда, местные жители часто чувствуют себя пешками в чужой игре, ведь большинство медийных разговоров о Гуаме фокусируются именно на военных объектах на острове.

"Ненавижу быть мишенью", - цитирует Андервуд местных жителей.

Соль - есть или не есть?

Копірайт зображення Getty

Нешуточный спор разгорелся из-за книгу американского ученого Джеймса Диниколантонио, который утверждает, что люди должны потреблять больше соли, чтобы быть здоровыми, пишет Guardian.

Он настаивает, что Всемирная организация здравоохранения кардинально ошибается, советуя есть меньше этого продукта.

По его мнению, увеличение потребления соли сокращает количество сахара, который мы едим, и помогает похудеть.

А низкое потребление соли, в свою очередь, приводит к хрупкости костей и проблемам с памятью, утверждает он.

Это возмутило других ученых и диетологов, которые заявили, что такой подход не просто ошибочен, а опасен.

"Проповедуя диету с высоким содержанием соли, эта книга подвергает опасности здоровье многих людей и ставит под сомнение международно признанные доказательства, что диета с высоким содержанием соли приводит к высокому давлению, что вызывает риск сердечных заболеваний", - говорит профессор Луис Леви.

"Британия сократила потребление соли и сразу увидела большой спад количества сердечных заболеваний", - говорит профессор сердечно-сосудистой медицины Грэм Макгрегор.

Пароль давно меняли?

Копірайт зображення Getty Images

Человек, которого считают автором правил безопасных паролей, признал, что его советы только упростили задачи хакерам, пишет Daily Mail.

В 2003 году Билл Бурр, работая на правительство США, разработал набор рекомендаций для создания паролей. В частности он предлагал использовать комбинации заглавных и строчных букв, цифр и специальных знаков.

Теперь эксперт считает, что такой подход позволяет хакерам легко взломать пароли, пишет издание.

"Я сожалею, что дал тогда такие советы", - говорит он об использовании различных знаков и смене пароля раз в три месяца.

"Это просто сводит людей с ума, и они не могут подобрать хороший пароль, что бы ни делали", - говорит он.

Главным недостатком таких паролей стало то, что пользователи просто меняют последнюю цифру в комбинации, когда наступает время менять пароль, что значительно облегчает работу хакеров. Ведь такое поведение людей давно вписалось в скрипты, используемые для взлома паролей, пишет издание.

Оно приводит мнение экспертов, которые считают, что длинные комбинации из нескольких слов труднее взломать, чем короткие пароли из разных букв, цифр и символов.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС