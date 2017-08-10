СМИ о заявлениях Трампа: война на словах?

Копірайт зображення AFP/SAUL LOEB Image caption Трамп не согласовывал своих угроз ни с кем в Белом доме

"Война угроз" между Америкой и КНДР, миграция в Канаду и расходы ЕС - в обзоре международных изданий от 10 августа:

"Огнем и яростью"

Угрозы Дональда Трампа ответить "огнем и яростью" на ядерную угрозу со стороны КНДР обеспокоили как оппонентов, так и союзников США, а также "проявили глубокие разногласия" в администрации американского президента, пишет New York Times.

"Советникам Трампа пришлось сбалансировать его жесткое предупреждение заявлениями, которые, если не прямо противоречат друг другую, то делают упор на иных аспектах", - прокомментировало издание реакцию госсекретаря Рекса Тиллерсона, который поспешил заверить американцев, что они могут "спокойно спать".

Не певна, чи Трамп переймається необхідністю мати узгоджену політику з будь-якого питання Елен Фрост, Експерт

В то же время министр обороны Джим Мэтис заявил, что если Северная Корея "не уступит", она рискует "падением режима и уничтожением народа".

Как отмечает газета, Дональд Трапм не согласовывал угрожающее сообщение ни с Тиллерсон, ни с Мэтисом, и разная реакция с их стороны свидетельствует о том, что в администрации существуют различные мнения по этому вопросу.

"Не думаю, что существует единая политика в этом отношении, - заявила эксперт по вопросам Азии Элен Фрост из исследовательской организации East-West Center. - Я даже не уверена, обеспокоен ли Трамп необходимостью иметь согласованную позицию по какому-либо вопросу".

По словам газеты, Китай и Россия, а также союзники США - Япония и Южная Корея - были застигнуты врасплох угрозами Трампа из-за опасений, что "война на словах" может перерасти в реальную конфронтацию.

"Однако некоторые эксперты расценили ремарки Трампа как обычные упреки президента, который публично нападал не только на врагов, но и на союзников, в частности Германию, Канаду и Мексику. С той лишь разницей, что Германия вряд ли ответит на тираду президента нападением на Гуам, как это пригрозила сделать Северная Корея после предупреждения Трампа", - пишет издание.

Миграция в Канаду

Из-за увеличения потока людей, которые пешком переходят американскую границу в поисках убежища в Канаде из-за новой миграционной политики США, Оттава решила отправить военных для построения лагеря для их размещения на границе, пишет Guardian.

В пограничной местности Сен-Бернар де Лакола, расположенной напротив городка Шамплейн в штате Нью-Йорк, установят палатки с обогревом для временного размещения 500 беженцев. В последние месяцы "сотни людей" ежедневно переходили границу в этом месте через неглубокий канал, соединяющий две страны, поясняет издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Особенно популярной у мигрантов пользуется провинция Квебек

"С начала года количество мигрантов, которые попадают в Канаду из США, резко возросло. Более 4000 из них пересекли границу Канады в отдаленных, незащищенных местах", - рассказывает Guardian.

"Таким образом они стремятся обойти соглашение, подписанное Канадой и США в 2004 году, согласно которому беженцы должны просить убежища в первой стране, границу которой они пересекли", - пишет издание.

Особенно популярной среди мигрантов пользуется провинция Квебек, в частности, в Монреале в последнее время ежедневно регистрируют около 250 новоприбывших. Власти Канады уже открыли несколько дополнительных центров для временного размещения мигрантов.

"Роскошь" Брюсселя

В ЕС назревает скандал после обнародования сумм командировочных расходов еврочиновников в 2016 году, которые достигли десятков тысяч фунтов, пишет Daily Telegraph.

Активисты из мадридской неправительственной группы Access Info Europe три года боролись за получение информации о расходах европейских чиновников, в частности, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел Федерики Могерини.

Так, согласно обнародованным данным, которые активисты уже назвали "кафкианскими", еврочиновники потратили более чем 90 тысяч фунтов на чартерные рейсы, которые они обозначили в отчетах как "воздушное такси". Такие поездки оплачиваются из бюджета ЕС, британский вклад в который составляет 12,5%.

В пяти случаях заказывались гостиничные номера стоимостью 450 фунтов за ночь, что превышает максимальный согласованный для представителей ЕС лимит в 270 евро.

По словам неназванного представителя правительства, "любовь Брюсселя к роскошным тратам" была одной из причин, почему британцы проголосовали за брексит.

"Замороженный" развод

Пока развод Великобритании с ЕС медленно, но верно продвигается, Анджелина Джоли, кажется, могла и передумать разрывать отношения с Брэдом Питтом, сообщает Daily Mail со ссылкой на американские издания и друзей неспокойной звездной пары.

"Развода не будет. В течение нескольких месяцев они не сделали ничего, чтобы оформить его, и теперь никто не думает, что это вообще произойдет", - цитирует издание неназванный источник.

Копірайт зображення Reuters Image caption Источники утверждают, что звездная пара пытается помириться ради детей

Причиной возможного приостановления процедуры развода называют решение Питта отказаться от употребления алкоголя, о чем он рассказал в интервью журналу GQ в мае.

По словам друзей Джоли, поведение Питта тронулу актрису, которая, якобы, раньше заявляла, что может принять его обратно, если "он докажет, что настроен на семейную жизнь".

Пара "пытается найти общий язык ради своих детей", добавляют источники.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС